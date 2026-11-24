Ανακαίνιση σπιτιού: Πώς μπορείτε να μειώσετε τον φόρο έως 16.000 ευρώ – Ποιες εργασίες αναγνωρίζει η εφορία
Ανακαίνιση σπιτιού: Πώς μπορείτε να μειώσετε τον φόρο έως 16.000 ευρώ – Ποιες εργασίες αναγνωρίζει η εφορία
Παρατείνεται έως το τέλος του 2027 το φορολογικό κίνητρο για ανακαινίσεις και ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων - Οι επιλέξιμες εργασίες, ο περιορισμός για τα υλικά, οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές και τα ποσά που αφαιρούνται από τον φόρο σε πέντε χρόνια
Μείωση του φόρου εισοδήματος έως και 16.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης, επισκευής ή ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποιώντας το φορολογικό κίνητρο που παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Η παράταση προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 5355/2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Νοεμβρίου, δίνοντας έναν επιπλέον χρόνο στους φορολογούμενους για να πραγματοποιήσουν επιλέξιμες εργασίες στα ακίνητά τους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι οι σχετικές δαπάνες δεν αφαιρούνται απλώς από το φορολογητέο εισόδημα, αλλά μειώνουν απευθείας τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η παράταση προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 5355/2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Νοεμβρίου, δίνοντας έναν επιπλέον χρόνο στους φορολογούμενους για να πραγματοποιήσουν επιλέξιμες εργασίες στα ακίνητά τους. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι οι σχετικές δαπάνες δεν αφαιρούνται απλώς από το φορολογητέο εισόδημα, αλλά μειώνουν απευθείας τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα