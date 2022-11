Navarino Challenge: «Sharing is Caring» - Η μεγαλύτερη αθλητική δημοπρασία για... καλό σκοπό

Το, που έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια ως μια εξαιρετική εκδήλωση αθλητικού τουρισμού και πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 21-23 Οκτωβρίου στην Costa Navarino, διοργανώνει τη δράση “Sharing is Caring”, που έχει ως στόχο να στηρίξει δέκα μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, με αφορμή τη γιορτή ισάριθμων χρόνων της εκδήλωσης.Το “Sharing is Caring” αποτελεί τη μεγαλύτερη αθλητική «Silent Auction» δημοπρασία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με περισσότερα από 50 είδη αθλητικών αναμνηστικών αντικειμένων Ελλήνων και ξένων κορυφαίων αθλητών, παγκοσμίων αστέρων, hall of famers, Ολυμπιονικών και ομάδων, καθώς και αντικείμενα όπως οθόνες, λευκές συσκευές κ.ά.Όλα τα αντικείμενα διατίθενται προς πώληση μέσα από την επίσημη σελίδα του Navarino Challenge και δίνονται προς δημοπρασία, μέσω Silent Auctions, στο διάστημα από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2022.Στις online δημοπρασίες του “Sharing is Caring” θα βρείτε αντικείμενα με τις υπογραφές παγκοσμίων αστέρων του μπάσκετ. Αποκτήστε υπογεγραμμένα αντικείμενα μερικών εκ των σπουδαιότερων αθλητών στην ιστορία του NBA και του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως: Αυθεντική εμφάνιση των Milwaukee Bucks και μπάλα με την υπογραφή του δις MVP, πρωταθλητή του NBA και εκ των κορυφαίων του κόσμου Γιάννη Αντετοκούνμπο, συλλεκτικές εμφανίσεις των θρυλικών Magic Johnson (Los Angeles Lakers), Julius Erving (Philadelphia 76ers), Shaquille O’Neal (Los Angeles Lakers), Clyde Drexler (Portland Trail Blazers), του χρυσού Ολυμπιονίκη και Slam Dunk Champion Vince Carter (Toronto Raptors), των «μάγων» Allen Iverson (Philadelphia 76ers) και Kyrie Irving (Brooklyn Nets), του πρωταθλητή και MVP του NBA Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), μπάλα με την υπογραφή του «παιδιού θαύματος» Luka Doncic, προπονητική εμφάνιση του NBA All-Star & EuroLeague MVP Αndrei Kirilenko, μπάλα και εμφάνιση με την υπογραφή του θρύλου της EuroLeague Joe Arlauckas (Ρεάλ Μαδρίτης), καθώς και εμφανίσεις του κορυφαίου σκόρερ της γενιάς του στην EuroLeague Mike James (AS Monaco) προσφορά από την SportsFive.Επίσης, αποκτήστε αντικείμενα με τις υπογραφές Ελλήνων Ολυμπιονικών και πρωταθλητών όπως: Μπάλες με την υπογραφή των πρωταθλητών Ευρώπης με τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας Φάνη Χριστοδούλου και Νίκου Ζήση, μπάλα με την υπογραφή των ζωντανών θρύλων του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργου Πρίντεζη, Joe Arlauckas και Εβίνας Μάλτση, εμφανίσεις και t-shirt από τον τελευταίο ιστορικό αγώνα του δις πρωταθλητή και μέλους της κορυφαίας δεκάδας της EuroLeague για τη δεκαετία 2010-2020 Γιώργου Πρίντεζη.Στις δημοπρασίες θα βρείτε επίσης, σημαντικά υπογεγραμμένα αντικείμενα από αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, βόλεϊ, τένις, γκολφ, ενόργανη, στίβο, κολύμβηση, πυγμαχία, πάλη, κωπηλασία, ποδηλασία, boccia.