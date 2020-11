Στέλιος Πέτσας: Η εξάπλωση του κορωνοϊού γίνεται εντός οικογενειών - Ελαχιστοποιήστε τις επαφές με τους μεγάλους ανθρώπους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πέτσας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού και συγκεκριμένα στη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 17:30, σε τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, από την Επιτροπή Πισσαρίδη.Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους,Είναι πλέον καλά γνωστό ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξακολουθεί να διατηρείται σε μεγάλα ύψη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 15.000.000 και ο αριθμός των νεκρών κυμαίνεται καθημερινά στις 250.000. Στους χάρτες που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη από το ECDC, σχεδόν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο κόκκινο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως κάποιες περιοχές της Ελλάδας.Στη χώρα μας με βάση τα τελευταία στοιχεία, η ηλικιακή ομάδα των 40-65 παρουσιάζει σταθερά την μεγαλύτερη επίπτωση και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 19-39 που δείχνει σημεία σταθεροποίησης. Ο ιός - όπως επισημαίνουν οι ειδικοί - πέρασε στις αρχές του Νοέμβρη από την ομάδα των 20άρηδων–30άρηδων, στις μεγαλύτερες γενιές και η εξάπλωσή του συντηρείται στους κόλπους των οικογενειών. Τώρα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να ελαχιστοποιήσουμε τις επαφές με τους μεγαλύτερους των οικογενειών μας και να τους βοηθήσουμε να περάσουν την περίοδο του lockdown με μεγαλύτερη ασφάλεια.Τη στιγμή αυτή, σε ολόκληρη την Ευρώπη τα Συστήματα Υγείας - όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός - αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, ενώ κάποιες χώρες όπως η Ελβετία, στέλνουν ασθενείς στα γειτονικά τους κράτη.Σε μεγάλη πίεση βρίσκεται ήδη και το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη χώρα μας, γεγονός που προαναγγέλει άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη εβδομάδα.Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το ΕΣΥ.Ήδη σε ολόκληρη τη χώρα από τις 557 κλίνες ΜΕΘ που άφησε η προηγούμενη Κυβέρνηση, λειτουργούν σήμερα πάνω από 1230. Στη Θεσσαλονίκη από τις 34 κλίνες ΜΕΘ-COVID που είχαμε στις 23 Οκτωβρίου ξεπεράσαμε τις 200. Και από τις 490 απλές κλίνες κορονοϊου, ξεπεράσαμε τις 1.500.Ήδη, ωστόσο, μετά τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών τόσο τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όσο και το υγειονομικό προσωπικό τους άγγιξαν τα όριά τους. Κρίθηκε έτσι απαραίτητο να λειτουργήσουν απλές κλίνες COVID-19 και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Καταβλήθηκε προσπάθεια, για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και όταν αυτό δεν κατέστη εφικτό, ακολούθησε η επίταξη δύο ιδιωτικών θεραπευτηρίων, με 200 απλές κλίνες για κορονοϊό και τέθηκε το προσωπικό τους στη διάθεση της 4ης ΥΠΕ. Ήταν, άλλωστε, κάτι που είχε ενταχθεί από την αρχή στον εθνικό σχεδιασμό και είχε προβλεφθεί με ΠΝΠ που έγινε νόμος του Κράτους.Παράλληλα υπήρξε μέριμνα ώστε στις δύο αυτές ιδιωτικές κλινικές να μην συνυπάρχουν COVID περιστατικά με non COVID και ακολούθησε μεταφορά των νοσηλευόμενων σε άλλες κλινικές.Έχουμε πόλεμο και κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οφείλουμε ωστόσο στις δύσκολες αυτές ώρες, να μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στέκεται όρθιο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού και των διοικήσεων των νοσοκομείων που με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αυτοθυσία δίνουν καθημερινές μάχες στην πρώτη γραμμή του πολέμου.Όλοι οι Έλληνες τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε.Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η πρωτοβουλία των νοσηλευτριών και των νοσηλευτών που μετέβησαν εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη και δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ δίπλα σε ασθενείς με COVID-19. Έκαναν -όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός στην τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί τους- σπίτι τους την Ελλάδα και οικογένειά τους όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες. Επέδειξαν μια βαθιά πατριωτική στάση. Και απέδειξαν ότι η ευθύνη και η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι λέξεις κενές.Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι στις δύσκολες αυτές ώρες η επιστήμη αναγεννά την ελπίδα σε ολόκληρο τον Κόσμο και η Ε.Ε. κινείται συντονισμένα για την ανακούφιση των λαών της Την περασμένη εβδομάδα η κομισιόν υπέγραψε συμφωνία με την BioNTech/Pfizer για την προμήθεια του εμβολίου. Είναι η 5η συμφωνία που υπογράφει και επιβεβαιώνει τις κοινές προσπάθειές να παρασχεθεί σε όλους τους πολίτες της Ένωσης ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Σημειώνεται ακόμη ότι την Παρασκευή η Pfizer και η BioNTech Group κατέθεσαν στην αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αίτηση αδειοδότησης για την κυκλοφορία του εμβολίου. Και όλα αυτά δείχνουν πως η ημέρα της απελευθέρωσης από την πρωτόγνωρη παγκόσμια περιπέτεια έρχεται πιο κοντά.Στο μεταξύ το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει ένα πολυσύνθετο σχέδιο για τον εμβολιασμό όλων των Ελλήνων και συνεχίζει την προετοιμασία για την άμεση εφαρμογή του από την πρώτη μέρα που θα φτάσουν τα εμβόλια στη χώρα μας. Και βέβαια -όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός- το εμβόλιο θα είναι δωρεάν.Ας κάνουμε έως τότε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ας τηρήσουμε ακόμη πιο σχολαστικά τις συστάσεις των ειδικών. Ας προσέξουμε ακόμη πιο πολύ για να αναστρέψουμε τις καμπύλες των κρουσμάτων και να σωθούν ζωές. Ο πόλεμος αυτός μας αφορά όλους.Η Κυβέρνηση καταδικάζει την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει νέα παράνομη NAVTEX, για τη συνέχιση των προκλητικών ενεργειών της σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου και καλεί τη γείτονα να ανακαλέσει άμεσα τη νέα παράνομη απόφασή της.Η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε Navtex που επισημαίνει το παράνομο της τουρκικής Navtex, καθώς εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και αφορά σε παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα.Η Κυβέρνηση επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι με τη νέα αυτή κίνηση, η Άγκυρα παραβιάζει για άλλη μια φορά το Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αγνοεί επιδεικτικά τις εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αποφυγή παράνομων ενεργειών που οδηγούν σε κλιμάκωση της έντασης και θέτει εμπόδια στη βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ τη στιγμή μάλιστα που Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ένταξη της χώρας τους στην ΕΕ αποτελεί «στρατηγική προτεραιότητα».Είναι προφανές ότι ο Προϋπολογισμός του 2021 που κατατέθηκε την Παρασκευή, στη Βουλή, καταρτίστηκε σε περιβάλλον πρωτοφανούς αβεβαιότητας, λόγω του απροσδιόριστου σε διεθνές επίπεδο τελικού χρόνου λήξης της πανδημίας του κορονοϊού και συνεπώς της επιστροφής της παγκόσμιας οικονομίας σε τροχιά ανάταξης και διατηρήσιμης ανάπτυξης.Εξαιτίας της σοβαρότερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών και της συνεπαγόμενης μεγαλύτερης παγκόσμιας ύφεσης στην μεταπολεμική ιστορία, η ύφεση στην Ελλάδα για το σύνολο του 2020 αναθεωρείται επί το δυσμενέστερο, στο -10,5%, καθώς προβλέπεται βαθύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων.Για το 2021, εκτιμάται δυναμική επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, με σημαντικό ρόλο σε αυτή να διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκοί πόροι που διασφάλισε η χώρα μας στη διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2020 και θα αρχίσουν να εισρέουν το 2021 στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του React EU.Υπενθυμίζεται ότι, το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Νοεμβρίου 2020 και ξεκίνησε η σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή, ενώ το τελικό Σχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στα Ευρωπαϊκά Όργανα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 και να εγκριθεί στο αμέσως επόμενο τρίμηνο, οπότε και θα υπάρξει η πρώτη εκταμίευση. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορά επενδύσεις, προγράμματα (όπως προγράμματα κατάρτισης ή ενεργειακής αναβάθμισης), καθώς και μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 και εντεύθεν, συνεπώς η απορρόφηση των σχετικών πόρων θα ξεκινήσει πριν την επίσημη έγκρισή του.Αθροιστικά οι πόροι που προβλέπονται το 2021 από όλα τα εργαλεία του μηχανισμού του Next Generation EU, περιλαμβανομένων και των δανείων, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5,5 δισ. ευρώ.Είναι προφανές ότι η Ελληνική Πολιτεία κλήθηκε να αντιμετωπίσει εντός του 2020, σε όρους δημοσιονομικής πολιτικής, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιστορία του τόπου.Τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας, σε συνθήκες πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, αναγνωρίζεται από τους ευρωπαίους εταίρους μας ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.Βάσει του Προϋπολογισμού, το συνολικό ύψος των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας αναμένεται να αγγίξει τα 31,4 δισ. ευρώ, καθώς άλλα 7,5 δισ. ευρώ παρεμβάσεων υπέρ της κοινωνίας προβλέπονται μέσα στο 2021.Ήταν φυσικά επόμενο της σοβαρής ύφεσης που προκάλεσε η υγειονομική κρίση, να υπάρχει φέτος επιδείνωση του ποσοστού ανεργίας, όπως και δεικτών που αφορούν το πρωτογενές έλλειμμα και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ωστόσο, η αύξηση της ανεργίας το 2020 στην Ελλάδα είναι μικρότερη συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, χάρη στις επιτυχημένες πολιτικές διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης από την Κυβέρνηση. Ενώ για το 2021 η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει σχετικά κοντά στα επίπεδα του 2019. Σημειώνεται επίσης ότι η γενική ρήτρα διαφυγής για τα δημοσιονομικά των κρατών-μελών της Ευρωζώνης θα ισχύει και το επόμενο έτος.Στο παραπάνω πλαίσιο, υπογραμμίζεται η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η χώρα μας τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και μεταξύ των εταίρων και πιστωτών της, καθώς και στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, γεγονός που αντανακλάται στη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους δανεισμού σε ολόκληρο το φάσμα της καμπύλης αποδόσεων των ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας.Σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με βάση τον κατά το δυνατόν δίκαιο επιμερισμό των βαρών μεταξύ Κράτους και ιδιωτών μετόχων, προχωρά η Κυβέρνηση, δρομολογώντας την στήριξη της εταιρίας Aegean, του μεγαλύτερου αερομεταφορέα της χώρας μας που πλήττεται εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα και ειδικότερα τις μετακινήσεις και τον τουρισμό.Το σχέδιο κρατικής στήριξης της αεροπορικής εταιρίας, θέτει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κεφαλαιακή ενίσχυση της Aegean με τη συμμετοχή και των μετόχων της. Αξιολογείται ήδη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίσημη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η απόφαση της Κυβέρνησης είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων σε εταιρίες και κλάδους που πλήττονται λόγω της πανδημίας, όπως είναι κατεξοχήν ο κλάδος των αερομεταφορών.Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σχέδιο ενίσχυσης της μεγαλύτερης εγχώριας αεροπορικής εταιρείας, το οποίο προσομοιάζει μεν σε περιπτώσεις κρατικής στήριξης άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών αερομεταφορέων με συνεισφορά του Κράτους, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει τη σημαντική συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει ειδικά δικαιώματα προαίρεσης (τύπου warrants), για αγορά μετοχών της εταιρίας, τα οποία θα δικαιούται να ασκήσει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε ορισμένο χρονικό διάστημα.Σημειώνεται ότι, το συνολικό ύψος της κρατικής στήριξης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 120 εκατ. ευρώ, ποσό πολύ χαμηλότερο, συγκριτικά με τη στήριξη, αξίας άνω των 32 δισ. ευρώ, που έχουν λάβει ή έχει δρομολογηθεί να λάβουν, έως σήμερα, αθροιστικά άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου των αερομεταφορών. Επιπλέον, προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή κατά το ήμισυ της κρατικής ενίσχυσης, δηλαδή ύψους 60 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα με τα 120 εκατ. ευρώ του Κράτους, η οποία θα προέλθει από τους μετόχους της Aegean.Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας, η εταιρία αξιοποίησε τα οριζόντια μέτρα που υιοθέτησε η Κυβέρνηση για το σύνολο των κλάδων της οικονομίας και τη στήριξη του κόσμου της εργασίας.Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 17:30, θα συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, από την Επιτροπή Πισσαρίδη.Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας, με τη συνήθη ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής που είχαμε καθιερώσει κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Τις ερωτήσεις θα συντονίζει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας.