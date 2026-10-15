Handelsblatt: Πώς η Ελλάδα βοηθά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα - Η επένδυση στις Σκουριές και το γάλλιο της Metlen
Handelsblatt: Πώς η Ελλάδα βοηθά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από την Κίνα - Η επένδυση στις Σκουριές και το γάλλιο της Metlen
Από τις Σκουριές της Χαλκιδικής έως τη Βοιωτία, η Ελλάδα αξιοποιεί τον ορυκτό της πλούτο και διεκδικεί στρατηγικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αγορά κρίσιμων πρώτων υλών – Οι επενδύσεις των Eldorado Gold και Metlen, η γεωπολιτική διάσταση και το στοίχημα της απεξάρτησης από την Κίνα
Επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων και περισσότερα από 10 χρόνια κατασκευαστικών εργασιών χρειάστηκαν για να φτάσει η Ελληνικός Χρυσός στην έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου χρυσού και χαλκού στις Σκουριές, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, στη βόρεια Ελλάδα. Η θυγατρική του καναδικού μεταλλευτικού ομίλου Eldorado Gold σχεδιάζει να ξεκινήσει την εμπορική παραγωγή εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους.
Με την έναρξη της εξόρυξης χρυσού και χαλκού στη Μακεδονία, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού στην Ευρώπη, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, δρομολογείται η παραγωγή γαλλίου, με τον όμιλο Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου να φιλοδοξεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, να καλύψει το σύνολο της σημερινής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο μέταλλο.
Η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο των Βρυξελλών: τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές ορυκτών και μετάλλων χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα ως εργαλεία γεωπολιτικής ισχύος.
Σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει να παράγει 4,4 τόνους χρυσού ετησίως, επαναφέροντας τη συγκεκριμένη περιοχή στο επίκεντρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων, στις 8 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα οφείλει να προσφέρει στους ξένους επενδυτές αξιοπιστία και σαφές κανονιστικό πλαίσιο.
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Με την έναρξη της εξόρυξης χρυσού και χαλκού στη Μακεδονία, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού στην Ευρώπη, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, δρομολογείται η παραγωγή γαλλίου, με τον όμιλο Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου να φιλοδοξεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, να καλύψει το σύνολο της σημερινής ζήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο μέταλλο.
Η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο των Βρυξελλών: τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες για την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξαγωγές ορυκτών και μετάλλων χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα ως εργαλεία γεωπολιτικής ισχύος.
«Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία»Όπως γράφει η γερμανική Handelsblatt, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ήδη τον πλούτο που κρυβόταν στα πυκνά δασωμένα βουνά της Χαλκιδικής. Χωρίς τον χρυσό που εξορυσσόταν στην περιοχή, δύσκολα θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί η ανάδειξη του βασιλείου της Μακεδονίας σε κυρίαρχη δύναμη στον ελληνικό χώρο, ούτε θα ήταν εφικτές οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει να παράγει 4,4 τόνους χρυσού ετησίως, επαναφέροντας τη συγκεκριμένη περιοχή στο επίκεντρο της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Κατά την επίσημη τελετή εγκαινίων, στις 8 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα οφείλει να προσφέρει στους ξένους επενδυτές αξιοπιστία και σαφές κανονιστικό πλαίσιο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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