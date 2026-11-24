Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται η προκαταβολή της φετινής ενίσχυσης, ενώ η εξόφληση προγραμματίζεται για το τέλος Δεκεμβρίου και την άνοιξη του 2027 οι επιδοτήσεις του επόμενου έτους

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη