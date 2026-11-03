Η ΑΑΔΕ βάζει στο μικροσκόπιο τις περιουσίες υπαλλήλων της και τις πιθανές διαρροές ελέγχων

Στοιχεία από αστυνομία και ανακριτές μετά τις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικου» ζητούν οι Εσωτερικές Υποθέσεις - Οι έλεγχοι περιουσίας αφορούν και εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους