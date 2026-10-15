Η Ελλάδα θα σας εκπλήξει και φέτος με την ανάπτυξη είπε ο Πιερρακάκης στη Γκεοργκίεβα, εύσημα από ΔΝΤ για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων

Ο υπουργός Οικονομίας επέμεινε στην πρόβλεψη για 2,3% έναντι 1,7% του ΔΝΤ - Το «μπράβο» της επικεφαλής του ΔΝΤ στην πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και τον νέο ρόλο της Ελλάδας, η οποία πλέον χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες