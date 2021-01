Lockdown: Προς παράταση για μια εβδομάδα - Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Η συνδυαστική επαναφορά σχολείων και λιανεμπορίου αποτελεί τον πυρήνα του προβληματισμού των περισσότερων ειδικών, οδηγώντας ορισμένους εξ αυτών στην αρνητική ψήφο για το άνοιγμα των σχολείων.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προς παράταση τουμε τα μέτρα που έχουμε σήμερα, για μια ακόμη εβδομάδα, φαίνεται ότι οδηγείται η χώρα, μετά την εξέταση τωνκαι τις εισηγήσεις των ειδικών.Έτις προς αναβολή για τουλάχιστον ακόμα μία εβδομάδα οδεύει και η επαναφορά τουστο λιανεμπόριο. Κάτι που σημαίνει πως την ερχόμενη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν με κλειστά τα εμπορικά καταστήματα ακόμα και για παραδόσεις προϊόντων.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων , που συνεδριάζει από τις 12:00 το μεσημέρι με τους συναρμόδιους φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα, φρόντισε ήδη από χθες να δείξει στους εκπροσώπους του υπ. Ανάπτυξης πως δυσκολεύεται να συναινέσει σε μία τέτοια προοπτική.Ειδικά καθώς αποδέχθηκαν, με δυσκολία, το αίτημα να ανοίξουν από την ερχόμενη Δευτέρα τατης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Και τούτο καθώς από τη μία υπάρχει ο φόβος για την εξέλιξη του ιικού φορτίου ως αποτέλεσμα της «» των προηγούμενων ημερών, της εορταστικής περιόδου και των αργιών και από την άλλη η προσπάθεια δημιουργίας αναχωμάτων έναντι ενός τρίτου κύματος της πανδημίας με τον μεταλλαγμένο ιό, όπως ήδη διαφαίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.Οι επίσημες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σήμερα. Εφόσον, όπως όλα δείχνουν, η Επιτροπή δεν δεχθεί την επαναφορά του μέτρου του click away στο λιανεμπόριο, τότε το ζήτημα πλέον θα ξανατεθεί σε μία εβδομάδα με την προοπτική επανεργοποίησης τους από τις 18 του μήνα. Κάτι που αυτομάτως σημαίνει ότι θα πάει ακόμα πιο πίσω το σχέδιο του «», που θα άνοιγε και τα καταστήματα στους καταναλωτές με προκαθορισμένα και περιορισμένα ραντεβού.«Έγινε συζήτηση, η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, ανήκω σε όσους μειοψήφησαν. Δεν συζητήσαμε το άνοιγμα των καταστημάτων. Δεν είχε συζητηθεί και η ορθή απόφαση της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των μέτρων. Όλα μαζί δεν γίνονται. Θα βρεθούμε μπροστά σε κάποια διλήμματα»«δεν είναι εφικτό να είναι ανοιχτά και τα σχολεία και τα καταστήματα και παραδείγματος χάρη οι ναοί, όταν βλέπουμε το τρένο να έρχεται πάνω μας»«Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές»«Η κατάσταση μάς ανησυχεί και μας προβληματίζει»«με δεδομένο ότι αυξήθηκε η κινητικότητα μέσα στις γιορτές, με τις εικόνες αυτές τις οποίες έχουμε δει και τα επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται καθημερινώς, η κατάσταση μάς ανησυχεί και μας προβληματίζει»«η εισήγηση της Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι να ανοίξουν κατ’ αρχάς τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία»,«τα επιδημιολογικά δεδομένα κρίνονται πάντα ad hoc και με βάση την κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Και είναι προφανές ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».«Η κυβέρνηση θα κάνει εκείνο που πρέπει για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία»«δεν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε μέτρο. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε εκ νέου σε απαγόρευση των δραστηριοτήτων θα πράξουμε εάν είναι αναγκαίο».Ξεκινούν δια ζώσης τα μαθήματα σε όλα. Για το λόγο αυτό, οι γονείς και κηδεμόνες που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολικά συγκροτήματα υποχρεούνται να στείλουν γραπτό μήνυμα sms στο 13033 με τον κωδικό 4.Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης το περασμένο Σάββατο, θα έπρεπε να ξαναλειτουργήσουν βιβλιοπωλεία, κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ και όλα τα καταστήματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του, παρότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν βεβαιότητες. «Τίποτα δεν είναι δεδομένο: ούτε το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, ούτε το click away», δήλωσε σχετικά χθες η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ «όλα πρέπει να γίνονται λελογισμένα, με προσοχή και ότι δεν είμαστε αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία ή την Ευρώπη. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί. Είναι δραματικές οι συνθήκες, όπως βλέπετε, σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ, έχει πάει σε σκληρό lockdown» περιέγραψε, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του click away και ο κ.Οι όποιες αποφάσεις, πάντως, ληφθούν σήμερα από τους ειδικούς εκτιμάται ότι δεν θα ληφθούν σε «», δηλαδή χωρίς επιρροές από το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, στην σκιά και της προειδοποίησης του ΠΟΥ χθες. Ήδη, νέα παράταση δόθηκε στην αεροπορική οδηγία, με την οποία θα επιτρέπονται σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια μόνο οι ουσιώδεις πτήσεις εσωτερικού, ενώ μία μία οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυστηροποιούν το πλαίσιο των μέτρων προστασίας τους από την πανδημία μετά τις γιορτές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, την τελική επιλογή της κυβέρνησης για την επάνοδο του click away θα καθορίσουν οι εισηγήσεις των ειδικών, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσουν τον κορμό της απογευματινής τακτικής ενημέρωσης για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας,, σήμερα στις έξι το απόγευμα, απαντώντας στην αγωνία του εμπορικού κόσμου.