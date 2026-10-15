Με αίτημα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης και καμπανάκι για τον λαϊκισμό ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής, «όχι» σε περικοπές για συνοχή και αγρότες

«Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους», τόνισε την Τετάρτη από τη Λάρισα





«Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους»,



Πρόσθετη στήριξη πέρα από τις οροφές δαπανών Η πολιτική προειδοποίηση συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο αίτημα. Να μπορούν οι κυβερνήσεις να διαθέτουν περισσότερους πόρους απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να προσκρούουν στα ευρωπαϊκά όρια δαπανών. Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, οι κανόνες δεσμεύουν τα κράτη ακόμη και όταν έχουν επιπλέον χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.



Η ευελιξία που διεκδικεί θα επέτρεπε πρόσθετα μέτρα, συμπληρωματικά προς τις εθνικές πρωτοβουλίες. Επέμεινε, μάλιστα, στον χαρακτήρα τους — «στοχευμένα και προσωρινά». Ιδιαίτερο βάρος στην ελληνική παρέμβαση θα δοθεί στις



«Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες, πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί», αναμένεται να υπογραμμίσει εκ νέου, ενώ κατά την εκτίμηση του και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα ζητήσουν από την Επιτροπή συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης.



Ανοιχτό μέτωπο Για το επόμενο βήμα, πάντως, οι Βρυξέλλες δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του



Τα περιθώρια της ειδικής ευελιξίας για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένουν στενά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλαίσιο που έχει περιγράψει η



Η πράσινη μετάβαση με ακριβότερη ενέργεια Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει και το ερώτημα πόσες πιέσεις μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή οικονομία. Η κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε σε περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους. Σήμερα, η βιομηχανία πληρώνει ακριβότερη ενέργεια και καλείται να χρηματοδοτήσει τη μετάβασή της, ενώ οι κυβερνήσεις δεσμεύονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς.







Κλείσιμο βιομηχανία, η προειδοποίηση ήταν ευθεία. «Ή θα πατήσουμε λίγο φρένο», είπε, ζητώντας χρόνο προσαρμογής και οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Διαφορετικά, υποστήριξε, η Ευρώπη κινδυνεύει να επιδιώκει την πρωτιά στην κλιματική ουδετερότητα έχοντας καταστρέψει στην πορεία εκατομμύρια θέσεις εργασίας.



Στη ναυτιλία, το κόστος περνά και στην τιμή των προϊόντων. Μια πολύ γρήγορη απανθρακοποίηση με πρόσθετες επιβαρύνσεις, χωρίς ακόμη ξεκάθαρες τεχνολογικές λύσεις, θα επιβαρύνει τελικά τον καταναλωτή, τόνισε.



Όχι περικοπές σε Συνοχή και αγροτική πολιτική Η ελληνική παρέμβαση θα περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και τις διασυνδέσεις, την εφαρμογή των εκθέσεων Λέτα και Ντράγκι και την ταχύτερη απλοποίηση της νομοθεσίας.



Στον επόμενο Συνοχή και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Παραμένει ανοικτή σε νέους ίδιους πόρους, εφόσον το κόστος δεν επιβαρύνει δυσανάλογα τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.



Τον κίνδυνο η ακρίβεια να γίνει καύσιμο για τον λαϊκισμό και τα άκρα βάζει στον λογαριασμό της Συνόδου Κορυφής Κυριάκος Μητσοτάκης που ξεκινά σήμερα. Μετά τα μέτρα για τη θέρμανση , πηγαίνει στις Βρυξέλλες ζητώντας δημοσιονομική ευελιξία για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.«Μόνο οι απαντήσεις οι οποίες τελικά θα φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους», τόνισε την Τετάρτη από τη Λάρισα . Και με τη φράση «προφανώς δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα ή να καταναλώνουμε λιγότερη βενζίνη» έδωσε τον τόνο της παρέμβασής του στο κρίσιμο ευρωπαϊκό συμβούλιο.Η πολιτική προειδοποίηση συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο αίτημα. Να μπορούν οι κυβερνήσεις να διαθέτουν περισσότερους πόρους απέναντι στην, χωρίς να προσκρούουν στα ευρωπαϊκά όρια δαπανών. Όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός, οι κανόνες δεσμεύουν τα κράτη ακόμη και όταν έχουν επιπλέον χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν.Η ευελιξία που διεκδικεί θα επέτρεπε πρόσθετα μέτρα, συμπληρωματικά προς τις εθνικές πρωτοβουλίες. Επέμεινε, μάλιστα, στον χαρακτήρα τους — «στοχευμένα και προσωρινά». Ιδιαίτερο βάρος στην ελληνική παρέμβαση θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ανάγκες των νοικοκυριών ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα, με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.«Όταν αλλάζουν οι συγκυρίες, πρέπει να αλλάζουν και οι πολιτικοί χειρισμοί», αναμένεται να υπογραμμίσει εκ νέου, ενώ κατά την εκτίμηση του και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα ζητήσουν από την Επιτροπή συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης.Για το επόμενο βήμα, πάντως, οι Βρυξέλλες δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr , στην Κομισιόν παραπέμπουν στις δημόσιες τοποθετήσεις του Βάλντις Ντομπρόβσκις και στην πιθανότητα περαιτέρω συζήτησης στη Σύνοδο, χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση για πρόσθετη ευελιξία. Αντίστοιχα, στο ζήτημα της αξιοποίησης των επιπλέον εσόδων από ΦΠΑ για μέτρα εκτός των ορίων δαπανών δεν προκύπτει νέα απόφαση.Τα περιθώρια της ειδικής ευελιξίας για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένουν στενά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλαίσιο που έχει περιγράψει η Επιτροπή αφορά παρεμβάσεις ενεργειακής μετάβασης και ανθεκτικότητας, αφήνοντας εκτός επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, μειώσεις της φορολογίας τους και ενισχύσεις για τις υψηλές ενεργειακές τιμές. Τέτοια μέτρα μπορούν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων κάθε χώρας.Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει και το ερώτημα πόσες πιέσεις μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή οικονομία. Η κλιματική πολιτική σχεδιάστηκε σε περίοδο σχετικά χαμηλού ενεργειακού κόστους. Σήμερα, η βιομηχανία πληρώνει ακριβότερη ενέργεια και καλείται να χρηματοδοτήσει τη μετάβασή της, ενώ οι κυβερνήσεις δεσμεύονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η τοποθέτησή του στη Λάρισα είχε ως φόντο μια επένδυση που υπηρετεί την ίδια την πράσινη μετάβαση. Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αποθήκευση ενέργειας με την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και επανέλαβε τον στόχο μείωσης της τιμής του ρεύματος κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να έχουν σημαντικό ρόλο στο ενδιάμεσο διάστημα.Για τη, η προειδοποίηση ήταν ευθεία. «Ή θα πατήσουμε λίγο φρένο», είπε, ζητώντας χρόνο προσαρμογής και οικονομικά βιώσιμες τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Διαφορετικά, υποστήριξε, η Ευρώπη κινδυνεύει να επιδιώκει την πρωτιά στην κλιματική ουδετερότητα έχοντας καταστρέψει στην πορεία εκατομμύρια θέσεις εργασίας.Στη, το κόστος περνά και στην τιμή των προϊόντων. Μια πολύ γρήγορη απανθρακοποίηση με πρόσθετες επιβαρύνσεις, χωρίς ακόμη ξεκάθαρες τεχνολογικές λύσεις, θα επιβαρύνει τελικά τον καταναλωτή, τόνισε.Η ελληνική παρέμβαση θα περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και τις διασυνδέσεις, την εφαρμογή των εκθέσεων Λέτα και Ντράγκι και την ταχύτερη απλοποίηση της νομοθεσίας.Στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό , η Αθήνα θα επιμείνει ότι οι νέες προτεραιότητες στην άμυνα, στην ασφάλεια, στην έρευνα και στην καινοτομία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με περικοπές στηκαι στην. Παραμένει ανοικτή σε νέους ίδιους πόρους, εφόσον το κόστος δεν επιβαρύνει δυσανάλογα τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Για τις εθνικές παρεμβάσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε σαφές όριο. «Θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια», δεσμεύθηκε, απορρίπτοντας την υπέρβασή τους. Συνέδεσε τη δημοσιονομική αξιοπιστία με το κόστος δανεισμού κράτους και επιχειρήσεων, υπενθυμίζοντας πόσο ακριβά έχει πληρώσει η χώρα τις περιπέτειες του παρελθόντος.



Το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Γεννηματά Η Σύνοδος σηματοδοτεί και το ντεμπούτο του Αλέξανδρου Γεννηματά στην ελληνική ομάδα. Ο έμπειρος διπλωμάτης αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου της, με ορίζοντα την ελληνική προεδρία. Η πρώτη του συμμετοχή με τη νέα ιδιότητα συμπίπτει με μια απαιτητική ευρωπαϊκή ατζέντα, στην οποία η ενεργειακή κρίση και τα περιθώρια στήριξης της οικονομίας συναντούν τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.