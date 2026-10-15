Ντράγκι: Mακρινό το ενδεχόμενο παρέμβασης από την ΕΚΤ για τη στήριξη της Γαλλίας
Ντράγκι: Mακρινό το ενδεχόμενο παρέμβασης από την ΕΚΤ για τη στήριξη της Γαλλίας
Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμά ότι η Φρανκφούρτη δύσκολα θα παρέμβει στις αγορές για να στηρίξει το Παρίσι – Ο υψηλός πληθωρισμός, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το παράδειγμα της Ελλάδας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι απίθανο να παρέμβει στις αγορές στο άμεσο μέλλον για να στηρίξει τη Γαλλία, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρό της, Μάριο Ντράγκι.
Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο τιμόνι της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης δήλωσε την Πέμπτη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg, Τζον Μίκλεθγουεϊτ, ότι η περιοχή απέχει πολύ από την επανάληψη εκείνης της κρίσης και ότι οι σημερινές συνθήκες καθιστούν ακόμη μακρινό το ενδεχόμενο παρέμβασης από τη Φρανκφούρτη.
«Ο πήχης είναι ψηλά», δήλωσε στο New Economy Forum, στο Νέο Δελχί.
«Τότε είχαμε περισσότερο μια κατάσταση αποπληθωρισμού ή, τουλάχιστον, ρυθμούς πληθωρισμού λίγο πάνω από το μηδέν», εξήγησε.
«Τώρα ο πληθωρισμός είναι υψηλός και, επιπλέον, αυξάνεται. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η εντολή της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών», πρόσθεσε.
Η Γαλλία στο μικροσκόπιο των αγορών
Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης προσοχής των αγορών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας συνδυάστηκε με τις ανησυχίες για τα διογκωμένα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας, προκαλώντας προβληματισμό στους επενδυτές.
Παρότι η ΕΚΤ διαθέτει πλέον ένα πιο εξελιγμένο εργαλείο για την αντιμετώπιση αναταραχών στις αγορές, ο Ντράγκι εκτίμησε ότι οι συνθήκες στο Παρίσι καθιστούν πιθανότερο οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής να παραμείνουν στο περιθώριο, χωρίς να αναλάβουν δράση.
Ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την παρέμβαση είναι ότι η Γαλλία βρίσκεται ήδη υπό το καθεστώς ευρωπαϊκής εποπτείας για τα υπερβολικά δημοσιονομικά της ελλείμματα.
«Δεν υπάρχει τίποτα που να ορίζει ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν μια χώρα βρίσκεται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος», δήλωσε ο Ντράγκι.
«Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ο πήχης για τη χρήση τους είναι λίγο υψηλότερος», συμπλήρωσε.
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Ο άνθρωπος που βρέθηκε στο τιμόνι της ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης δήλωσε την Πέμπτη στον αρχισυντάκτη του Bloomberg, Τζον Μίκλεθγουεϊτ, ότι η περιοχή απέχει πολύ από την επανάληψη εκείνης της κρίσης και ότι οι σημερινές συνθήκες καθιστούν ακόμη μακρινό το ενδεχόμενο παρέμβασης από τη Φρανκφούρτη.
«Ο πήχης είναι ψηλά», δήλωσε στο New Economy Forum, στο Νέο Δελχί.
«Τότε είχαμε περισσότερο μια κατάσταση αποπληθωρισμού ή, τουλάχιστον, ρυθμούς πληθωρισμού λίγο πάνω από το μηδέν», εξήγησε.
«Τώρα ο πληθωρισμός είναι υψηλός και, επιπλέον, αυξάνεται. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η εντολή της είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών», πρόσθεσε.
Η Γαλλία στο μικροσκόπιο των αγορών
Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης προσοχής των αγορών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας συνδυάστηκε με τις ανησυχίες για τα διογκωμένα δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας, προκαλώντας προβληματισμό στους επενδυτές.
Παρότι η ΕΚΤ διαθέτει πλέον ένα πιο εξελιγμένο εργαλείο για την αντιμετώπιση αναταραχών στις αγορές, ο Ντράγκι εκτίμησε ότι οι συνθήκες στο Παρίσι καθιστούν πιθανότερο οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής να παραμείνουν στο περιθώριο, χωρίς να αναλάβουν δράση.
Ένας από τους παράγοντες που δυσκολεύουν την παρέμβαση είναι ότι η Γαλλία βρίσκεται ήδη υπό το καθεστώς ευρωπαϊκής εποπτείας για τα υπερβολικά δημοσιονομικά της ελλείμματα.
«Δεν υπάρχει τίποτα που να ορίζει ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν μια χώρα βρίσκεται σε Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος», δήλωσε ο Ντράγκι.
«Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ο πήχης για τη χρήση τους είναι λίγο υψηλότερος», συμπλήρωσε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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