Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
First Dates: Απίθανη ανατροπή με δύο ζευγάρια που άλλαξαν παρτενέρ στη μέση του ραντεβού, δείτε βίντεο
First Dates: Απίθανη ανατροπή με δύο ζευγάρια που άλλαξαν παρτενέρ στη μέση του ραντεβού, δείτε βίντεο
Η Χριστίνα και η Δήμητρα δεν βρήκαν αυτό που αναζητούσαν στα πρώτα τους ραντεβού και η Ζενεβιέβ ανέλαβε δράση
Μια ανατροπή που δεν έχει σημειωθεί ξανά στο First Dates που προβάλλεται στο Star παρακολούθησαν οι τηλεθεατές, όταν δύο διαγωνιζόμενες αποφάσισαν να αλλάξουν παρτενέρ, αφού τα αρχικά τους ραντεβού δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν. Η Χριστίνα και η Δήμητρα, δύο φοιτήτριες από την Κομοτηνή, συζήτησαν με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και κατέληξαν σε μια ασυνήθιστη απόφαση, η οποία τελικά οδήγησε στη δημιουργία δύο νέων ζευγαριών.
Οι δύο νεαρές άφησαν για λίγο τη φοιτητική καθημερινότητά τους στην Κομοτηνή, προκειμένου να συμμετάσχουν στο First Dates, το οποίο μέχρι τότε παρακολουθούσαν φανατικά από την τηλεόραση. Ωστόσο, η πρώτη τους γνωριμία στο εστιατόριο του ριάλιτι γνωριμιών δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσαν.
Αντί να απογοητευτούν, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αναζήτηση συντρόφου. Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κάτι πρωτόγνωρο για το παιχνίδι: να ανταλλάξουν τους παρτενέρ τους.
Η παρουσιάστρια ανέλαβε να ενημερώσει τον Αλέξανδρο και τον Λάμπρο, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο μπαρ. Οι δύο άνδρες υποδέχτηκαν θετικά την πρόταση και δέχτηκαν αμέσως να συμμετάσχουν στην αλλαγή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν δύο καινούργια ζευγάρια.
Αντίστοιχα, η Δήμητρα έδειξε να αναπτύσσει αμέσως χημεία με τον Αλέξανδρο, με τη μεταξύ τους γνωριμία να ξεκινά πιο θετικά από το αρχικό της ραντεβού.
Η απρόσμενη ανταλλαγή παρτενέρ αποτέλεσε μια πρωτιά για το First Dates, επιβεβαιώνοντας αυτό που η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνηθίζει να υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες: στο εστιατόριο της αγάπης όλα μπορούν να συμβούν.
Οι δύο νεαρές άφησαν για λίγο τη φοιτητική καθημερινότητά τους στην Κομοτηνή, προκειμένου να συμμετάσχουν στο First Dates, το οποίο μέχρι τότε παρακολουθούσαν φανατικά από την τηλεόραση. Ωστόσο, η πρώτη τους γνωριμία στο εστιατόριο του ριάλιτι γνωριμιών δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσαν.
Αντί να απογοητευτούν, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αναζήτηση συντρόφου. Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κάτι πρωτόγνωρο για το παιχνίδι: να ανταλλάξουν τους παρτενέρ τους.
Η παρουσιάστρια ανέλαβε να ενημερώσει τον Αλέξανδρο και τον Λάμπρο, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο μπαρ. Οι δύο άνδρες υποδέχτηκαν θετικά την πρόταση και δέχτηκαν αμέσως να συμμετάσχουν στην αλλαγή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν δύο καινούργια ζευγάρια.
Η χημεία των νέων ζευγαριώνΗ αλλαγή φάνηκε να λειτουργεί καλύτερα και για τις δύο φοιτήτριες. Η Χριστίνα διαπίστωσε ότι είχε περισσότερα κοινά με τον Λάμπρο, ενώ εκτίμησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι εκείνος ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερός της.
Αντίστοιχα, η Δήμητρα έδειξε να αναπτύσσει αμέσως χημεία με τον Αλέξανδρο, με τη μεταξύ τους γνωριμία να ξεκινά πιο θετικά από το αρχικό της ραντεβού.
Η απρόσμενη ανταλλαγή παρτενέρ αποτέλεσε μια πρωτιά για το First Dates, επιβεβαιώνοντας αυτό που η Ζενεβιέβ Μαζαρί συνηθίζει να υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες: στο εστιατόριο της αγάπης όλα μπορούν να συμβούν.
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