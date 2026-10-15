Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ελλάδα - Γαλλία πολιτιστική συμμαχία
Ελλάδα - Γαλλία πολιτιστική συμμαχία
Συνεργασία στους τομείς της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μουσείων, τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά συμφώνησαν η Λίνα Μενδώνη και ο πρέσβης της Γαλλίας, Nicolas Kassianides
Στην άμεση κατάρτιση ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, με έμφαση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των μουσείων, τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα συμφώνησαν, κατά τη συνάντηση που είχαν, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο πρέσβης της Γαλλίας, Nicolas Kassianides.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την εφαρμογή του Μνημονίου Πολιτιστικής Συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025, καθώς και στα ελληνογαλλικά επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς των παραδοσιακών και εφαρμοσμένων τεχνών, με αξιοποίηση της κοινής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε πεδία όπως η κεραμική, η υφαντουργία, η ξυλουργική και η αργυροχοΐα.
Στον τομέα του κινηματογράφου, υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στη νέα διεθνή συμμαχία Alliance Lumière, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για το μέλλον του κινηματογράφου και της κινούμενης εικόνας. Η επόμενη ετήσια συνάντηση της συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το 2027. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής Σχολής Κινηματογράφου Lumière και της υπό δημιουργία Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων.
Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της Ελλάδας για τον Πολιτισμό, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά.
Στη συζήτηση εξετάστηκε και η δυνατότητα διοργάνωσης έκθεσης αφιερωμένης στην αλληλογραφία του Γιάννη Ψυχάρη με τον Εμίλ Ζολά, η οποία φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, με στόχο την ανάδειξη ενός σημαντικού τεκμηρίου των πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τους με το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, απηύθυνε, μέσω του Γάλλου Πρέσβη, πρόσκληση προς τη Γαλλίδα ομόλογό της, Catherine Pégard, να επισκεφθεί την Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την εφαρμογή του Μνημονίου Πολιτιστικής Συνεργασίας που υπεγράφη τον Μάιο του 2025, καθώς και στα ελληνογαλλικά επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας στους τομείς των παραδοσιακών και εφαρμοσμένων τεχνών, με αξιοποίηση της κοινής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε πεδία όπως η κεραμική, η υφαντουργία, η ξυλουργική και η αργυροχοΐα.
Στον τομέα του κινηματογράφου, υπογραμμίστηκε η σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στη νέα διεθνή συμμαχία Alliance Lumière, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για το μέλλον του κινηματογράφου και της κινούμενης εικόνας. Η επόμενη ετήσια συνάντηση της συμμαχίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το 2027. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής Σχολής Κινηματογράφου Lumière και της υπό δημιουργία Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων.
Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της Ελλάδας για τον Πολιτισμό, ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά.
Στη συζήτηση εξετάστηκε και η δυνατότητα διοργάνωσης έκθεσης αφιερωμένης στην αλληλογραφία του Γιάννη Ψυχάρη με τον Εμίλ Ζολά, η οποία φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, με στόχο την ανάδειξη ενός σημαντικού τεκμηρίου των πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία τους με το Υπουργείο Πολιτισμού. Παράλληλα, απηύθυνε, μέσω του Γάλλου Πρέσβη, πρόσκληση προς τη Γαλλίδα ομόλογό της, Catherine Pégard, να επισκεφθεί την Αθήνα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.
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