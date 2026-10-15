ΤτΕ: Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα των συστημικών τραπεζών, τι ισχύει για τις μικρότερες τράπεζες
ΤτΕ: Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα των συστημικών τραπεζών, τι ισχύει για τις μικρότερες τράπεζες
Στο 1% για Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς και στο 1,25% για τη Eurobank σε επίπεδο ομίλου το πρόσθετο απόθεμα ασφαλείας για το 2027 - Γιατί οι μικρότερες τράπεζες δεν επιβαρύνονται με τη συγκεκριμένη απαίτηση
Αμετάβλητο διατηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2027 το πρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας που επιβάλλεται στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, χωρίς να προκύπτει νέα επιβάρυνση από τη συγκεκριμένη απαίτηση. Την ίδια στιγμή, οι μικρότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions – O-SII) και, ως εκ τούτου, δεν υποχρεούνται να διατηρούν το συγκεκριμένο πρόσθετο απόθεμα βάσει αυτής της κατάταξης.
Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε ως O-SII για το 2026 την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ανάλογα με την περίπτωση. Για το 2027, το απόθεμα ασφαλείας παραμένει στο 1% για την Alpha Bank, την Εθνική και την Πειραιώς, καθώς και για τη Eurobank σε ατομική βάση. Για τη Eurobank σε ενοποιημένη βάση διατηρείται στο 1,25%. Τα ποσοστά τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η διατήρηση των ποσοστών σημαίνει ότι οι τέσσερις τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν νέα αύξηση της συγκεκριμένης κεφαλαιακής απαίτησης. Παράλληλα, η απόφαση αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ των συστημικών τραπεζών και των μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, για τα οποία δεν ενεργοποιείται το συγκεκριμένο πρόσθετο κεφαλαιακό περιθώριο.
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Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε ως O-SII για το 2026 την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, ανάλογα με την περίπτωση. Για το 2027, το απόθεμα ασφαλείας παραμένει στο 1% για την Alpha Bank, την Εθνική και την Πειραιώς, καθώς και για τη Eurobank σε ατομική βάση. Για τη Eurobank σε ενοποιημένη βάση διατηρείται στο 1,25%. Τα ποσοστά τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.
Η διατήρηση των ποσοστών σημαίνει ότι οι τέσσερις τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν νέα αύξηση της συγκεκριμένης κεφαλαιακής απαίτησης. Παράλληλα, η απόφαση αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ των συστημικών τραπεζών και των μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, για τα οποία δεν ενεργοποιείται το συγκεκριμένο πρόσθετο κεφαλαιακό περιθώριο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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