Ντίζελ: Καρφωμένο πάνω από τα €2,10 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρά τις επιδοτήσεις - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε Ελλάδα και ΕΕ

Mε την ενεργειακή κρίση να παραμένει ένα από τα κορυφαία προβλήματα ενόψει και του δύσκολου χειμώνα, τα βλέμματα βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου τα περισσότερα κράτη-μέλη δίνουν μάχη, για να αποσπαστεί η πολυπόθητη δημοσιονομική ευελιξία από πλευράς Κομισιόν, που θα επέτρεπε περισσότερες παρεμβάσεις προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα ανακοινωθέντα μέτρα δεν έχουν σταθεί αρκετά για να ανακουφίσουν τους καταναλωτές, με τις τιμές βενζίνης και ντίζελ να παραμένουν «καρφωμένες» πάνω από τα 2,10 ευρώ στις περισσότερες χώρες.



Και τα χθεσινά μηνύματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), δεν φαίνονται αρκετά ενθαρρυντικά για τη συνέχεια.



Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, Oil Market Report, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι ακόμη και η αναμενόμενη ανάκαμψη της παραγωγής των διυλιστηρίων προς το τέλος του έτους δεν θα επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. Και προσθέτει, πως η παγκόσμια αγορά ντίζελ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο ελλείψεων που δεν αναμένεται να τερματιστεί πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.



Η ένταση στην αγορά αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις διεθνείς εμπορικές ροές. Σύμφωνα με τον IEA, οι παγκόσμιες εξαγωγές ντίζελ μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.



Παράλληλα, αν και οι υψηλές τιμές έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση της συνολικής ζήτησης πετρελαίου, η κατανάλωση ντίζελ εμφανίζεται περισσότερο ανθεκτική. Ο Οργανισμός εξηγεί ότι η ζήτηση ντίζελ είναι σχετικά ανελαστική ως προς τις τιμές, καθώς το καύσιμο χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές, στη βιομηχανία και σε άλλες βασικές οικονομικές δραστηριότητες.



Επιπλέον, κυβερνητικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους για τους καταναλωτές έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα.



Η στενότητα στην προσφορά έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές του ντίζελ σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με τον IEA, οι χονδρικές τιμές ξεπέρασαν τα 200 δολάρια το βαρέλι στη Σιγκαπούρη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, κοντά στα 220 δολάρια το βαρέλι.



Και ο οργανισμός προειδοποιεί, ότι το κύμα ανατιμήσεων ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί…

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