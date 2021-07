Μετάλλαξη Δέλτα: Πρεμιέρα για την εστίαση με τσουνάμι ελέγχων - Τι ισχύει για τους ανεμβολίαστους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ως πρώτογια τον έλεγχο τηςεκλαμβάνεται η σημερινή πρεμιέρα των νέων περιορισμών στους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας που διαιρούνται πλέον διακριτά σε μεικτούς και αμιγείς. Η πιστή εφαρμογή των νέων μέτρων αποτελεί ένα πρώτο, μεγάλο στοίχημα για το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται πλέον με γεωμετρική πρόοδο, έχοντας αναγνωριστεί ως η αιτία του 50% των νέων κρουσμάτων. «Μόλις πριν 3 εβδομάδες, στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης θετικότητας ήταν μόλις 1,3%. Ενώ σήμερα ανέρχεται στο 3,5%» εξήγησε χθες η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας,, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «η ιχνηλάτηση δείχνει ότι πολλοί, νέοι κυρίως, όταν επιστρέφουν μετά από εσωτερικό τουρισμό- μετά από διακοπές- στις μεγαλουπόλεις, μεταφέρουν τη λοίμωξη στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον τους».Με δεδομένο, μάλιστα, ότι μεγάλη πλειοψηφία των νέων αποτελούν τους βασικούς θαμώνες σε χώρους εστίασης και, η προσοχή των Αρχώνπροβλέπεται ακόμη πιο τεταμένη, καθώς οι έλεγχοι, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα είναι σαρωτικοί, δείχνοντας προς την πλευρά της χωρίς άλλο αναστολής λειτουργίας από την πρώτη κιόλας παράβαση, σε περίπτωση που αυτή βεβαιωθεί, ακόμη και εκπρόθεσμα.Παράλληλα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να διευθετηθούν και οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες (λχ. καθεστώς λειτουργίας εστιατορίων σε ξενοδοχεία και πλοία), ενώ το όλο εγχείρημα συνδράμει καταλυτικά η ψηφιακή εφαρμογή, η οποία είναι προσπελάσιμη σε όλες τις κινητές συσκευές.Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα και μέχρι τις 31 Αυγούστου όλοι οι θαμώνες σε καφέ, μπαρ, κλαμπ και εστιατόρια είναι υποχρεωτικά καθήμενοι, ενώ τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από το πρωί έχουν ως εξής:Οι χώροι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, διαχωρίζονται σε:– με την παρουσία εμβολιασμένων και μη πολιτών ταυτόχρονα – και θα λειτουργούν μόνο σε ανοιχτούς χώρους,– με την παρουσία μόνο εμβολιασμένων πολιτών – το μέτρο αφορά όλους τους κλειστούς χώρους.Θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους• οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας,• τα εστιατόρια,• οι κινηματογράφοι,• τα θέατρα• Τα κλειστά κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν μόνο ως αμιγείς χώροι, δηλαδή λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους με κάλυψη 85% της ωφέλιμης επιφάνειας και με τα μέτρα προφύλαξης.• Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, θα λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση.• Μεικτές ή αμιγείς μπορούν να είναι μόνο επιχειρήσεις που αφορούν σε υπαίθρια ψυχαγωγία.Για τα πανηγύρια καταργείται ο όρος της συμπλήρωσης κατά τόπον εμβολιαστικής κάλυψης και υπάγονται στο εξής στα γενικά προστατευτικά μέτρα.Οι αθλητικοί αγώνες θα παρακολουθούνται μόνο από εμβολιασμένους τόσο σε κλειστούς όσο και ανοιχτούς χώρους με χωρητικότητα 80% επί του συνόλου, από την οποία το 5% θα είναι ανήλικοι, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε self test.Ανώτατο όριο προσέλευσης 25.000 θεατές για τα υπαίθρια γήπεδα και 8.000 θεατές για τα κλειστά γήπεδα.Στους αμιγείς χώρους, δηλαδή στους χώρους μόνο για εμβολιασμένους, θα μπορούν να μπαίνουν και ανήλικοι με self-test και δήλωση γονέα ότι έχουν κάνει το self-test.Πρώτη παράβαση:•Για τα καταστήματα εμβαδού κάτω των 200 τ.μ., το διοικητικό πρόστιμο ορίζεται στα 2.000 ευρώ στην επιχείρηση ή στο νομικό πρόσωπο και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας από την επομένη.•Για τα καταστήματα εμβαδού άνω των 200 τ.μ., διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στην επιχείρηση ή στο νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας επίσης από την επόμενη μέρα για 7 ημέρες.Δεύτερη παράβαση:Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επομένη για 15 ημερολογιακές ημέρες.Τρίτη παράβαση:Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφανείας, προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες.Για τη θεμελίωση δεύτερης ή τρίτης παράβασης αρκεί η διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών που αναφέρονται σε όλα τα μέτρα. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράβασης, βάσει αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η παράβαση,διαφόρων εικόνων από κέντρα διασκέδασης.Παράλληλα, η είσοδος σε χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης συναρτάται ευθέως από το αποτέλεσμα του ελέγχου των συναφών πιστοποιητικών από την. Η εφαρμογή (app) κατεβαίνει σε κάθε κινητό τηλέφωνο και κάθε τάμπλετ, είτε για κινητά android είτε για κινητά της Apple από τα σχετικά app stores, αλλά κατεβαίνει και από την ιστοσελίδα covidfree.gov.grΗ εφαρμογή, αφού κατεβεί, με το που την ανοίγει κανείς, αναφέρει τη σάρωση QR. Περνά κανείς το κινητό του πάνω από ένα πιστοποιητικό είτε σε χαρτί, είτε σε ψηφιακή μορφή και αμέσως θα έχει το αποτέλεσμα που θέλει, δηλαδή πράσινο, κίτρινο, ή κόκκινο, όταν πια το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι πλαστό.· Πράσινο, εφόσον έχει κανείς εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο,· Κίτρινο εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό αρνητικού τεστ rapid ή PCR,· Κόκκινο εφόσον είναι λάθος ή μη έγκυρο πιστοποιητικό.· Για το πράσινο – εμβολιασμός, οι 14 ημέρες μετά την ημερομηνία της τελευταίας δόσης, ώστε να είναι πλήρης ο εμβολιασμός και για τη νόσηση ένα εξάμηνο.· Για το κίτρινο- διαγνωστικά τεστ, 48 ώρες από τη συλλογή του δείγματος για το rapid test και 72 ώρες για το PCR.Την ίδια ώρα, η ανταπόκριση αμφότερων πελατών και επιχειρηματιών στους νέους περιορισμούς αλληλεπιδρά με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και αναμένεται να δημοσιοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό γιατί η αύξηση της εμβολιαστικής ροής σε συνάρτηση με την πίεση προς τις μονάδες του ΕΣΥ συνιστούν τις κύριες μεταβλητές που φέρνουν εγγύτερα ή απομακρύνουν κάθε φορά το ενδεχόμενο διεύρυνσης της λίστας του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Πιο κοντά σε ένα τέτοιο σενάριο βρίσκονται εκπαιδευτικοί και φοιτητές, με την κυβερνητική εκπρόσωπο, Αριστοτελία Πελώνη να απαντά σχετικά χθες πως ««η κυβέρνηση θέλει ανοιχτά Πανεπιστήμια και σχολεία».Με φόντο την εκρηκτική αύξηση των νέων κρουσμάτων στα νησιά, στο γενικό κυβερνητικό προβληματισμό περί υποχρεωτικότητας των εμβολίων εντάσσονται τις τελευταίες ώρες και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις άμεσα εξαρτώμενες από τον τουρισμό, με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Χαρδαλιά να προσθέτει χθες μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας χθες, πριν το γενικό συναγερμό. Συγκεκριμένα:· η Μύκονος· το Ρέθυμνο· το Ηράκλειο και οι δήμοι· Ιητών· Θήρας· Πάρουτέθηκαν χθες σε, αφού «στη Μύκονο, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έχει τετραπλασιαστεί μέσα σε μια εβδομάδα, από 77 στις 7 Ιουλίου σε 318 εχθές. Ενώ στο Ρέθυμνο έχει διπλασιαστεί: 782 ενεργά κρούσματα από 384 στις 7 Ιουλίου. Στο Ηράκλειο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 878 κρούσματα από 310 στις 7 Ιουλίου» επισήμανε χθες ο κ. Χαρδαλιάς, προειδοποιώντας πως πάσα κατεύθυνση πως απέχει «ένα βήμα» από την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων.Σε μια ύστατη προσπάθεια, από το Σάββατο 17 Ιουλίου και εξής· στην εστίαση· σε τουριστικές επιχειρήσεις· σε επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια ως πλήρωμαθα υποβάλλονται υποχρεωτικά, μια φορά με τη μέθοδο του self test και μια με αυτή του rapid, ενώ θα υποχρεούνται να δηλώνουν το αποτέλεσμα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.Μολονότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην πάει σε οριζόντια lockdown και δεν θα πάει σε τέτοια, από τη στιγμή που υπάρχει η ασπίδα του εμβολιασμού, την οποία πρέπει όλοι να αξιοποιήσουν» σχολίασε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη αναφορικά με το ενδεχόμενο τοπικού lockdown, η ίδια σημείωσε πως «η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε σημειακές παρεμβάσεις, εφόσον κάτι τέτοιο χρειαστεί», ανάλογα με τη δυναμική της πανδημίας.Η δυναμική της, άλλωστε, στις μικρές ηλικίες είχε ως αποτέλεσμα νέες αλλαγές και στο. Ειδικότερα:· Για την είσοδο στην κατασκήνωση κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, οι μη εμβολιασμένοι κατασκηνωτές και εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίζουν· Κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου τα παιδιά θα ελέγχονται με την μέθοδο τουσε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα, μια με την μέθοδο του self test και μια με rapid.· Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή αποχώρηση παιδιού.