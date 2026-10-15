Ρομπέρ Πιρές: Από την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός

🚨 Robert PIRÈS 🇫🇷 sur ses débuts au cinéma dans « Melpomène » : « Être acteur, c’est COMPLIQUÉ. C’est un vrai métier, dont je n’ai pas les bases. (…) Quand vous faites une erreur au foot, un coéquipier peut en général la rattraper. AU CINÉMA, SI TU TE TROMPES, TOUT LE MONDE RECOMMENCE. (…) Provoquer, tomber au bon moment alors qu’il n’y avait pas faute, je savais le faire. Et évidemment qu’on m’a vanné en me disant de MUSCLER MON JEU D’ACTEUR ! » 😂🎬 🎙️ @lequipe — SMK Actus (@SmkActus) October 15, 2026

Όταν κάνεις ένα λάθος στο ποδόσφαιρο, ένας συμπαίκτης μπορεί συνήθως να το διορθώσει. Στον κινηματογράφο, αν κάνεις λάθος, όλοι ξαναρχίζουν από την αρχή. Γι’ αυτό δεν ήθελα να τα θαλασσώσω.Πέρασα υπέροχα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας. Ζήτησα μάλιστα να μείνω μερικές μέρες ακόμα εκεί για να παρατηρώ.Είναι σημαντικό να παρατηρείς και να μαθαίνεις. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω αυτή την εμπειρία, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία να δω τα κοινά σημεία μεταξύ ηθοποιών και ποδοσφαιριστών: ο καθένας παίζει το ρόλο του με τον δικό του τρόπο».