LAMDA Development: Πλάνο για 3.500 νέα, πιο προσιτά σπίτια στο Ελληνικό
LAMDA Development: Πλάνο για 3.500 νέα, πιο προσιτά σπίτια στο Ελληνικό
Ποιοι έχουν αγοράσει σπίτια μέχρι σήμερα με βάση τις περίπου 1.000 πωλήσεις - Στο 1,3 εκατ. ευρώ το μέσο κόστος εξαιρουμένων των ακόμη πιο ακριβών σπιτιών του Πύργου και των βιλών του παραλιακού μετώπου
Έχοντας ήδη προχωρήσει σε πωλήσεις περίπου 1.000 κατοικιών με ένα μέσο κόστος στα 1,3 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων μάλιστα των ακόμη πιο ακριβών σπιτιών του Πύργου και των βιλών του παραλιακού μετώπου, η Lamda Development προχωρά ήδη στο σχεδιασμό της δεύτερης φάσης των κατοικιών του “The Ellinikon“ τα οποία θα είναι πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.
«Η πρώτη φάση των κατοικιών περιλαμβάνει συνολικά 1.500 σπίτια, η β΄φάση αντιστοιχεί σε 3.500 από το σύνολο των 8.000 του project του Ελληνικού. Σε αυτή τη δεύτερη φάση θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα για πιο προσιτά σπίτια», ανέφερε από το χθεσινό συνέδριο της Prodexpo o κ. Αλέξανδρος Μουλάς επικεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης Οικιστικών Αναπτύξεων της LAMDA Development μιλώντας στο συνέδριο ακινήτων της Prodexpo, προσθέτοντας ότι «θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που θα μένουν και θα δίνουν καθημερινά ζωή στη νέα πόλη. Με βάση αυτό το σκεπτικό, σχεδιάζουμε τη β’ φάση για την οποία θα βγούμε στην αγορά τα επόμενα 2-3 χρόνια».
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«Η πρώτη φάση των κατοικιών περιλαμβάνει συνολικά 1.500 σπίτια, η β΄φάση αντιστοιχεί σε 3.500 από το σύνολο των 8.000 του project του Ελληνικού. Σε αυτή τη δεύτερη φάση θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα για πιο προσιτά σπίτια», ανέφερε από το χθεσινό συνέδριο της Prodexpo o κ. Αλέξανδρος Μουλάς επικεφαλής της Εμπορικής Διεύθυνσης Οικιστικών Αναπτύξεων της LAMDA Development μιλώντας στο συνέδριο ακινήτων της Prodexpo, προσθέτοντας ότι «θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που θα μένουν και θα δίνουν καθημερινά ζωή στη νέα πόλη. Με βάση αυτό το σκεπτικό, σχεδιάζουμε τη β’ φάση για την οποία θα βγούμε στην αγορά τα επόμενα 2-3 χρόνια».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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