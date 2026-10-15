Κατοχύρωση κερδών στο Χρηματιστήριο μετά το τριήμερο ανοδικό σερί
Κατοχύρωση κερδών στο Χρηματιστήριο μετά το τριήμερο ανοδικό σερί
Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών και οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο
Πιέσεις δέχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό οδηγούν τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές κινήσεις. Έπειτα από τρεις σερί ανοδικές συνεδριάσεις, η εγχώρια αγορά εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τις κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) να γίνονται με μεγαλύτερη ένταση.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.596,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.590,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.600,14 μονάδες.
Η υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα του τεχνολογικού κλάδου στο εξωτερικό επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, ενώ οι νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ ενισχύουν τη στροφή προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.
Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ή οικονομικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι καταλύτες, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές του εξωτερικού.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.596,38 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.590,38 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.600,14 μονάδες.
Η υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα του τεχνολογικού κλάδου στο εξωτερικό επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, ενώ οι νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ ενισχύουν τη στροφή προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.
Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ή οικονομικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι καταλύτες, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές του εξωτερικού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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