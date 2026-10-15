Πεντάστερα ξενοδοχεία μόνο για νέες μαμάδες

Κλείσιμο

Όταν μια γυναίκα κρατά για πρώτη φορά το μωρό της στην αγκαλιά της, βιώνει κάτι μαγικό. Έπειτα από εννέα μήνες αναμονής, η στιγμή που θα αντικρίσει το πρόσωπό του γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Η συγκίνηση και η ευτυχία συνοδεύονται από αγωνία για το αν θα ανταποκριθεί στον νέο της ρόλο. Τις πρώτες ώρες, δεκάδες είναι τα ερωτήματα που θέτει: πώς θα κρατήσει σωστά το μωρό, θα καταφέρει να θηλάσει, πώς θα το φροντίσει. Την ίδια στιγμή, το σώμα της τής υπενθυμίζει ότι μόλις πέρασε μια απαιτητική δοκιμασία. Χρειάζεται ξεκούραση και χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Πώς μπορεί, λοιπόν, μια νέα μαμά να φροντίσει το μωρό της, χωρίς να παραμελήσει τον εαυτό της;Υπηρεσίες πέντε αστέρωνΣε αυτή την ανάγκη απαντούν ειδικά κέντρα με υπηρεσίες ξενοδοχείου πέντε αστέρων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ασία και πλέον αναπτύσσονται στις ΗΠΑ. Στους προσεγμένους χώρους τους, η γυναίκα μπορεί να περάσει τις πρώτες ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες μετά τον τοκετό μαζί με το μωρό της, απολαμβάνοντας τη φροντίδα ειδικών. Πολλές εγκαταστάσεις διαθέτουν προσωπικό που φροντίζει τα μωρά τη νύχτα, ώστε η μητέρα να μπορεί να εστιάσει σε μια σημαντική ανάγκη: τον ύπνο. Κάθε ξενοδοχείο παρέχει διαφορετικές υπηρεσίες, με τα περισσότερα να συνεργάζονται με μαίες και συμβούλους θηλασμού, όπου μαθαίνουν στις νέες μητέρες πώς να αλλάξουν, να θηλάσουν ή να δώσουν φόρμουλα στο νεογέννητο και να κατανοήσουν τις ανάγκες του.Παραδοσιακές πρακτικέςΤο μοντέλο έχει τις ρίζες του στην Ασία, όπου οι γυναίκες μετά τον τοκετό πρέπει να φροντίζονται και όχι να φροντίζουν. Στη Νότια Κορέα, οι μητέρες διανύουν το Sanhujori, που σημαίνει ανάρρωση μετά τη γέννηση, κάτι αντίστοιχο της λοχείας στην Ελλάδα. Παραδοσιακά οι υπηρεσίες αυτή την περίοδο που διαρκούσε από μία εβδομάδα ως ένα μήνα, παρέχονταν από μέλη της οικογένειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τον ρόλο αυτό καλύπτουν εξειδικευμένα κέντρα -sanhujoriwon- με τους ντόπιους να πιστεύουν ότι το διάστημα αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία της γυναίκας. Δεν είναι λίγοι, δε, εκείνοι που εκτιμούν ότι αν δεν εκτελεστούν σωστά οι πρακτικές κατά το Sanhujori μπορεί να εκδηλωθούν ασθένειες και φλεγμονές.Στο πλαίσιο αυτό, η λεχώνα καταναλώνει υγιεινές τροφές, εκτελεί ήπιες ασκήσεις και εστιάζει στην ξεκούραση και την επαναφορά της. Σύμφωνα με μια παλαιότερη έρευνα, περίπου το 50% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού στην Κορέα έχει απευθυνθεί σε ένα τέτοιο κέντρο μετά τον τοκετό. Πλέον, το ποσοστό έχει αυξηθεί ξεπερνώντας το 80%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κορέας. Σε πολλά από αυτά, παρέχεται μασάζ, αλλά και προγράμματα ανθοσυνθέσεων και θεραπείας γέλιου για την πρόληψη της επιλόχειας κατάθλιψης. Πολύ σημαντικό είναι το σώμα της γυναίκας να παραμείνει ζεστό, καθώς σε αντίθετη περίπτωση εκφράζεται ο φόβος ότι η μητέρα θα είναι επιρρεπής σε ασθένειες. Για να το επιτύχουν, οι αρμόδιοι φροντίζουν ώστε να καταναλώνονται ζεστές σούπες φυκιών (miyeokguk) για τη διατήρηση υγιών επιπέδων σιδήρου, και ροφήματα, να περιορίζεται η έκθεση σε εξωτερικούς χώρους και να πραγματοποιούνται θερμά λουτρά για τη γρηγορότερη επούλωση των τραυμάτων, τη μείωση του πόνου, την βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και της πρόληψης λοιμώξεων. Στην περίπτωση που οι πρακτικές δεν εκτελούνται σωστά, η μητέρα θα μπορούσε να υποφέρει για όλη της τη ζωή με προβλήματα υγείας. Για αυτό το λόγο, πρέπει να λαμβάνουν φροντίδα τόσο εκείνες όσο και τα μωρά τους, για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες έως 100 ημέρες.Δεν πρόκειται για φθηνή υπηρεσία, καθώς μπορεί να κοστίσει στους νέους γονείς έως και 19.000 δολάρια, αλλά το υψηλό κόστος μοιάζει να μην αποθαρρύνει τις μαμάδες, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν κράτηση μήνες πριν τον τοκετό ή ακόμα και όταν δουν τη διπλή γραμμή στο τεστ εγκυμοσύνης, για να διασφαλίσουν μια θέση. Οι δημόσιες εγκαταστάσεις είναι φθηνότερες, ωστόσο, υπάρχουν μόνο 19 δημόσια κέντρα επιλόχειας φροντίδας επομένως το ενδεχόμενο να βρεθεί κενό δωμάτιο είναι πολύ μικρό. Συνολικά, τα κέντρα μεταγεννητικής φροντίδας στη Νότια Κορέα μειώθηκαν από 598 το 2017 σε 475 το 2022, εξέλιξη που αποδίδεται στη συρρίκνωση των γεννήσεων. Παρά τη μείωση αυτή, η ζήτηση για εξειδικευμένη φροντίδα μετά τον τοκετό εξακολουθεί να στηρίζει τη λειτουργία τους.Η αμερικανική πολυτέλειαΣτις ΗΠΑ, χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης που θέλει τις μητέρες να λαμβάνουν υποστήριξη από κέντρα, είναι το The Village Postnatal Retreat Center, στο Σαν Φρανσίσκο. Στις σουίτες του, οι γυναίκες μπορούν να ξεκουραστούν μαζί με τα νεογέννητά τους, να έχουν στο πλευρό τους όλο το 24ωρο εξειδικευμένο προσωπικό για στήριξη στο θηλασμό, γεύματα που παρασκευάζονται ειδικά για την περίοδο της λοχείας, υπηρεσίες μασάζ, προσώπου και ειδικά διαμορφωμένο χώρο παραμονής των βρεφών ώστε η μητέρα να ξεκουράζεται. Το κόστος, ωστόσο, είναι υψηλό. Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του κέντρου, οι τιμές κυμαίνονται από 1.150 ως 1.200 δολάρια τη βραδιά, ανάλογα με τον τύπο της σουίτας και τη διάρκεια της παραμονής. Η ελάχιστη διαμονή είναι τέσσερις νύχτες, ενώ οι περισσότερες οικογένειες επιλέγουν να μείνουν έξι έως οκτώ ημέρες. Έτσι, το συνολικό ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000 δολάρια.Το κέντρο αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχα κέντρα μεταγεννητικής φροντίδας έχουν κάνει την εμφάνισή τους και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, η Βιρτζίνια και η κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους το The Ruby Postnatal στο Χιούστον που φιλοξενεί και φροντίζει νέες μαμάδες, αλλά και μπαμπάδες. Παρέχει υποστήριξη στον θηλασμό όλο το εικοσιτετράωρο, συμβουλευτική ψυχικής υγείας, ειδική γκουρμέ διατροφή με γεύματα για αναπλήρωση ενέργειας και καλύτερη παραγωγή μητρικού γάλακτος. Επιπλέον, προσφέρει 24ωρη φροντίδα του νεογέννητου από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι τιμές ξεκινούν από 1.500 δολάρια, ποσό το οποίο περιλαμβάνει τη διαμονή του πατέρα, τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας τόσο της μητέρας όσο του μωρού. Πάντως, το υψηλό κόστος, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ασφαλιστική κάλυψη στις ΗΠΑ, αναδεικνύει το ερώτημα κατά πόσο η φροντίδα που χρειάζεται μια γυναίκα μετά τον τοκετό μπορεί να είναι αποκλειστικό προνόμιο όσων έχουν οικονομική δυνατότητα.