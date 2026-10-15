ΤτΕ: Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα των συστημικών τραπεζών, τι ισχύει για τις μικρότερες τράπεζες

Στο 1% για Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς και στο 1,25% για τη Eurobank σε επίπεδο ομίλου το πρόσθετο απόθεμα ασφαλείας για το 2027 - Γιατί οι μικρότερες τράπεζες δεν επιβαρύνονται με τη συγκεκριμένη απαίτηση