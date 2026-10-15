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Σέκουλιτς για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Θα αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί
Σέκουλιτς για το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Θα αντιμετωπίσουμε τους πρωταθλητές και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί
Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπαρτσελόνα για το παιχνίδι της Παρασκευής
Mετά τη νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η Μπαρτσελόνα θέλει να κάνει το δύο στα δύο κατά τη 2η «διαβολοβδομάδα» αυτής της σεζόν στη Euroleague, όταν υποδέχεται τον Πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό, την ερχόμενη Παρασκευή (16/10, 21:30).
Ο προπονητής των Καταλανών, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, μίλησε για το ματς με τους «ερυθρόλευκους» λέγοντας τα εξής:
Για το πώς θα είναι ανταγωνιστική η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό: «Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα, είναι οι πρωταθλητές και θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, δείχνοντας πόσο έχουμε βελτιωθεί από την προηγούμενη αναμέτρηση. Αν εφαρμόσουμε το πλάνο μας, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον Ολυμπιακό».
Για το πού θα κριθεί η αναμέτρηση: «Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στην άμυνα και στα ριμπάουντ, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο να διορθωθεί. Υπάρχουν επίσης πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην επίθεση, καθώς μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς».
Για την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της Μπασκόνια: «Είμαι έκπληκτος, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που συνέβη σε άλλη ομάδα».
Ο προπονητής των Καταλανών, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, μίλησε για το ματς με τους «ερυθρόλευκους» λέγοντας τα εξής:
Για το πώς θα είναι ανταγωνιστική η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό: «Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα, είναι οι πρωταθλητές και θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, δείχνοντας πόσο έχουμε βελτιωθεί από την προηγούμενη αναμέτρηση. Αν εφαρμόσουμε το πλάνο μας, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον Ολυμπιακό».
Για το πού θα κριθεί η αναμέτρηση: «Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στην άμυνα και στα ριμπάουντ, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο να διορθωθεί. Υπάρχουν επίσης πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην επίθεση, καθώς μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς».
Για την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της Μπασκόνια: «Είμαι έκπληκτος, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που συνέβη σε άλλη ομάδα».
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