Self test: Τι δείχνουν για την πορεία της επιδημίας

για τον έλεγχο της επιδημίας δημιουργούν στις επιστημονικές και υγειονομικές αρχές τα σταθεροποιημένα -στα 3.000 και πλέον- ημερησίως κρούσματα κορωνοιού στην επικράτεια καθώς και οι σταθεροποιημένες -γύρω στις- καθημερινέςασθενών με λοίμωξη Covid-19 στα νοσοκομεία.Έχοντας πλέον τον οδικό χάρτη για την έξοδο από τα περιοριστικά μέτρα και την επιστροφή σε οικονομική, εκπαιδευτική, κοινωνική κανονικότητα , αλλά και το δίχτυ ασφαλείας των τεστ αυτοδιάγνωσης (self test), οι πολίτες μπορούν να επιχειρούν τα δικά τους μικρά ή μεγαλύτερα βήματα σε αυτήν την πορεία. Τοέναντι του κορωνοιού που υψώνεται σταδιακά με τον εμβολιασμό (έχουν πλέον πλήρη ή μερική κάλυψη περισσότεροι από 2,6 εκατ. πολίτες) προσφέρει ήδη κάλυψη από τον αόρατο "εχθρό", ενώ επιστήμονες, κυβέρνηση και πολίτες προσβλέπουν και στον φυσικό σύμμαχο, τηντης εποχής, που θα μειώσει την αντοχή της αλυσίδας μετάδοσης του κορωνοιού.Ο χθεσινός αριθμός κρουσμάτων, 3.015 , ήτανσε σύγκριση με τον αντίστοιχο της περασμένης Τετάρτης - είχαν καταγραφεί 3.089 κρούσματα, επί συνόλου σχεδόν 64.000 τεστ. Χθες τα τεστ ηταν 61.400.Ωστόσο, μέσα από τις εκθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ( ΕΟΔΥ ) για τις συγκεκριμένες ημέρες προκύπτει το θετικό αποτέλεσμα των self test, ο έγκαιρος εντοπισμός θετικών ασυμπτωματικών ατόμων, η απομόνωση και η ιχνηλάτηση των επαφών τους. Την Τετάρτη 14 Απριλίου είχαν ανακοινωθεί 575 θετικά κρούσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία προσυμπτωματικού ελέγχου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Λυκείων.Χθες τα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορωνοιού που αρχικά εντοπίστηκαν με self test, ανήλθαν σε 1.753 . Πλέον σε αυτά περιλάμβανονται εκτός από μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σημειωτέον υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε έλεγχο αυτοδιάγνωσης, και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του λιανεμπορίου, και συγκεκριμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.Χθες οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία ήταν 5.496, με τους 1.306 να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), θαλάμους αρνητικής πίεσης.Από το βράδυ της Τρίτης έως και χθες το βράδυ είχαν γίνει 569 εισαγωγές ασθενών, με τις 286 στα νοσοκομεία τηςΤο αντίστοιχο διάστημα της περασμένης εβδομάδας οι εισαγωγές ήταν αυξημένες, είχαν καταγραφεί 591 στην επικράτεια, με τις 301 στην Αττική.Ο αριθμός τωνχθες ήτανενώ την περασμένη Τετάρτη ήταν 810.Με βάση τα στοιχεία των νοσηλειών, φαίνεται αμυδρή υποχώρηση της επιδημίας στην ηπειρωτική χώρα, πλην Αττικής και Μακεδονίας όπου οι εισαγωγές γίνονται αθρόα. Στην Κρήτη υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες διακύμανση των νοσηλευομένων, από 130 έως 145, με τους ειδικούς βεβαίως να αναμένουν περαιτέρω εισαγωγές, με βάση το τεράστιοιικό φορτίο που ανιχνεύεται στα λύματα του νησιού.Χθες στην Αττική νοσηλεύονταν 2.498 ασθενείς, με τους 431 διαςωληνωμενους. Στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης βρίσκονταν άλλοι 1.504 ασθενείς, με τους 242 σε πολύ σοβαρή κατάσταση στις ΜΕΘ.Χθες ανακοινώθηκαν 87 νέοι θάνατοι. Συνολικά μέσα στον Απρίλιο έχουν καταλήξει 1.536 άνθρωποι στα νοσοκομεία λόγω των επιπλοκών του κορωνοιού και της λοίμωξης Covid -19. Στην πλειονότητά τους είναι άτομα ηλικιωμένα ή/ και με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί πλέον τα άτομα που καταλήγουν είναι κυρίως ανεμβολίαστα. Το επισήμανε χθες κατά την ενημέρωση και ο υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας , λέγοντας πως οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις Μονάδες - είναι εκείνοι που δίνουν συνήθως και την πιο σκληρή μάχη έναντι του ιού- δεν έχουν εμβολιαστεί, γεγονός που εξελίσσεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη μόλυνση αλλά τελικα για τη νοσησή τους.Εκτός από τον εμβολιασμό, κρίσιμος επιβαρυντικός παράγοντας της υγείας των ατόμων που νοσηλεύονται αποδεικνύεται και το χρονικό διάστημα που αναζητούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Πλέον ολόενα καλό πιο συχνά οι γιατροί διαπιστώνουν πως οι ασθενείς φτάνουν στα νοσοκομεία όταν η υγεία τους έχει "χτυπηθεί" πολύ από τον κορωνοϊό.