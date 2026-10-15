Πλακιάς: Έκπληκτος είδα τον Βελόπουλο να δείχνει φωτογραφίες οστών ζώων στη Βουλή υποστηρίζοντας ότι είναι από θύματα στα Τέμπη

Όταν μιλάτε για οστά και δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας, είπε προς τον πρόεδρο της Λύσης - Βλάχος: Μην ευτελίζετε την υπόθεση, μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια που είστε ειδικοί





Το πρωί,







Πλακιάς: Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου Έντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν από συγγενείς θυμάτων, με πρώτο τον Νίκο Πλακιά, που σε ανάρτηση του δήλωσε έκπληκτος για τις φωτογραφίες.







«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριακο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!

Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα .

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Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».



Η ανάρτηση Πλακιά:



Φωτογραφίες με οστά ζώων και όχι ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως υποστήριζε, έφερε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις τόσο από συγγενείς θυμάτων, όσο και από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.Το πρωί, από το βήμα της Ολομέλειας , ο κ. Βελόπουλος είχε εμφανίσει φωτογραφίες, που όπως υποστήριξε, δείχνουν οστά θυμάτων Τεμπών, που βρέθηκαν στις θέσεις Κουλούρι και Παντρεμένο. Οι φωτογραφίες, είχε προσθέσει, βρέθηκαν πεταμένες σε κιβώτια δίπλα στο γραφείο του ανακριτή της υπόθεσης Σωτήρη Μπακαΐμη, τον οποίο κατήγγειλε ότι δεν συμπεριέλαβε στη δικογραφία. Μάλιστα, μετέβη στα υπουργικά έδρανα, χτυπώντας με ένταση το χέρι, αφήνοντας τις φωτογραφίες στον κ. Φλωρίδη, που τον κάλεσε «να σταματήσει τις γελοιότητες».Έντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν από συγγενείς θυμάτων, με πρώτο τον Νίκο Πλακιά, που σε ανάρτηση του δήλωσε έκπληκτος για τις φωτογραφίες.«Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδές (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα», έγραψε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να είναι πολύ προσεκτικός, καθώς «βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριακο Βελόπουλο σήμερα στην βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή (μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα .Και εντύπωση μου κάνει που δεν το γνωρίζει μιας και εκεί στην μάντρα ένα οστό βρέθηκε και αυτό από τον καλύτερο του φίλο που μας έλεγε τέσσερα χρόνια τώρα.Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να ήσαστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο».

Βλάχος: Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση, μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια που είστε ειδικοί Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του Βάιου Βλάχου, που με ανάρτηση του στο Χ έκανε λόγο για «προσβολή, ιδιαίτερα για τις οικογένειες των οποίων τα θύματα όντως είχαν βιολογικό υλικό που ήταν πεταμένο στο Κουλούρι και στα Πηγάδια».



«Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια», έγραψε.



Σύμφωνα με τον Βαγγέλη Βλάχο, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στη δικογραφία και μάλιστα, ακριβώς σαν σήμερα, πριν δυο χρόνια «ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα. Σε άλλες φωτογραφίες που δεν σας τις έδωσαν είναι μέχρι και το κρανίο του σκύλου. Ημαρτον».



«Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί», κατέληξε.



Η ανάρτηση Βλάχου:



«Μη λέτε ο,τι να'ναι παρακαλώ, ιδιαίτερα με τόσο σοβαρά ζητήματα.

Τα συγκεκριμένα οστά στις φωτογραφίες είναι από ζώο, δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο βιολογικό από τα Τέμπη που βρέθηκε αργότερα, είναι από άσχετα με τα Τέμπη υλικά που ήταν στο χώρο στα Πηγάδια.

Και φυσικά όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στη δικογραφία, και με έκθεση πραγματογνωμοσύνης μάλιστα. Ακριβώς σαν σήμερα, 2 χρόνια πριν, στις 15 Οκτωβρίου 2024, ανθρωπολόγος τα προσδιόριζε ως οστά σκύλου και κάποια άλλα από αγελάδα. Σε άλλες φωτογραφίες που δεν σας τις έδωσαν είναι μέχρι και το κρανίο του σκύλου. Ημαρτον.

Αυτό είναι, επιπλέον, προσβολή ιδιαίτερα για τις οικογένειες των οποίων τα θύματα όντως είχαν βιολογικό υλικό που ήταν πεταμένο στο Κουλούρι και στα Πηγάδια. Μην ευτελίζετε άλλο την υπόθεση. Μείνετε στα ξυλόλια και στα μυγάκια και στα κουνούπια που είστε ειδικοί».





Χρήστες των social υπενθύμισαν την ιατροδικαστική έκθεση που αποφαίνεται με σαφήνεια ότι τα οστά ανήκουν σε ζώα και όχι σε ανθρώπους.



Φλωρίδης: Απάτη που ξεπερνά κάθε όριο

Λίγες ώρες αργότερα, ο κ. Φλωρίδης, επικαλούμενος ανάρτηση του Νίκου Πλακιά και αφού μίλησε με ανακριτή, επανήλθε στο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι τα οστά των φωτογραφιών δεν ανήκουν σε ανθρώπους αλλά σε ζώα, που φυλάσσονταν σε κούτες εκτός δικογραφίας.



«Οι φωτογραφίες δεν αφορούν ανθρώπους αλλά οστά ζώων. Αυτά τα οστά, που βρίσκονται σε κούτες, εκτός δικογραφίας, με βάση μελέτη που έγινε από ανθρωπολόγο, πιστοποιήθηκε ότι ανήκουν σε ζώα. Γι’ αυτό δεν ανήκουν στη δικογραφία», τόνισε, κάνοντας λόγο για απάτη που ξεπερνά κάθε όριο, ενώ άφησε αιχμές κατά του κ. Βελόπουλου για το γεγονός ότι δεν κατέθεσε τις φωτογραφίες στα πρακτικά.



Απάντηση στον κ. Φλωρίδη έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας λέγοντας ότι ο κ. Βελόπουλος έλαβε τις φωτογραφίες από τον πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Παύλο Ασλανίδη. «Είναι κι αυτός πατέρας», είπε. «Εμείς λέμε ότι αυτά που κατατέθηκαν σήμερα, μας τα έδωσε ο κ. Ασλανίδης. Μας είπε ότι αυτά βρέθηκαν εκεί. Εμείς λέμε όνομα, εσείς πείτε μας. Πoιος είναι αυτός που έκανε την εξέταση και ποιανού είναι το tweet. O κ. Ασλανίδης, που εκπροσωπεί το σύνολο των γονέων των Τεμπών, μας έδωσε αυτά τα χαρτιά», είπε ο κ. Χήτας.



«Κύριε Χήτα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εσάς. Από το 2024 είναι σε γνώση όλων ότι υπάρχει έκθεση ανθρωπολόγου που διαχώρισε τα οστά και έμειναν εκτός δικογραφία τα οστά που αφορούν ζώα. Αυτά ήρθατε να μας πείτε ότι συνιστούν έλλειψη στην ανάκριση. Δείτε τι σας γράφουν οι συγγενείς. Αυτά και ελπίζω να σταματήσετε να συνεχίζετε αυτήν την απάτη. Δεν σας οφελεί», απάντησε ο κ. Φλωρίδης.