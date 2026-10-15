Handelsblatt: Πώς η Ελλάδα βοηθά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα - Η επένδυση στις Σκουριές και το γάλλιο της Metlen

Από τις Σκουριές της Χαλκιδικής έως τη Βοιωτία, η Ελλάδα αξιοποιεί τον ορυκτό της πλούτο και διεκδικεί στρατηγικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά κρίσιμων πρώτων υλών – Οι επενδύσεις των Eldorado Gold και Metlen, η γεωπολιτική διάσταση και το στοίχημα της απεξάρτησης από την Κίνα