Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στο Θριάσιο με κατάγματα οι δύο τραυματίες από το ατύχημα στη Motor Oil: Η ανακοίνωση της εταιρείας, αναστέλλονται οι εργασίες συντήρησης
Στο Θριάσιο με κατάγματα οι δύο τραυματίες από το ατύχημα στη Motor Oil: Η ανακοίνωση της εταιρείας, αναστέλλονται οι εργασίες συντήρησης
Οι τραυματίες είναι ένας 28χρονος Έλληνας και ένας 48χρονος Σλοβένος - Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους
Στο Θριάσιο Νοσοκομείο διακομίστηκαν οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ κι οι δύο έχουν υποστεί εγκαύματα σε ποσοστό μικρότερο του 10%, χωρίς κανείς από τους δύο να έχει διασωληνωθεί.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι και οι δύο σε σταθερή κατάσταση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο, οι οποίοι αρχικά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης που πραγματοποιούσε εργολαβικό συνεργείο σε μονάδα του διυλιστηρίου η οποία βρισκόταν εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες προσήχθη στην Ασφάλεια Κορίνθου ο 62χρονος Έλληνας εργολάβος, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν θα του ασκηθεί δίωξη. Στις εγκαταστάσεις έκανε αυτοψία η Επιθεώρηση Εργασίας.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Η Motor Oil σε ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10».
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι και οι δύο σε σταθερή κατάσταση και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο, οι οποίοι αρχικά διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης που πραγματοποιούσε εργολαβικό συνεργείο σε μονάδα του διυλιστηρίου η οποία βρισκόταν εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες προσήχθη στην Ασφάλεια Κορίνθου ο 62χρονος Έλληνας εργολάβος, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν θα του ασκηθεί δίωξη. Στις εγκαταστάσεις έκανε αυτοψία η Επιθεώρηση Εργασίας.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές. Η Motor Oil σε ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του διυλιστηρίου αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10».
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