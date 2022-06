Νέα διαδικτυακή απάτη αλά Wind Media

Κλείσιμο

Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της διαδικτυακής πυραμίδας, αποκαλύπτεται ακόμη μία παγίδα στην οποία έπεφτε κανείς με το πάτημα ενός κουμπιού.Διακινούνται, τις τελευταίες ώρες, πληροφορίες ότι η πολλά υποσχόμενηκαλούσε τους χρήστες να προχωρήσουν, με ένα κλικ, σε αγορές με αντάλλαγμα ειδικό μπόνους, το οποίο όμως εδώ και μια εβδομάδα έχει σταματήσει να χορηγείται.Η αιτιολογία για τη διακοπή στις καταβολές ποσών ήταν ότικι ότι χρειάζονταν τρεις με πέντε ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί. Οι ημέρες όμως πέρασαν και τα σύννεφα προβληματισμού δεν άργησαν να φανούν.Την υπόθεση, με, αποκαλύπτει χρήστης του κοινωνικού δικτύου Tik Tok με το όνομαπου ασχολείται με το θέμα των διαδικτυακών πυραμίδων.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλατφόρμα έστηνε ένα σκηνικό απάτης, προβάλλοντας ψεύτικα στοιχεία κι επί σειρά έξι ετών φέρεται να ξεγελούσε κόσμο ο οποίος πίστευε ότι είχε βρει απασχόληση κι επένδυε σε αυτήν χρήματα. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πόσους παγίδευσε η σελίδα και ποια ήταν η έδρα της εταιρείας που κινούσε τα νήματα.Τα κοινά της συγκεριμένης πλατφόρμα με τη Wind Media πολλά, η διαφορά όμως εντοπίζεται στοντου κοινού.Στην εφαρμογή προχωρούσε κανείς σε ψεύτικες αγορές και τότε εμφανιζόταν ένα παιχνίδι σαν φρουτάκι, έβγαινε μια διαφήμιση και τέλος για να δοθεί πίσω η προμήθεια χρειαζόταν το πάτημα του εικονιδίουΌπως και η Wind Media έτσι και η συγκεριμένη πλατφόρμα καλούσε τους πελάτες να φέρουν κόσμο για να ανεβεί η αμοιβή.Τα δεδομένα, όμως, φαίνεται να άλλαξαν ριζικά από την προηγούμενη Πέμπτη οπότε και σταμάτησαν οι πληρωμές με τη δικαιολογία της αναβάθμισης του συστήματος.Η Wind Media υποσχόταν ότι θα παρείχε έξτρα εισόδημα στους χρήστες που θα έκαναν «like», σε συγκεκριμένες διαφημίσεις, λογαριασμούς, βιντεάκια και ιστορίες που ανεβαίνουν στα social media. Για να γίνει κάποιος μέλος της Wind Media έδινε ένα ποσό εγγραφής, το οποίο θα αποσβενόταν από τα έσοδα που θα προσέφερε η Wind Media στο μέλος της, σε διάστημα μικρότερο του μηνός.Η πυραμίδα, ανάλογα με το «πακέτο» που επέλεγε το μέλος, που ονομαζόταν VIP (Very Important Person), δηλαδή πολύ σημαντικό πρόσωπο, τον πλήρωνε από 0,50€ έως 2,30€, ανά like, δηλαδή συνολικό ημερήσιο κέρδος από 1,5€ έως 138€, που κατέληγε σε ένα μηνιαίο εισόδημα από 120€ έως 4.140€, ανάλογα με το ποσό της εγγραφής.Ο εγγεγραμμένος χρήστης έβλεπε αναρτήσεις και βίντεο, έκανε like στις αναρτήσεις και στα βίντεο, και έκανε εγγραφή σαν ακόλουθος στις αναρτήσεις ή στα βίντεο για να τα ακολουθεί. Στη συνέχεια, έπρεπε να κάνει screenshot στην οθόνη του και να στείλει τη φωτογραφία στη Wind Media, για να αποδεικνύει ότι έχει δει την ανάρτηση και το βίντεο και ότι έχει πραγματοποιήσει σωστάΣτη συνέχεια, κάθε νέο μέλος που θα προσκαλούσε ο κάθε εγγεγραμμένος VIΡ χρήστης θα λάμβανε 15% προμήθεια επί των κερδών του νέου χρήστη.Οι άνθρωποι της Wind Media καλούσαν τα νέα VIP μέλη να εγγραφούν μέσω ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, να μετατρέψουν τα ευρώ τους σε crypto Tether, να τα καταθέσουν στη Wind Media και να περιμένουν να κάνουν ανάληψη των κερδών τους, μέσω του USDT Wallet και της Binance.«Δεν θα βρεις ούτε έναν που να μην έβγαλε κασέρι απ' αυτό, ψάξε το μπρο», μια από τις συνήθεις ατάκες που έγραφαν στα σχόλια των αναρτημένων βίντεο οι λεγόμενοι «κράχτες». Στην ιστοσελίδα της, που πλέον είναι ανενεργή, η Wind Media ανέφερε ότι ιδρύθηκε το 2020 με έδρα τη Σιγκαπούρη.Η ελληνική Wind Media εκτιμάται ότι είχε πάνω από 10.000 μέλη που αγόρασαν τα πακέτα της. Όσοι έφερναν νέα μέλη στην εταιρεία είχαν υπέρ τους μια προμήθεια της τάξης του 15%, ένα κλασικό «τυράκι» για το στήσιμο μιας πυραμίδας. Προτού καταρρεύσει η πυραμίδα και κλείσει ο ιστότοπος, οι υπεύθυνοι της Wind Media κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλα ποσά από τα εξαπατημένα μέλη τους.