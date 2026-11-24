Τρεις πληρωμές για τους αγρότες πριν από τις κάλπες
Τρεις πληρωμές για τους αγρότες πριν από τις κάλπες
Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται η προκαταβολή της φετινής ενίσχυσης, ενώ η εξόφληση προγραμματίζεται για το τέλος Δεκεμβρίου και την άνοιξη του 2027 οι επιδοτήσεις του επόμενου έτους
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Η ώρα της αλήθειας για την κυβέρνηση ως προς τις πληρωμές των αγροτών πλησιάζει σε λίγες ημέρες από τώρα: στις 30 Νοεμβρίου θα φανεί αν οι υποσχέσεις των αρμοδίων προς τους παραγωγούς για εξόφληση της προκαταβολής της φετινής ενίσχυσης θα υλοποιηθούν ή αν θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος εσωστρέφειας, μετά τις περσινές μακρόσυρτες κινητοποιήσεις που διήρκεσαν για πάνω από δύο μήνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φετινές αιτήσεις έπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις κινούνται στην περιοχή των 500.000, σημαντικά λιγότερες από τις 600.000 περσινές, τη χρονιά μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως, το στοίχημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ είναι ευρύτερο: να δημιουργηθεί μια λειτουργική πλατφόρμα που θα μείνει «προίκα» στο κράτος και θα αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο για τη διοίκηση και τους παραγωγούς.
Το crash test πάντως είναι κρίσιμο. Τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς όσο και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής διαβεβαιώνουν άπαντες ότι θα πληρωθούν οι προκαταβολές στο τέλος του μήνα. Σε παρόμοιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης που έχει την υψηλή εποπτεία, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι διαρκώς ενήμερος. Για την κυβέρνηση άλλωστε οι έγκαιρες και σωστές πληρωμές φέτος είναι κρίσιμες ώστε να αποκατασταθεί και μέρος της επαφής της Ν.Δ. με αγροτικούς πληθυσμούς, στους οποίους είχε πάρει 48% στις εκλογές του 2023. Είναι σαφές ότι αυτό το ποσοστό θα είναι αισθητά μικρότερο στις εκλογές του 2027, όμως δίνεται και σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα η μάχη της συσπείρωσης. Σε πρόσφατα ποιοτικά στοιχεία που είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», η Ν.Δ. κινείτο στην περιοχή του 30% σε αγροτικές περιοχές, αν και βουλευτές της περιφέρειας καταγράφουν γκρίνια και προβληματισμό.
Είναι εμφανές ότι, αν αυτό συμβεί, θα συνιστά μια μείζονα τακτική κίνηση στη σκακιέρα του κάμπου. Πρόκειται άλλωστε για μια κοινωνική ομάδα που αποτελεί πεδίο διεκδίκησης για μια σειρά από κόμματα. Ειδικά κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ. που απευθύνονται στους αγρότες, με τον Αντώνη Σαμαρά αυτές τις ημέρες φερειπείν να περιοδεύει σε αγροτικούς νομούς και να διατηρεί στενές επαφές με άτομα του συνδικαλιστικού κινήματος. Αντίστοιχες επαφές έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αγροτοσυνδικαλιστές με εκτόπισμα έχουν ταχθεί και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού.
Οι παραγωγοί πάντως βάζουν στο τραπέζι ένα πρόσθετο ζήτημα, πέρα από τις πληρωμές των επιδοτήσεων που υπογραμμίζουν ότι αποτελεί πάγια υποχρέωση της πολιτείας: την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών των προϊόντων τους στην αγορά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει σε πρόσφατο ραντεβού που έγινε ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα για να στηριχθεί ο αγροτικός κλάδος κατά τον τρόπο που εξαγγέλθηκε για τους κτηνοτρόφους. Οι αγρότες αντιτείνουν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με εθνικούς πόρους, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, με τον πρωθυπουργό να έχει ζητήσει χρόνο για να το εξετάσει. Είναι σαφές για την κυβέρνηση πάντως ότι δεν πρόκειται να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα». Από την άλλη, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας, καθώς η εκτίναξη του κόστους παραγωγής και οι χαμηλές τιμές τούς φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ανεξαρτήτως του αν θα πληρωθούν στην ώρα τους και σωστά.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Το crash test πάντως είναι κρίσιμο. Τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς όσο και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής διαβεβαιώνουν άπαντες ότι θα πληρωθούν οι προκαταβολές στο τέλος του μήνα. Σε παρόμοιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης που έχει την υψηλή εποπτεία, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι διαρκώς ενήμερος. Για την κυβέρνηση άλλωστε οι έγκαιρες και σωστές πληρωμές φέτος είναι κρίσιμες ώστε να αποκατασταθεί και μέρος της επαφής της Ν.Δ. με αγροτικούς πληθυσμούς, στους οποίους είχε πάρει 48% στις εκλογές του 2023. Είναι σαφές ότι αυτό το ποσοστό θα είναι αισθητά μικρότερο στις εκλογές του 2027, όμως δίνεται και σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα η μάχη της συσπείρωσης. Σε πρόσφατα ποιοτικά στοιχεία που είχε αποκαλύψει το «ΘΕΜΑ», η Ν.Δ. κινείτο στην περιοχή του 30% σε αγροτικές περιοχές, αν και βουλευτές της περιφέρειας καταγράφουν γκρίνια και προβληματισμό.
Το χρονοδιάγραμμαΟ στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», είναι να κάνει μια κίνηση-ρελάνς εν όψει των εκλογών: να πληρώσει τρεις φορές τους παραγωγούς μέσα σε λίγους μήνες. Σε αυτή την κίνηση μπορεί να συνυπολογιστεί και το καθεστώς αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία που ισχύει από την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα πάρουν την προκαταβολή στις 30 Νοεμβρίου, θα εξοφληθούν για τη βασική ενίσχυση στο τέλος Δεκεμβρίου, ενώ όσοι δεν μπόρεσαν να καταθέσουν εμπρόθεσμη αίτηση ΟΣΔΕ, θα μπορέσουν εμβόλιμα να μπουν στο pool των πληρωμών καταθέτοντας αίτηση με τα στοιχεία του 2025 έως τέλος Νοεμβρίου, προκειμένου να πληρωθούν και αυτοί στο τέλος Δεκεμβρίου. Το νέο στοιχείο είναι η πρόθεση του υπουργείου να κάνει και την πληρωμή της ενίσχυσης του 2027 ήδη από την άνοιξη και πάντως πριν από τις εκλογές, από τη στιγμή που θα έχει στα χέρια του έτοιμη και λειτουργική την πλατφόρμα αιτήσεων και πληρωμών.
Είναι εμφανές ότι, αν αυτό συμβεί, θα συνιστά μια μείζονα τακτική κίνηση στη σκακιέρα του κάμπου. Πρόκειται άλλωστε για μια κοινωνική ομάδα που αποτελεί πεδίο διεκδίκησης για μια σειρά από κόμματα. Ειδικά κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ. που απευθύνονται στους αγρότες, με τον Αντώνη Σαμαρά αυτές τις ημέρες φερειπείν να περιοδεύει σε αγροτικούς νομούς και να διατηρεί στενές επαφές με άτομα του συνδικαλιστικού κινήματος. Αντίστοιχες επαφές έχει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ αγροτοσυνδικαλιστές με εκτόπισμα έχουν ταχθεί και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού.
Οι αποφάσειςΑπό μέρους των αγροτών υπάρχει αυτή την περίοδο στάση αναμονής εν όψει των πληρωμών. Πολύπειρος αγροτοσυνδικαλιστής εκτιμά ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η κυβέρνηση θα πληρώσει σε λίγες ημέρες. Από την ποιότητα των πληρωμών, όμως, θα εξελιχτεί η ένταση της συνεδρίασης του Πανελλαδικού Συντονιστικού των μπλόκων που θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα. «Αν η προκαταβολή είναι προβληματική, το να βγουν ξανά τα τρακτέρ στον δρόμο θα είναι μονόδρομος», εκτιμά ο αγροτοσυνδικαλιστής. Οι αγρότες πάντως άκουσαν τον κ. Μητσοτάκη σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν, να τον συναντήσουν εκ νέου στην Αθήνα προτού αποφασίσουν να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να γίνει στην Αθήνα εντός του Δεκεμβρίου, εκτιμούν αρμόδιες πηγές.
Οι παραγωγοί πάντως βάζουν στο τραπέζι ένα πρόσθετο ζήτημα, πέρα από τις πληρωμές των επιδοτήσεων που υπογραμμίζουν ότι αποτελεί πάγια υποχρέωση της πολιτείας: την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών των προϊόντων τους στην αγορά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαμηνύσει σε πρόσφατο ραντεβού που έγινε ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρήματα για να στηριχθεί ο αγροτικός κλάδος κατά τον τρόπο που εξαγγέλθηκε για τους κτηνοτρόφους. Οι αγρότες αντιτείνουν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με εθνικούς πόρους, εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, με τον πρωθυπουργό να έχει ζητήσει χρόνο για να το εξετάσει. Είναι σαφές για την κυβέρνηση πάντως ότι δεν πρόκειται να «τινάξει την μπάνκα στον αέρα». Από την άλλη, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας, καθώς η εκτίναξη του κόστους παραγωγής και οι χαμηλές τιμές τούς φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ανεξαρτήτως του αν θα πληρωθούν στην ώρα τους και σωστά.
Φωτογραφία: EUROKINISSI
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