Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισ. ευρώ στο 9μηνο

Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατ. ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης