Λεία €4,7 εκατ.: Άρπαξαν 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένη με το κόλπο «είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης»
ΕΛΛΑΔΑ
Κλοπή Απάτη Λίρες Θεσσαλονίκη

Λεία €4,7 εκατ.: Άρπαξαν 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένη με το κόλπο «είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης»

Ένα τηλεφώνημα την Τρίτη και μια οδηγία «άφησε την πόρτα ανοιχτή οδήγησε στο να «κάνουν φτερά»  4.766 χρυσές λίρες

Λεία €4,7 εκατ.: Άρπαξαν 4.766 λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένη με το κόλπο «είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης»
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Στράτος Λούβαρης
280 ΣΧΟΛΙΑ
​Την μεγαλύτερη κλοπή με την μέθοδο της απάτης καλείται να εξιχνιάσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη καθώς η αξία των λιρών που άρπαξαν οι δράστες ξεπερνά τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

​«Είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκης»

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης όταν άγνωστοι δράστες τηλεφώνησαν στο σπίτι της γυναίκας και δήλωσαν πως είναι από τη δήθεν «ΔΕΗ Θεσσαλονίκης».

Αφού της μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία.

Όπως της είπαν έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο, όμως για την ασφάλειά της θα έπρεπε να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα (μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά, κοσμήματα, λίρες είχε) σε άλλο χώρο εκτός του δωματίου που θα έμπαινε, για να μην κινδυνέψει από τις υποτιθέμενες εργασίες.

Έτσι η ηλικιωμένη τοποθέτησε τις 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες.

​«Άφησε την πόρτα ανοιχτή»

​Πριν κάνουν την τελική τους κίνηση οι δράστες, είπαν στην ηλικιωμένη να αφήσει ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού της.

Αφού την έπεισαν και για αυτό, οι συνεργοί του κυκλώματος μπήκαν στο διαμέρισμα, σήκωσαν τις σακούλες συνολικού βάρους 38 κιλών και εξαφανίστηκαν.

Όταν τελικά η ηλικιωμένη βγήκε από το διαμέρισμα, οι λίρες είχαν κάνει φτερά, με την αξία τους να υπολογίζεται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ.

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​Εκνευρισμός στην Κατεχάκη

​Η είδηση αυτή από τη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στην Κατεχάκη, που βλέπει τις συμμορίες αυτές να δρουν ασταμάτητα και πλέον να αποτελούν το νούμερο ένα πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Στράτος Λούβαρης
280 ΣΧΟΛΙΑ

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