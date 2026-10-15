Επιστρέφει στη Φλόριντα η Γκιλφόιλ, τα σενάρια της επόμενης ημέρας μετά την αποπομπή της

Τα σύννεφα της ρήξης με τον Μάρκο Ρούμπιο στον Στρατηγικό Διάλογο σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας





Πληροφορίες που επικαλείται η New York Post θέλουν την τέως Πρέσβη να μεταβαίνει στην πολιτεία που είχε επιλέξει ως έδρα της μετά την Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως αποτελεί και φυσική έδρα της οικογένειας Τραμπ.



η παραίτησή της εξακολουθεί να απασχολεί την αμερικανική πολιτική σκηνή, αλλά και τον Τύπο. Μάλιστα η εφημερίδα αναδεικνύει την αθηναϊκή “όαση” με εκτενές ρεπορτάζ στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ, που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας τις προσωπικές της εικαστικές παρεμβάσεις στον λιγότερο από ένα χρόνο που παρέμεινε στο πόστο της Αθήνας.



Η πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα



Οδηγίες προς ναυτιλλομένους Στον αντίποδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έδωσε σαφείς οδηγίες προς το δυναμικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εμφανώς στον απόηχο της παραίτησης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χωρίς να την αναφέρει ονομαστικά. «Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο σε επιστολή που αποκάλυψε το Bloomberg, ενώ παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του νόμου Hatch, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Πρόκειται, πάντως, για νόμο που σπάνια εφαρμόζεται.



Ακόμη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε, ακόμη, στους σχετικούς κανονισμούς «που καθορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες, καμία από τις οποίες δεν επιτρέπεται στον χώρο εργασίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών». «Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Ρούμπιο στην επιστολή του.



Τα πρώτα σύννεφα Εν τω μεταξύ, μετά το αρχικό σοκ από την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ έμπειροι παρατηρητές στάθηκαν στην απόσταση που επιχείρησε διακριτικά να κρατήσει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στη διάρκεια του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η κ. Γκιλφόιλ επιχειρούσε να βρίσκεται διαρκώς κοντά του ή στην συνοδεία του.



Κλείσιμο Οι αποστάσεις ανάμεσα στους δύο έγιναν ακόμη πιο εμφανείς λίγο πριν την αναχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όταν ερωτηθείς για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.



Σε διαδοχικές ερωτήσεις αμερικανών δημοσιογράφων για το θέμα πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο προς τη Λισαβώνα, «περπατάτε και νομίζετε ότι επειδή κάποια πηγή σας είπε κάτι και το αναφέρατε, είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο για μένα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα», απάντησε ο κ. Ρούμπιο, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρχαν διαδικασίες που «έτρεχαν», ήδη εκείνη την στιγμή, για την περίπτωση Γκιλφόιλ.



Την ίδια ώρα, «η Γκίλφοιλ αποβλήθηκε επειδή ήταν ντροπή. Ξεπέρασε τα όριά της, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το όνομα του προέδρου και στη συνέχεια έκανε την κυβέρνηση να φανεί άσχημα όταν την έπιασαν. Επίσης, είναι γυναίκα, και σε αυτή την κυβέρνηση, η αυτοβελτίωση είναι ως επί το πλείστον ανδρικό παιχνίδι», τόνισε το The Atlantic, εκτιμώντας πως «σε σύγκριση με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε άλλους -συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου, ο οποίος φαίνεται εντελώς αδιάφορος για έννοιες όπως οι «αμοιβές»- η Γκίλφοιλ είναι αναμφισβήτητα ένας μικροεπενδυτής».



Στο στόχαστρο και ο Βανς Εν τω μεταξύ, ο Ρεπουμπλικάνος δωρητής που αποκάλυψε τα στοιχεία για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε έτοιμος να καταδιώξει και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Βανς, εάν δεν εισακούσουν την έκκλησή του να εκδώσει έναν γιατρό, ο οποίος διέφυγε στο Πακιστάν, αφού κατηγορήθηκε ότι πραγματοποίησε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ακόμη και σε παιδιά.



Τον δρόμο της επιστροφής της στη Φλόριντα, όπου διέμενε μέχρι την ανάδειξή της σε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα φαίνεται πως παίρνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ , μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με αποτέλεσμα την παραίτησή της από το παραπάνω αξίωμα.Πληροφορίες που επικαλείται ηθέλουν την τέως Πρέσβη να μεταβαίνει στην πολιτεία που είχε επιλέξει ως έδρα της μετά την Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως αποτελεί και φυσική έδρα της οικογένειας Τραμπ.«Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ετοιμάζεται να εγκαταλείψει μια από τις πιο αξιοζήλευτες διευθύνσεις της Αθήνας, αφότου ο Λευκός Οίκος την πίεσε να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, και είναι πιθανό να επιστρέψει στη Φλόριντα», τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα, την ώρα που, αλλά και τον Τύπο. Μάλιστα η εφημερίδα αναδεικνύει την αθηναϊκή “όαση” με εκτενές ρεπορτάζ στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ, που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζοντας τις προσωπικές της εικαστικές παρεμβάσεις στον λιγότερο από ένα χρόνο που παρέμεινε στο πόστο της Αθήνας.Στον αντίποδα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,έδωσε σαφείς οδηγίες προς το δυναμικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εμφανώς στον απόηχο της παραίτησης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χωρίς να την αναφέρει ονομαστικά. «Στο πλαίσιο της απόδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Ρούμπιο σε επιστολή που αποκάλυψε το, ενώ παράλληλα ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε, ο οποίος απαγορεύει ορισμένες μορφές πολιτικής δραστηριότητας στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Πρόκειται, πάντως, για νόμο που σπάνια εφαρμόζεται.Ακόμη ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε, ακόμη, στους σχετικούς κανονισμούς «που καθορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε σε πολιτικές δραστηριότητες, καμία από τις οποίες δεν επιτρέπεται στον χώρο εργασίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών». «Ο καθένας μας έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Ρούμπιο στην επιστολή του.Εν τω μεταξύ, μετά το αρχικόέμπειροι παρατηρητές στάθηκαν στην απόσταση που επιχείρησε διακριτικά να κρατήσει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στη διάρκεια του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η κ. Γκιλφόιλ επιχειρούσε να βρίσκεται διαρκώς κοντά του ή στην συνοδεία του.Ωστόσο, ο κ. Ρούμπιο φαινόταν να κινείται αυτόνομα, ιδίως στους χώρους γνωστού ξενοδοχείου της Αθήνας, όπου εξελισσόταν ο Στρατηγικός Διάλογος, αφού ο ίδιος και το επιτελείο του εισερχόταν στις συσκέψεις χωρίς την τότε Πρέσβη των ΗΠΑ, η οποία έσπευδε να ακολουθήσει τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου εκείνος βρισκόταν.λίγο πριν την αναχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όταν ερωτηθείς για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.Σε διαδοχικές ερωτήσεις αμερικανών δημοσιογράφων για το θέμα πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο προς τη Λισαβώνα, «περπατάτε και νομίζετε ότι επειδή κάποια πηγή σας είπε κάτι και το αναφέρατε, είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο. Δεν είναι το ευαγγέλιο για μένα. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα», απάντησε ο κ. Ρούμπιο, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπήρχαν διαδικασίες που «έτρεχαν», ήδη εκείνη την στιγμή, για την περίπτωση Γκιλφόιλ.Την ίδια ώρα, «η Γκίλφοιλ αποβλήθηκε επειδή ήταν ντροπή. Ξεπέρασε τα όριά της, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το όνομα του προέδρου και στη συνέχεια έκανε την κυβέρνηση να φανεί άσχημα όταν την έπιασαν. Επίσης, είναι γυναίκα, και σε αυτή την κυβέρνηση, η αυτοβελτίωση είναι ως επί το πλείστον ανδρικό παιχνίδι», τόνισε το The Atlantic, εκτιμώντας πως «σε σύγκριση με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε άλλους -συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου, ο οποίος φαίνεται εντελώς αδιάφορος για έννοιες όπως οι «αμοιβές»- η Γκίλφοιλ είναι αναμφισβήτητα ένας μικροεπενδυτής».Εν τω μεταξύ, ο Ρεπουμπλικάνος δωρητής που αποκάλυψε τα στοιχεία για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε έτοιμος να καταδιώξει και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Βανς, εάν δεν εισακούσουν την έκκλησή του να εκδώσει έναν γιατρό, ο οποίος διέφυγε στο Πακιστάν, αφού κατηγορήθηκε ότι πραγματοποίησε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, ακόμη και σε παιδιά.

«Θα χτυπήσω τα τύμπανα μέχρι να γυρίσουν οι αγελάδες σπίτι για να εκδώσει ο Πρόεδρος Τραμπ τον Δρ. Ντουράνι στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ντέτερς, προσθέοντας πως ο Αντιπρόεδρος Βανς «είναι ένα από τα άτομα που αγνόησαν το αίτημά μου... και δεν πρόκειται να τον αφήσω να ξεφύγει από την ευθύνη».



Μηνύσεις στον ορίζοντα Στην κατεύθυνση αυτή, ο Ρεπουμπλικανός δωρητής ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αξιωματούχους της διοίκησης Τραμπ και του Λευκού Οίκου, όπως στην προσωπάρχη, Σούζι Γουάιλς, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του. «Έκανα αυτό το αίτημα: έκδοση και έρευνα, αλλιώς όχι μόνο θα μηνύσω την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να σωπάσω», προειδοποίησε ο Ντέτερς, καταλήγοντας πως “δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να συνεχιστεί αυτό. Και αν δεν κάνουν αυτό που τους ζητώ, θα φροντίσω να συνεχιστεί».