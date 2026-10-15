Η Ελλάδα θα σας εκπλήξει και φέτος με την ανάπτυξη είπε ο Πιερρακάκης στη Γκεοργκίεβα, εύσημα από ΔΝΤ για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων
Η Ελλάδα θα σας εκπλήξει και φέτος με την ανάπτυξη είπε ο Πιερρακάκης στη Γκεοργκίεβα, εύσημα από ΔΝΤ για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων
Ο υπουργός Οικονομίας επέμεινε στην πρόβλεψη για 2,3% έναντι 1,7% του ΔΝΤ - Το «μπράβο» της επικεφαλής του ΔΝΤ στην πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και τον νέο ρόλο της Ελλάδας, η οποία πλέον χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες
«Συνήθως το ΔΝΤ διατυπώνει πιο επιφυλακτικές εκτιμήσεις, ενώ εμείς προσπαθούμε να εκπλήσσουμε θετικά, σκοπεύουμε να κάνουμε το ίδιο και την επόμενη χρονιά», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στην κεντρική συζήτηση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα να λέει «μπράβο» και να σημειώνει ότι «η Ελλάδα χρηματοδοτεί πλέον την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες».
Στη συζήτηση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ταϊλάνδης, Εκνίτι Νιτιτανπραπάς, ο Υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής, Λουίς Καπούτο, και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας, Ολαγέμι Καρντόσο. Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος του Bloomberg, Λίζα Αμπράμοβιτς.
Ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα έκανε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία εξήρε την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και τον νέο ρόλο της Ελλάδας, η οποία πλέον χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. «Η Ελλάδα έμαθε πάρα πολλά και θέλει πλέον να μοιραστεί αυτή τη γνώση με άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με ένα «μπράβο» για την ελληνική πρωτοβουλία.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά δεν είμαστε σε συναγερμό, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γερές και αν υπάρχει μία λέξη που να τη χαρακτηρίζει είναι η ανθεκτικότητα. Υπάρχουν, είπε, προβλήματα – κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, υψηλές τιμές ενέργειας, μεγάλες ανάγκες για επενδύσεις και στα δημόσια οικονομικά – αλλά παράλληλα οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σήμερα καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και το θεσμικό πλαίσιο είναι επίσης καλύτερο.
Αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε στο τελευταίο Eurogroup για ενιαία εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, σημειώνοντας ότι η πρόοδος που έχει υπάρξει τους τελευταίους 10 μήνες ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι τα τελευταία 10 χρόνια, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αντίστοιχη πρόοδος και για την τραπεζική ένωση. Τόνισε πως υπάρχει κατανόηση για την ανάγκη να υπάρξουν «ευρωπαϊκοί πρωταθλητές» σε όλους τους κλάδους της οικονομίας για να εξαλειφθεί το κενό παραγωγικότητας της Ευρώπης, το οποίο χαρακτήρισε το μεγαλύτερο πρόβλημά της. Τα τελευταία 30 χρόνια, είπε, η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 1,8% έναντι 1,1% στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητά της να αντιστοιχεί στο 75% των ΗΠΑ από 90% το 2000.
Αναφερόμενος στα δημοσιονομικά, σημείωσε ότι το μέσο έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι 3,5% του ΑΕΠ έναντι 1,7% πριν από 10 χρόνια, ενώ τόνισε ότι το νέο περιβάλλον υψηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Σήμερα, είπε, μόνο πέντε χώρες της ΕΕ έχουν πλεόνασμα: η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Δανία. Το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα, είπε, είναι ότι η δημοσιονομική τάξη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, παράλληλα με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση.
Στο σημείο αυτό, η επικεφαλής του ΔΝΤ απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έσπευσε να εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια που είχε πάρει από το Ταμείο και ότι χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τεχνικής βοήθειας σε άλλες χώρες. Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση θέλει να εκπλήξει ευχάριστα αναφορικά με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τον επόμενο χρόνο σε σχέση με την πρόβλεψη του ΔΝΤ που είναι παραδοσιακά πιο συντηρητικό στις εκτιμήσεις του.
Η κυρία Γκεοργκίεβα εμφανίστηκε επιφυλακτική για το αν θα συνεχίσει η παγκόσμια οικονομία να δείχνει την ανθεκτικότητα σε κρίσεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι αυτή βασίζεται σε εύθραυστες βάσεις. Πρώτον, είπε, υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις στις επιδόσεις μεταξύ των χωρών, με αυτές που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) να έχουν το μεγαλύτερο όφελος, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν χώρες που στενάζουν επειδή είναι εισαγωγείς ενέργειας και δεν εμπλέκονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΙ.
Δεύτερον, ανέφερε ότι οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας και τροφίμων ενισχύουν τον πληθωρισμό, με τις κεντρικές τράπεζες να συσφίγγουν την πολιτική τους, ενώ το δημόσιο χρέος είναι υψηλό σε πολλές χώρες.
Τρίτον, τόνισε ότι ο σημαντικότερος μοχλός της αναμενόμενης ανάπτυξης 3,1% εφέτος είναι η ΑΙ. Τι θα συμβεί, όμως, αν υποχωρήσει ο ενθουσιασμός για αυτή, αναρωτήθηκε.
Στη συζήτηση συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ταϊλάνδης, Εκνίτι Νιτιτανπραπάς, ο Υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής, Λουίς Καπούτο, και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας, Ολαγέμι Καρντόσο. Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος του Bloomberg, Λίζα Αμπράμοβιτς.
Ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα έκανε η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία εξήρε την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά και τον νέο ρόλο της Ελλάδας, η οποία πλέον χρηματοδοτεί προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας προς άλλες χώρες. «Η Ελλάδα έμαθε πάρα πολλά και θέλει πλέον να μοιραστεί αυτή τη γνώση με άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με ένα «μπράβο» για την ελληνική πρωτοβουλία.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά δεν είμαστε σε συναγερμό, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γερές και αν υπάρχει μία λέξη που να τη χαρακτηρίζει είναι η ανθεκτικότητα. Υπάρχουν, είπε, προβλήματα – κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, υψηλές τιμές ενέργειας, μεγάλες ανάγκες για επενδύσεις και στα δημόσια οικονομικά – αλλά παράλληλα οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σήμερα καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και το θεσμικό πλαίσιο είναι επίσης καλύτερο.
Αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπήρξε στο τελευταίο Eurogroup για ενιαία εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, σημειώνοντας ότι η πρόοδος που έχει υπάρξει τους τελευταίους 10 μήνες ήταν μεγαλύτερη απ’ ό,τι τα τελευταία 10 χρόνια, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αντίστοιχη πρόοδος και για την τραπεζική ένωση. Τόνισε πως υπάρχει κατανόηση για την ανάγκη να υπάρξουν «ευρωπαϊκοί πρωταθλητές» σε όλους τους κλάδους της οικονομίας για να εξαλειφθεί το κενό παραγωγικότητας της Ευρώπης, το οποίο χαρακτήρισε το μεγαλύτερο πρόβλημά της. Τα τελευταία 30 χρόνια, είπε, η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε με μέσο ρυθμό 1,8% έναντι 1,1% στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητά της να αντιστοιχεί στο 75% των ΗΠΑ από 90% το 2000.
Αναφερόμενος στα δημοσιονομικά, σημείωσε ότι το μέσο έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι 3,5% του ΑΕΠ έναντι 1,7% πριν από 10 χρόνια, ενώ τόνισε ότι το νέο περιβάλλον υψηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Σήμερα, είπε, μόνο πέντε χώρες της ΕΕ έχουν πλεόνασμα: η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Δανία. Το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα, είπε, είναι ότι η δημοσιονομική τάξη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, παράλληλα με την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες έχουν εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση.
Στο σημείο αυτό, η επικεφαλής του ΔΝΤ απέδωσε τα εύσημα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι έσπευσε να εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια που είχε πάρει από το Ταμείο και ότι χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τεχνικής βοήθειας σε άλλες χώρες. Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση θέλει να εκπλήξει ευχάριστα αναφορικά με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης τον επόμενο χρόνο σε σχέση με την πρόβλεψη του ΔΝΤ που είναι παραδοσιακά πιο συντηρητικό στις εκτιμήσεις του.
Η κυρία Γκεοργκίεβα εμφανίστηκε επιφυλακτική για το αν θα συνεχίσει η παγκόσμια οικονομία να δείχνει την ανθεκτικότητα σε κρίσεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι αυτή βασίζεται σε εύθραυστες βάσεις. Πρώτον, είπε, υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις στις επιδόσεις μεταξύ των χωρών, με αυτές που έχουν μεγαλύτερη σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) να έχουν το μεγαλύτερο όφελος, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν χώρες που στενάζουν επειδή είναι εισαγωγείς ενέργειας και δεν εμπλέκονται με την εφοδιαστική αλυσίδα της ΑΙ.
Δεύτερον, ανέφερε ότι οι αυξήσεις των τιμών ενέργειας και τροφίμων ενισχύουν τον πληθωρισμό, με τις κεντρικές τράπεζες να συσφίγγουν την πολιτική τους, ενώ το δημόσιο χρέος είναι υψηλό σε πολλές χώρες.
Τρίτον, τόνισε ότι ο σημαντικότερος μοχλός της αναμενόμενης ανάπτυξης 3,1% εφέτος είναι η ΑΙ. Τι θα συμβεί, όμως, αν υποχωρήσει ο ενθουσιασμός για αυτή, αναρωτήθηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα