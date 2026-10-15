LAMDA Development: Πλάνο για 3.500 νέα, πιο προσιτά σπίτια στο Ελληνικό

Ποιοι έχουν αγοράσει σπίτια μέχρι σήμερα με βάση τις περίπου 1.000 πωλήσεις - Στο 1,3 εκατ. ευρώ το μέσο κόστος εξαιρουμένων των ακόμη πιο ακριβών σπιτιών του Πύργου και των βιλών του παραλιακού μετώπου