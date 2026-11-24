Παρατείνεται έως το τέλος του 2027 το φορολογικό κίνητρο για ανακαινίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων - Οι επιλέξιμες εργασίες, ο περιορισμός για τα υλικά, οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές και τα ποσά που αφαιρούνται από τον φόρο σε πέντε χρόνια