Ντράγκι: Mακρινό το ενδεχόμενο παρέμβασης από την ΕΚΤ για τη στήριξη της Γαλλίας

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκτιμά ότι η Φρανκφούρτη δύσκολα θα παρέμβει στις αγορές για να στηρίξει το Παρίσι – Ο υψηλός πληθωρισμός, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το παράδειγμα της Ελλάδας