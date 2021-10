«The Expendables 4»: Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ η αξία των γυρισμάτων στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Άρωμα» Θεσσαλονίκης θα έχουν τα(The Expendables), αφού από τον Νοέμβριο ξεκινούν γυρίσματα στην πόλη για την 4η εκδοχή τους. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες, σε τεχνικό επίπεδο, από τον περασμένο Αύγουστο στην πόλη, όπου θα γυριστείτης μεγάλης παραγωγής.Τα γυρίσματα ταινιών αυτού του βεληνεκούς στην Ελλάδα, στις οποίες συμμετέχουν ταυτόχρονα πολλοίδιεθνούς βεληνεκούς, αποτελούν το επιστέγασμα των εργωδών προσπαθειών και της επιμονής του αρμόδιου υπουργείου και του ΕΚΟΜΕ για την«στον "χάρτη" των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο«Οι "Expendables 4" φτάνουν στην Θεσσαλονίκη μέσα στον Οκτώβριο και-χονδρικά το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ταινίας- θα είναι το κόστος της παραγωγής που θα ολοκληρωθεί στην πόλη και την περιοχή γενικότερα», επισημαίνει ο κ. Κουάνης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM». Επισημαίνει δε, ότι η συγκεκριμένη κινηματογραφική παραγωγή θα έχει διαφορετικό προφίλ γυρισμάτων συγκριτικά με το «The Enforcer» που γυρίστηκε το καλοκαίρι.«To "The Enforcer" ήταν έναπου πέρασε και η πόλη και η περιοχή, με πολύ μεγάλη επιτυχία, και γι' αυτό οι παραγωγοί επιστρέφουν σε πολύ μικρό διάστημα με μια πολύ μεγαλύτερη πλέον και πολύ πιο απαιτητική σε γυρίσματα και κατασκευές παραγωγή», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ που προσθέτει ότι καθώς η συγκεκριμένη είναι μια, έχουν ήδη έρθει στην Ελλάδα ειδικοί από το Λονδίνο.«Από την περασμένη εβδομάδα έχουν φτάσει, ενώ σε τοποθεσία στα ανατολικά της πόλης, όπου θα λάβει χώρα ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων, οι άνθρωποι της παραγωγής κατασκευάζουν τα εξωτερικά σκηνικά τους, μέρος των οποίων θα είναι κι ένα..., πάνω στο οποίο θα γυριστούν πάρα πολλές σκηνές», αναφέρει ο κ. Κουάνης που απαντά πως στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σχεδόν το σύνολο του καστ.Ο ίδιος ο εμπνευστής της σειράς των ταινιών, ο, είχε ειδοποιήσει τους φαν του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις 3 Οκτωβρίου, με τη φράση «στην Αγγλία για να ξεκινήσω να εργάζομαι για τους νέους "Expendables" που έχουν και τα νέα μέλη του καστ», πως το ένα τμήμα της ταινίας έχει ξεκινήσει να παράγεται. Ο σταρ των «Ρόκι» και «Ράμπο» όμως θα είναι ο μόνος από τους πρωταγωνιστές που δεν θα κάνει γυρίσματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.«Στην πόλη, οι ξένοι ηθοποιοί θα καταφθάσουν σταγια να γίνουν τα γυρίσματα τον Νοέμβριο», αναφέρει ακόμη ο κ. Κουάνης, ενώ ερωτηθείς για το πώς η παραγωγή αυτή θα είναι διαφορετική από εκείνη του Ιουλίου. «Από όσα μας έχουν γίνει γνωστά, η ταινία θα έχει στη Θεσσαλονίκηως επί το πλείστον όμως μακριά από το κέντρο της πόλης και σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας», εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ. Στην πόλη, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να φτάσουν «οπου είναι και πρωταγωνιστής, όπως και οαλλά και πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί του υπόλοιπου καστ».Μεγια την Ελλάδα συγκριτικά με το «The Enforcer», πολύ περισσότερους ηθοποιούς σε όλα τα επίπεδα και «άρα πολύ αυξημένες ανάγκες servicing», ο κ.Κουάνης τονίζει πως το πιο σημαντικό για το μέλλον είναι ητων Ελλήνων που θα συμμετέχουν στις οπτικοακουστικές παραγωγές. «Το καλό είναι ότι μαθαίνουμε κάθε ημέρα. Αυτό για εμάς, στο ΕΚΟΜΕ, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε με όλες τις μεγάλες ξένες παραγωγές που έρχονται στην Ελλάδα, το είχαμε φέτος το καλοκαίρι και με την Disney και την παραγωγή για τον Γιάννη Αντετοκούμπο και με το "Knives Out 2" και τον Ντάνιελ Κρεγκ, στο Πόρτο Χέλι. Όταν έχουμεκαι δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο προσωπικό υποχρεούνται να φέρουν ένα κομμάτι του από το εξωτερικό. Αυτό θέλουμε να μειώσουμε και σταδιακά να τομέσα από την εκπαίδευση και την εμπειρία που αποκτούν οι Έλληνες. Είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει από την μια ημέρα στην άλλη αλλά σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, στη χώρα μας εξειδικευμένοι στα stunts αυτού του επιπέδου άνθρωποι ή ειδική στα εφέ (VFX, Visual Effects Specialists) για παράδειγμα», εξηγεί ο κ.Κουάνης.Σχετικά με τη, σε επίπεδο βοηθητικών και λοιπών ηθοποιών, ο κ. Κουάνης τονίζει πως θα απαιτηθεί -όπως συνέβη και με την ταινία του Αντόνιο Μπαντέρας- και πάλι μεγάλος αριθμός. Πέρα από τις βάσεις προσωπικού που ήδη έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία παραγωγής το καλοκαίρι, «θα γίνει και επιπλέονεφόσον αυτό απαιτηθεί για τα γυρίσματα του Νοεμβρίου».Σύμφωνα με τον κ. Κουάνη, μετά τα γυρίσματα του «The Enforcer», οι αστέρες του Χόλιγουντ φαίνεται πως υποδέχονται με μεγάλη θέρμη την προοπτική των γυρισμάτων στη Θεσσαλονίκη. «Από τη στιγμή που και ο Αντόνιο Μπαντέρας "ανέβασε" στα κοινωνικά δίκτυα πόσο ωραία πέρασε στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες στο Instagram κλπ, εκτιμώ πως το πιο σημαντικό, που ήταν να γίνει η αρχή, έγινε […] Το θετικό "word of mouth"Οι άνθρωποι που συμμετείχαν πήραν πολύ θετική εικόνα από την ταινία του καλοκαιριού: είναι η καλύτερη "επαγγελματική κάρτα" εκεί στο Χόλιγουντ», σημειώνει με έμφαση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ.