Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους στην Κυψέλη, μαχαίρωσαν τον έναν πισώπλατα
Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους στην Κυψέλη, μαχαίρωσαν τον έναν πισώπλατα
Οι δράστες έστησαν καρτέρι στους δύο μαθητές έξω από εσπερινό λύκειο και τους επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 18χρονος που δέχθηκε τη μαχαιριά
Στιγμές τρόμου έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας δύο αλλοδαποί μαθητές εσπερινού λυκείου της Κυψέλης στα χέρια μιας ομάδας ανηλίκων οι οποίοι τους επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν τον έναν από τους δύο τραυματίζοντάς τον σοβαρά στον πνεύμονα.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 όταν μια ομάδα περίπου 15 ανηλίκων έστησαν καρτέρι στους δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το σχολείο, στην οδό Σάμου, και τους περίμεναν να επιστρέψουν από το διάλειμμα.
Μόλις τους είδαν όρμησαν πάνω τους και άρχισαν να τους χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές. Ο ένας προσπάθησε να μπει στο προαύλιο του σχολείου για να γλιτώσει και δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο ενώ ο δεύτερος έμεινε πεσμένος στον πεζόδρομο.
Τότε, ένας από την ομάδα των ανηλίκων έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στην πλάτη του 18χρονου αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η ομάδα των ανηλίκων δραστών την ώρα που συγκεντρώνονται στον πεζόδρομο πριν από την επίθεση.
Οι περισσότεροι έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και μόλις βλέπουν τους δύο αλλοδαπούς να πλησιάζουν τρέχουν κατά πάνω τους και αρχίζουν να τους χτυπούν εν ψυχρώ.
Στο πλάνο διακρίνεται ο ένας αλλοδαπός να τρέχει για να γλιτώσει από τη μανία των νεαρών ενώ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο δεύτερος δέχεται την πισώπλατη μαχαιριά και οι δράστες εξαφανίζονται στα γύρω στενά.
Ο διευθυντής του εσπερινού λυκείου άκουσε τις φωνές και ειδοποίησε την Άμεση Δράση ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον 18χρονο.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 όταν μια ομάδα περίπου 15 ανηλίκων έστησαν καρτέρι στους δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το σχολείο, στην οδό Σάμου, και τους περίμεναν να επιστρέψουν από το διάλειμμα.
Μόλις τους είδαν όρμησαν πάνω τους και άρχισαν να τους χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές. Ο ένας προσπάθησε να μπει στο προαύλιο του σχολείου για να γλιτώσει και δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο ενώ ο δεύτερος έμεινε πεσμένος στον πεζόδρομο.
Τότε, ένας από την ομάδα των ανηλίκων έβγαλε μαχαίρι και το κάρφωσε στην πλάτη του 18χρονου αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η ομάδα των ανηλίκων δραστών την ώρα που συγκεντρώνονται στον πεζόδρομο πριν από την επίθεση.
Οι περισσότεροι έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και μόλις βλέπουν τους δύο αλλοδαπούς να πλησιάζουν τρέχουν κατά πάνω τους και αρχίζουν να τους χτυπούν εν ψυχρώ.
Στο πλάνο διακρίνεται ο ένας αλλοδαπός να τρέχει για να γλιτώσει από τη μανία των νεαρών ενώ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο δεύτερος δέχεται την πισώπλατη μαχαιριά και οι δράστες εξαφανίζονται στα γύρω στενά.
Ο διευθυντής του εσπερινού λυκείου άκουσε τις φωνές και ειδοποίησε την Άμεση Δράση ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον 18χρονο.
Ο αλλοδαπός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα στον πνεύμονα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος του στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς περιέγραψε τους δράστες της αιματηρής επίθεσης τους οποίους οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μέσα από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος του στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς περιέγραψε τους δράστες της αιματηρής επίθεσης τους οποίους οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν μέσα από το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.
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