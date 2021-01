Κορωνοϊός: Αποφασίζουν σήμερα οι λοιμωξιολόγοι για λιανεμπόριο, γυμνάσια, λύκεια και click away

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη μισή απόσταση προς την επιστροφή στην κανονικότητα διένυσαν χθες κατά τη συνεδρίασή τους τα μέλη της Επιτροπής των, αναπτερώνοντας, αφού συναίνεσαν (κατά πλειοψηφία) στην επαναφορά των μικρών μαθητών στις σχολικές αίθουσες την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου. Η σημερινή συνεδρίαση, ωστόσο, των επιστημόνωνείναι αυτή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς από την έκβασή της θα κριθεί αν και κατά πόσο θα αρθεί – και σε ποιο βαθμό-της τρέχουσας εβδομάδας, επιτρέποντας την επαναλειτουργίαΑν για ταη παραπάνω εξέλιξη είχε προεξοφληθεί με την έλευση κιόλας της νέας χρονιάς, πιο περίπλοκη καθίσταται η κατάσταση για όλα εκείνα τα καταστήματα που κατέβασαν αιφνίδια ρολά την περασμένη Κυριακή, για τα οποία οι ειδικοί καλούνται να γνωμοδοτήσουν, χωρίς, ωστόσο,αναφορικά με την. Στον αντίποδα, η όποια εορταστική χαλάρωση θα καταγραφεί σε 2-3 εβδομάδες, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ,, στον απόηχο εορτασμού των Θεοφανίων που έβγαλε την πλειοψηφία των επιστημόνων εκτός εαυτού. «Φοβάμαι να μην γίνει Θεσσαλονίκη όλη η χώρα» προειδοποίησε σχετικά ο Καθηγητής Γενετικής,, εξηγώντας πως «έχουμε ήδη στοιχεία ότι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έγιναν παραπάνω μεταδόσεις, το είδαμε στα λύματα και το περιμένουμε στα κρούσματα». Ακόμη πιο θορυβημένος εμφανίστηκε χθες και ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου»,. «Έρχεται τρίτο κύμα, θα θρηνήσουμε πολλά θύματα» προανήγγειλε ο κ. Καπραβέλος, προσθέτοντας πως το Φεβρουάριο η κατάσταση θα είναι πολύ χειρότερη στις ΜΕΘ λόγω έλλειψης κρεβατιών.Η συνδυαστική επαναφορά σχολείων και λιανεμπορίου αποτελεί τον πυρήνα του προβληματισμού των περισσότερων ειδικών, οδηγώντας ορισμένους εξ’ αυτών στην αρνητική ψήφο για το άνοιγμα των σχολείων. «Έγινε συζήτηση, η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, ανήκω σε όσους μειοψήφησαν. Δεν συζητήσαμε το άνοιγμα των καταστημάτων. Δεν είχε συζητηθεί και η ορθή απόφαση της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των μέτρων. Όλα μαζί δεν γίνονται. Θα βρεθούμε μπροστά σε κάποια διλήμματα» εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, o Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,και πρόσθεσε πως «δεν είναι εφικτό να είναι ανοιχτά και τα σχολεία και τα καταστήματα και παραδείγματος χάρη οι ναοί, όταν βλέπουμε το τρένο να έρχεται πάνω μας». «Θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές», κατέληξε.«Η κατάσταση μάς ανησυχεί και μας προβληματίζει» δεν έκρυψε χθες και ο υπουργός Υγείας,, υπενθυμίζοντας πως «με δεδομένο ότι αυξήθηκε η κινητικότητα μέσα στις γιορτές, με τις εικόνες αυτές τις οποίες έχουμε δει και τα επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται καθημερινώς, η κατάσταση μάς ανησυχεί και μας προβληματίζει». Ο υπουργός διευκρίνισε ακόμη πως «η εισήγηση της Επιτροπής την προηγούμενη εβδομάδα, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, είναι να ανοίξουν κατ’ αρχάς τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία», ξεκαθαρίζοντας πως «τα επιδημιολογικά δεδομένα κρίνονται πάντα ad hoc και με βάση την κατάσταση η οποία επικρατεί στη χώρα. Και είναι προφανές ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».Νωρίτερα από τον υπουργό Υγείας, το ενδεχόμενοείχε αφήσει ανοιχτό ο υπουργός Επικρατείας,. «Η κυβέρνηση θα κάνει εκείνο που πρέπει για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία» δήλωνε ο υπουργός, παρατηρώντας πως «δεν μπορείς να αποκλείσεις οποιοδήποτε μέτρο. Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε εκ νέου σε απαγόρευση των δραστηριοτήτων θα πράξουμε εάν είναι αναγκαίο».Ακόμη πιο σύνθετο καθίσταται το σημερινό αίνιγμα για τους λοιμωξιολόγους εξαιτίας της επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και στις «κόκκινες» περιοχές του επιδημιολογικού χάρτη, δηλαδή του, με ορατό τον κίνδυνο να ξεφύγει τελείως το ιικό φορτίο σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Και αυτό γιατί:· Επιστρέφουν στις θέσεις που υπηρετούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης· Επανεκκινούν με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στακαι τα Λύκεια, ενώ· Ξεκινούν δια ζώσης τα μαθήματα σε όλα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα σχολεία ειδικής αγωγής στη χώρα. Για το λόγο αυτό, οι γονείς και κηδεμόνες που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολικά συγκροτήματα υποχρεούνται να στείλουν γραπτό μήνυμα sms στοΤην ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης το περασμένο Σάββατο, θα έπρεπε να ξαναλειτουργήσουνκαι όλα τα καταστήματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του click away, παρότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν βεβαιότητες. «Τίποτα δεν είναι δεδομένο: ούτε το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων, ούτε το click away», δήλωσε σχετικά χθες η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, ενώ «όλα πρέπει να γίνονται λελογισμένα, με προσοχή και ότι δεν είμαστε αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία ή την Ευρώπη. Βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί. Είναι δραματικές οι συνθήκες, όπως βλέπετε, σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Βλέπετε τι γίνεται στο Ισραήλ, έχει πάει σε σκληρό lockdown» περιέγραψε, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του click away και ο κ. Κικίλιας.Οι όποιες αποφάσεις, πάντως, ληφθούν σήμερα από τους ειδικούς εκτιμάται ότιδηλαδή χωρίς επιρροές από το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, στην σκιά και της προειδοποίησης του ΠΟΥ χθες. Ήδη, νέα παράταση δόθηκε στην αεροπορική οδηγία, με την οποία θα επιτρέπονται σε όλα ταμόνο οι ουσιώδεις πτήσεις εσωτερικού, ενώ μία μία οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυστηροποιούν το πλαίσιο των μέτρων προστασίας τους από την πανδημία μετά τις γιορτές. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, την τελική επιλογή της κυβέρνησης για την επάνοδο του click away θα καθορίσουν οι εισηγήσεις των ειδικών, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσουν τον κορμό της απογευματινής τακτικής ενημέρωσης για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας,, σήμερα στις έξι το απόγευμα, απαντώντας στην αγωνία του εμπορικού κόσμου.