Βίντεο: Το αδιαχώρητο στη Θεσσαλονίκη για ένα ποτό «στα όρθια» - Απίστευτες εικόνες συνωστισμού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανησυχητικές εικόνες συνωστισμού επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 25ης Μαρτίου , σε μια περίοδο που τα κρούσματα ειναι σαφώς αυξημένα, θυμίζοντας επίπεδα Νοεμβρίου.Παρά το γεγονός ότι διενεργήθηκαν λιγότερα τεστ, σήμερα οι λοιμώξεις στη Θεσσαλονίκη έφτασαν τιςΑγνοώντας τις συστάσεις ειδικών για τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, πλήθος κόσμου βγήκε, με εμφανή διάθεση εορτασμού στους δρόμους, χωρίς να κρατά αποστάσεις.Όπως μετέδωσε το thesstoday, μέσα από βίντεο, τοεπικράτησε στη λεωφόρο Νίκης, όπου εκατοντάδες νεαροί συνωστίστηκαν, ο ένας πάνω στον άλλον, για να παραλάβουν ποτά take away.Από νωρίς οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης βγήκαν στους δρόμους, ενώ τοπλημμύρισε με χιλιάδες κατοίκους.Νεότερης ηλικίας άνθρωποι συνωστίστηκαν στα μαγαζιά της παραλιακής για να προμηθευτούν ένα ποτό take away, πριν από την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 9.