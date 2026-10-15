Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ρομπέρ Πιρές: Από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός
Ο Γάλλος θρύλος μετά τη σπουδαία καριέρα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής
Συγκεκριμένα ο 52χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει το μονοπάτι της υποκριτικής, συμμετέχοντας στην ταινία «Μελπομένη». Με αφορμή το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην ζωή του, ο Πίρες μίλησε στην L' Equipe.
Αρχικά δήλωσε: «Βρέθηκα να κάνω το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο μετά από μια συζήτηση με την καθοδηγήτρια υποκριτικής και σκηνοθέτιδας της ταινίας “Μελπομένη”, Σαρλότ Ντοφίν.
Μένει στην ίδια πολυκατοικία με μένα και μου είπε ότι η Σαρλότ έψαχνε νέα πρόσωπα για την επόμενη ταινία της. Με ρώτησε αν με ενδιέφερε. Της είπα ότι θα το σκεφτώ, γιατί δεν είναι το επάγγελμά μου. Τελικά της απάντησα: «Γιατί όχι;».
Παρακολούθησα συνεδρίες προετοιμασίας για να μάθω να αναπνέω, να καταλαμβάνω τον χώρο, να είμαι προσεκτικός στο παιχνίδι των άλλων ηθοποιών.
Πρόσφατα, κάποιος μου είπε: «Πρέπει να ήταν εύκολο για σένα, έχεις παίξει μπροστά σε ολόκληρα στάδια και εκατομμύρια ανθρώπους που σε παρακολουθούσαν στην τηλεόραση.»
Αλλά το να είσαι ηθοποιός είναι περίπλοκο. Είναι ένα πραγματικό επάγγελμα, για το οποίο δεν έχω τις βασικές γνώσεις. Το να βρω τη σωστή τονικότητα, να μιλήσω τη σωστή στιγμή, δεν ήταν εύκολο».
« On m'a vanné en me disant de muscler mon jeu d'acteur » ➡️ https://t.co/PXiXWracWH Robert Pirès, champion du monde 98, fait ses débuts au cinéma https://t.co/PROEngkuqH— L'Équipe (@lequipe) October 15, 2026
Στη συνέχεια είπε: «Εντυπωσιάζομαι από τους ηθοποιούς και τις ηθοποιούς που καταφέρνουν να μπουν στο πετσί ενός χαρακτήρα.
Είμαι από τη φύση μου μάλλον χαμογελαστός, χαρούμενος, και η Σαρλότ μου ζήτησε να είμαι όσο το δυνατόν πιο σκληρός, αυστηρός, με λίγο σκοτεινό βλέμμα, για να ταιριάζω με το σενάριο και την κατάσταση. Μια πραγματική πρόκληση.
Το να βρίσκομαι μπροστά από μια κάμερα, να παίζω μαζί με δύο ηθοποιούς, μπορώ να σας πω ότι ένιωσα πίεση.
Πέρασα υπέροχα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Ζήτησα μάλιστα να μείνω μερικές μέρες ακόμα εκεί για να παρατηρώ.
Είναι σημαντικό να παρατηρείς και να μαθαίνεις. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω αυτή την εμπειρία, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία να δω τα κοινά σημεία μεταξύ ηθοποιών και ποδοσφαιριστών: ο καθένας παίζει το ρόλο του με τον δικό του τρόπο».
🚨 Robert PIRÈS 🇫🇷 sur ses débuts au cinéma dans « Melpomène » : « Être acteur, c’est COMPLIQUÉ. C’est un vrai métier, dont je n’ai pas les bases. (…) Quand vous faites une erreur au foot, un coéquipier peut en général la rattraper. AU CINÉMA, SI TU TE TROMPES, TOUT LE MONDE RECOMMENCE. (…) Provoquer, tomber au bon moment alors qu’il n’y avait pas faute, je savais le faire. Et évidemment qu’on m’a vanné en me disant de MUSCLER MON JEU D’ACTEUR ! » 😂🎬 🎙️ @lequipe— SMK Actus (@SmkActus) October 15, 2026
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