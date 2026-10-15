Μαζικές ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, βουτιά 8% για τον Kospi, πάνω από 5% για τον Nikkei
Μαζικές ρευστοποιήσεις σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, βουτιά 8% για τον Kospi, πάνω από 5% για τον Nikkei
Οι ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed και τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης πυροδοτούν κύμα ρευστοποιήσεων
Ενα παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές των ημιαγωγών παρέσυρε τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη της Νότιας Κορέας σε πτώση 8%, αναδεικνύοντας το μέγεθος της φυγής των επενδυτών από τις πλέον υπερτιμημένες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed και οι δυσκολίες χρηματοδότησης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο, οδηγώντας τις μετοχές της SK Hynix και της Samsung Electronics σε απώλειες άνω του 9% η καθεμία.
Καθώς οι πιέσεις εντείνονταν, το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας προχώρησε σε αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 5%, με τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τους ημιαγωγούς, όπως η Ibiden και η Kioxia Holdings, να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τις μεγαλύτερες απώλειες.
Η ανησυχία των επενδυτών εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιο επιθετική νομισματική σύσφιγξη από τη Fed.
Πρόσθετη νευρικότητα προκάλεσε η κατακόρυφη πτώση της μετοχής της CoreWeave, καθώς τα ομόλογά της υποχώρησαν σε επίπεδα που συνήθως παραπέμπουν σε σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
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Οι ανησυχίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Fed και οι δυσκολίες χρηματοδότησης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκαν στο επίκεντρο, οδηγώντας τις μετοχές της SK Hynix και της Samsung Electronics σε απώλειες άνω του 9% η καθεμία.
Καθώς οι πιέσεις εντείνονταν, το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας προχώρησε σε αναστολή των συναλλαγών για 20 λεπτά.
Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε περισσότερο από 5%, με τις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τους ημιαγωγούς, όπως η Ibiden και η Kioxia Holdings, να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων με τις μεγαλύτερες απώλειες.
Η ανησυχία των επενδυτών εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για πιο επιθετική νομισματική σύσφιγξη από τη Fed.
Πρόσθετη νευρικότητα προκάλεσε η κατακόρυφη πτώση της μετοχής της CoreWeave, καθώς τα ομόλογά της υποχώρησαν σε επίπεδα που συνήθως παραπέμπουν σε σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Η εξέλιξη αυτή επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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