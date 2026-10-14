Άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού στο post του Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, επιστρέφει στην Αθήνα
Άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού στο post του Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, επιστρέφει στην Αθήνα
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποφάσισε ο Αμερικανός γκαρντ να μην παραμείνει στην Ισπανία μετά τις δηλώσεις που έκανε για τον χρόνο συμμετοχής του - Θα κληθεί σε απολογία
Άμεση ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού στο post του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός αποστολής τον Αμερικανό γκαρντ για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Θα κληθεί άμεσα σε απολογία και όλα θα ξεκαθαρίσουν με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.
Ο Αμερικανός γκαρντ διαμαρτυρήθηκε με post για τον χρόνο συμμετοχής που είχε στο ματς με τη Βαλένθια και έγραψε: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;
Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός έπαιξε την Τρίτη στη Βαλένθια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίξει 5.04' και να έχει μόλις 2 πόντους. Μάλιστα διαμαρτυρήθηκε στον Ντιφαλά για μια φάση, κάθισε στον πάγκο, και δεν ξανάπαιξε!
Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και μέχρι πρότινος ήταν σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου.
Προφανώς και όλα αυτά «παγώνουν» μετά την αντίδραση του παίκτη.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έθεσε εκτός αποστολής τον Αμερικανό γκαρντ για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη. Θα κληθεί άμεσα σε απολογία και όλα θα ξεκαθαρίσουν με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα.
Ο Αμερικανός γκαρντ διαμαρτυρήθηκε με post για τον χρόνο συμμετοχής που είχε στο ματς με τη Βαλένθια και έγραψε: «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;
Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε! Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».
Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός έπαιξε την Τρίτη στη Βαλένθια με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίξει 5.04' και να έχει μόλις 2 πόντους. Μάλιστα διαμαρτυρήθηκε στον Ντιφαλά για μια φάση, κάθισε στον πάγκο, και δεν ξανάπαιξε!
Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 και μέχρι πρότινος ήταν σε διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου.
Προφανώς και όλα αυτά «παγώνουν» μετά την αντίδραση του παίκτη.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».
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