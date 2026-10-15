Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους στην Κυψέλη, μαχαίρωσαν τον έναν πισώπλατα

Ο αλλοδαπός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα στον πνεύμονα.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος του στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς περιέγραψε τους δράστες της αιματηρής επίθεσης τους οποίους οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μέσα από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.