Το παράπονο του γιου της Μπέτυς Βαλάση για τα τελευταία χρόνια της ζωής της: Από τότε που αρρώστησε κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον, εξαφανίστηκαν
Το παράπονο του γιου της Μπέτυς Βαλάση για τα τελευταία χρόνια της ζωής της: Από τότε που αρρώστησε κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον, εξαφανίστηκαν
Ο Νικόλας Μινισσάλι περιέγραψε με συγκίνηση όσα έζησε στο πλευρό της ηθοποιού ως φροντιστής της - «Είχε φτάσει στο σημείο που αρνιόταν την τροφή»
Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 89 ετών η Μπέτυ Βαλάση, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και με αφορμή το δυσάρεστο αυτό γεγονός, επανήλθε στη δημοσιότητα μία συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο γιος της, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
Ο Νικόλας Μινισσάλι πριν από τρία χρόνια είχε μιλήσει στην εκπομπή «Στούντιο 4» και εξηγούσε πως από τότε που η μητέρα του διαγνώστηκε με άνοια, δεν έδειξε κανείς ενδιαφέρον και εξαφανίστηκαν όλοι από το πλευρό της.
Με συγκίνηση περιέγραφε πως όσο ο ίδιος ήταν φροντιστής της, η Μπέτυ Βαλάση δυσκολευόταν μέχρι και να φάει. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο «Σπίτι του Αγωνιστή» όπου έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της: «Την είχα εδώ τη μάνα μου, ήμουν ο φροντιστής της ενάμιση χρόνο με τον γιο μου. Πολύ δύσκολο. Και είχε φτάσει στο σημείο που αρνιόταν την τροφή. Με τσακωμούς έτρωγε και ήταν όλη μέρα στο κρεβάτι και κοίταζε το ταβάνι ή χάζευε την τηλεόραση. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή πήρα τον Μήτσο (σ.σ. Δημήτρης Κουτσούμπας) και του λέω "Εάν θες να δεις τη φίλη σου πριν το χάσει, έλα να τη δεις". Και ήρθε μία μέρα, ένα βράδυ και κάθισε εδώ και τα 'πιαμε. Μετά από αυτό, όταν άρχισε και επιδεινωνόταν η κατάσταση μετά από ενάμιση χρόνο, μου είπε θα τη βάλουμε σε ένα χώρο που έχουμε για δικούς μας ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα με ιατρικό προσωπικό. Ξέρεις κανένας, μα κανένας από τότε που η Μπέτυ αρρώστησε δεν έδειξε ενδιαφέρον. Εξαφανισμένοι όλοι. (σ.σ. Η μητέρα μου) αγωνίζεται με όλη τη δυσκολία που έχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω και μπορώ να σου πω ότι την κάθε μέρα που περνάει την κερδίζει», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Νικόλας Μινισσάλι είχε μιλήσει στη συνέντευξη για το βάρος που έφερε το γεγονός που ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού: «Είναι σαν να μην έχει αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος ακόμα κάπως. Αυτό το πράγμα το πολέμησα πολύ έντονα μέσα στη ζωή μου για να διεκδικήσω το όνομά μου, τον δικό μου χώρο. Θαυμάζω τους ανθρώπους που μπορούνε και ξεφεύγουν από αυτό. Αλλά εμένα μου ήταν πολύ δύσκολο. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία γι’ αυτό», είχε πει.
Παράλληλα, είχε αναφερθεί στο γεγονός πως δεν είχε σχέση με τον πατέρα του, αλλά είχε μία μοναδική σύνδεση με τον δεύτερο σύζυγο της Μπέτυς Βαλάση, Τίτο Βανδή: «Το σπίτι της μάνας της Μπέτυς, της Κολέτ, ήταν μητριαρχικό σπίτι. Της Μπέτυς το σπίτι ήταν το ίδιο, μητριαρχικό, δεσποτικό. Εντωμεταξύ, πατέρα εγώ δεν είχα father figure και ξαφνικά είναι ο Τίτος η ζωή μου. Παρένθεση, η Μπέτυ είναι καψούρα με τον Βανδή από τα έντεκά της. Ο Τίτος όμως ήταν περίεργος άνθρωπος. Σηκωνόταν το πρωί, πήγαινε και έβαζε τη φωτογραφία της μάνας του και της μίλαγε μισή ώρα. Έτσι; Είχε τελετουργία μέσα στην ημέρα του, είχε μυσταγωγία. Μετά από αρκετές συγκρούσεις, όταν φτάσαμε στο σημείο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, ήταν ο πατέρας μου. Αυτό είναι ένα γράμμα που μου άφησε ο Τίτος και λέει “Αγαπημένο μου αγόρι, γιατί εμποδίζεις την ευτυχία να σε αγκαλιάσει; Είσαι γεννημένος για την επιτυχία και με ό,τι καταπιάνεσαι το πραγματοποιείς σε βαθμό τελειότητας. Σε ενοχλεί αυτό; Γιατί αφήνεις μερικές στιγμές να μπαίνουν εμπόδιο στον δρόμο σου; Με αγάπη, εγώ και ό,τι σημαίνω για εσένα". Αυτό είναι δώρο».
«Η Μπέτυ ζει για το χειροκρότημα. Ζει για το performance. Ηθοποιοί τέλος πάντων στην Αμερική που έχουν πάθει εγκεφαλικά, έκαναν ταινίες μετά, επανήλθαν με βοήθεια, η Μπέτυ είχε θέμα. “Θα δουν τη Βαλάση, έτσι;”. Της είχε κοστίσει το ότι δεν μπορούσε να παίξει. Είναι σαν να την ευνουχίζεις. Έφυγε το χαλί κάτω από τα πόδια της», είχε αναφέρει ακόμη, μιλώντας για το διάστημα που η μητέρα του σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική.
Η συνέντευξη του Νικόλα Μινισσάλι κατέληγε με τον ίδιο να εξηγεί: «Εγώ δεν είχα καταλάβει τότε ως παιδάκι, ας πούμε, ότι προτεραιότητα της Μπέτυς είναι η καριέρα της. Δεν έχω φωτογραφίες παιδικές με την Μπέτυ. Έχω όμως ένα πάκο τέτοιο με προγράμματα από τις δουλειές και φωτογραφίες και με αποκόμματα και τα λοιπά. Και τελικά η επικοινωνία που βρέθηκε με την Μπέτυ ήταν σε συναισθηματικό επίπεδο μόνο. Και όταν λέω ήταν, να το διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι στην μάχιμη κοινωνική και επαγγελματική ζωή της, διότι σήμερα έχει προβλήματα υγείας, έχει μεγαλώσει, θέλει φροντίδα. Και το λέω αυτό συγκεκριμένα, μην νομίζει κανείς ότι έχει φύγει η γυναίκα και μιλάμε κατόπιν εορτής».
Ο Νικόλας Μινισσάλι πριν από τρία χρόνια είχε μιλήσει στην εκπομπή «Στούντιο 4» και εξηγούσε πως από τότε που η μητέρα του διαγνώστηκε με άνοια, δεν έδειξε κανείς ενδιαφέρον και εξαφανίστηκαν όλοι από το πλευρό της.
Με συγκίνηση περιέγραφε πως όσο ο ίδιος ήταν φροντιστής της, η Μπέτυ Βαλάση δυσκολευόταν μέχρι και να φάει. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο «Σπίτι του Αγωνιστή» όπου έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της: «Την είχα εδώ τη μάνα μου, ήμουν ο φροντιστής της ενάμιση χρόνο με τον γιο μου. Πολύ δύσκολο. Και είχε φτάσει στο σημείο που αρνιόταν την τροφή. Με τσακωμούς έτρωγε και ήταν όλη μέρα στο κρεβάτι και κοίταζε το ταβάνι ή χάζευε την τηλεόραση. Τέλος πάντων, σε κάποια στιγμή πήρα τον Μήτσο (σ.σ. Δημήτρης Κουτσούμπας) και του λέω "Εάν θες να δεις τη φίλη σου πριν το χάσει, έλα να τη δεις". Και ήρθε μία μέρα, ένα βράδυ και κάθισε εδώ και τα 'πιαμε. Μετά από αυτό, όταν άρχισε και επιδεινωνόταν η κατάσταση μετά από ενάμιση χρόνο, μου είπε θα τη βάλουμε σε ένα χώρο που έχουμε για δικούς μας ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα με ιατρικό προσωπικό. Ξέρεις κανένας, μα κανένας από τότε που η Μπέτυ αρρώστησε δεν έδειξε ενδιαφέρον. Εξαφανισμένοι όλοι. (σ.σ. Η μητέρα μου) αγωνίζεται με όλη τη δυσκολία που έχει αυτή τη στιγμή. Πιστεύω και μπορώ να σου πω ότι την κάθε μέρα που περνάει την κερδίζει», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο Νικόλας Μινισσάλι είχε μιλήσει στη συνέντευξη για το βάρος που έφερε το γεγονός που ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού: «Είναι σαν να μην έχει αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος ακόμα κάπως. Αυτό το πράγμα το πολέμησα πολύ έντονα μέσα στη ζωή μου για να διεκδικήσω το όνομά μου, τον δικό μου χώρο. Θαυμάζω τους ανθρώπους που μπορούνε και ξεφεύγουν από αυτό. Αλλά εμένα μου ήταν πολύ δύσκολο. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία γι’ αυτό», είχε πει.
Παράλληλα, είχε αναφερθεί στο γεγονός πως δεν είχε σχέση με τον πατέρα του, αλλά είχε μία μοναδική σύνδεση με τον δεύτερο σύζυγο της Μπέτυς Βαλάση, Τίτο Βανδή: «Το σπίτι της μάνας της Μπέτυς, της Κολέτ, ήταν μητριαρχικό σπίτι. Της Μπέτυς το σπίτι ήταν το ίδιο, μητριαρχικό, δεσποτικό. Εντωμεταξύ, πατέρα εγώ δεν είχα father figure και ξαφνικά είναι ο Τίτος η ζωή μου. Παρένθεση, η Μπέτυ είναι καψούρα με τον Βανδή από τα έντεκά της. Ο Τίτος όμως ήταν περίεργος άνθρωπος. Σηκωνόταν το πρωί, πήγαινε και έβαζε τη φωτογραφία της μάνας του και της μίλαγε μισή ώρα. Έτσι; Είχε τελετουργία μέσα στην ημέρα του, είχε μυσταγωγία. Μετά από αρκετές συγκρούσεις, όταν φτάσαμε στο σημείο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον, ήταν ο πατέρας μου. Αυτό είναι ένα γράμμα που μου άφησε ο Τίτος και λέει “Αγαπημένο μου αγόρι, γιατί εμποδίζεις την ευτυχία να σε αγκαλιάσει; Είσαι γεννημένος για την επιτυχία και με ό,τι καταπιάνεσαι το πραγματοποιείς σε βαθμό τελειότητας. Σε ενοχλεί αυτό; Γιατί αφήνεις μερικές στιγμές να μπαίνουν εμπόδιο στον δρόμο σου; Με αγάπη, εγώ και ό,τι σημαίνω για εσένα". Αυτό είναι δώρο».
«Η Μπέτυ ζει για το χειροκρότημα. Ζει για το performance. Ηθοποιοί τέλος πάντων στην Αμερική που έχουν πάθει εγκεφαλικά, έκαναν ταινίες μετά, επανήλθαν με βοήθεια, η Μπέτυ είχε θέμα. “Θα δουν τη Βαλάση, έτσι;”. Της είχε κοστίσει το ότι δεν μπορούσε να παίξει. Είναι σαν να την ευνουχίζεις. Έφυγε το χαλί κάτω από τα πόδια της», είχε αναφέρει ακόμη, μιλώντας για το διάστημα που η μητέρα του σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική.
Η συνέντευξη του Νικόλα Μινισσάλι κατέληγε με τον ίδιο να εξηγεί: «Εγώ δεν είχα καταλάβει τότε ως παιδάκι, ας πούμε, ότι προτεραιότητα της Μπέτυς είναι η καριέρα της. Δεν έχω φωτογραφίες παιδικές με την Μπέτυ. Έχω όμως ένα πάκο τέτοιο με προγράμματα από τις δουλειές και φωτογραφίες και με αποκόμματα και τα λοιπά. Και τελικά η επικοινωνία που βρέθηκε με την Μπέτυ ήταν σε συναισθηματικό επίπεδο μόνο. Και όταν λέω ήταν, να το διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι στην μάχιμη κοινωνική και επαγγελματική ζωή της, διότι σήμερα έχει προβλήματα υγείας, έχει μεγαλώσει, θέλει φροντίδα. Και το λέω αυτό συγκεκριμένα, μην νομίζει κανείς ότι έχει φύγει η γυναίκα και μιλάμε κατόπιν εορτής».
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