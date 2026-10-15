Αναίσθητη και ξυπόλυτη μετά από χρήση ναρκωτικών 32χρονη από τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, ήταν σε δρόμο στο Λονδίνο και δίπλα της ήταν 3χρονο παιδί
ΚΟΣΜΟΣ
Κοκαΐνη Άμπου Ντάμπι Λονδίνο Βασιλική οικογένεια

Αναίσθητη και ξυπόλυτη μετά από χρήση ναρκωτικών 32χρονη από τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, ήταν σε δρόμο στο Λονδίνο και δίπλα της ήταν 3χρονο παιδί

Είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τις προηγούμενες ημέρες - Η Μάχρα Αλ Ναχιάν, που συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια του Άπου Ντάμπι μέσω γάμου, παραδέχθηκε την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου

Αναίσθητη και ξυπόλυτη μετά από χρήση ναρκωτικών 32χρονη από τη βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι, ήταν σε δρόμο στο Λονδίνο και δίπλα της ήταν 3χρονο παιδί
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Αναίσθητη σε δρόμο του Λονδίνου, την ώρα που ένα ξυπόλυτο τρίχρονο παιδί έπαιζε χωρίς επίβλεψη σε μικρή απόσταση από πολυσύχναστο δρόμο, βρέθηκε μια 32χρονη γυναίκα, μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι.

Η Μάχρα Αλ Ναχιάν, η οποία συνδέεται μέσω γάμου με την κυβερνώσα οικογένεια Αλ Ναχιάν, αποδέχτηκε την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου για το περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2026. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή διετούς κοινωφελής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή σε πρόγραμμα αποκατάστασης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.

Mahrah Al Nahyan Court Case: Details Emerge in Child Neglect Plea


Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, η Αλ Ναχιάν εντοπίστηκε στις 13 Ιουνίου πεσμένη μπροστά σε κιγκλιδώματα στο δυτικό Λονδίνο, δίπλα σε έναν άνδρα ο οποίος επίσης ήταν αναίσθητος. Σε κοντινή απόσταση, ένα τρίχρονο παιδί έπαιζε ξυπόλυτο και μπορούσε να κινδυνεύσει ανά πάσα στιγμή, καθώς βρισκόταν δίπλα σε δρόμο που κυκλοφορούσαν οχήματα.


Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, ανέλαβαν να προστατεύσουν το παιδί και ειδοποίησαν τις Αρχές. Όπως προέκυψε από τις καταθέσεις, η 32χρονη είχε κάνει χρήση κοκαΐνης κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν του περιστατικού. Αντικείμενα που συνδέονται με χρήση ναρκωτικών φέρεται να βρέθηκαν ανάμεσα στα προσωπικά της είδη, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν παράνομες ουσίες στο σημείο.

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Η Αλ Ναχιάν παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις της για περίπου 30 λεπτά και, όταν συνήλθε, φέρεται να παρουσίασε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Ποια είναι η Μάχρα Αλ Ναχιάν

Η Μάχρα Αλ Ναχιάν φέρεται να αποτελεί μέλος της κυβερνώσας βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι μέσω γάμου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους 8.000 λιρών.




Το όνομά της έγινε ευρύτερα γνωστό μετά το περιστατικό στο Λονδίνο και τη δικαστική διαδικασία που ακολούθησε, η οποία επικεντρώθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες το τρίχρονο παιδί είχε μείνει χωρίς επαρκή επίβλεψη.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο συνήγορος υπεράσπισής της υποστήριξε ότι η Αλ Ναχιάν δεν είχε κάνει χρήση ναρκωτικών την ημέρα κατά την οποία εντοπίστηκε αναίσθητη. Ανέφερε ότι η κατάστασή της οφειλόταν σε εξάντληση, έπειτα από χρήση κοκαΐνης τις προηγούμενες ημέρες.

Η ποινή που της επιβλήθηκε

Το δικαστήριο επέβαλε στην Αλ Ναχιάν διετή κοινοτική ποινή με υποχρέωση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Παράλληλα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 λιρών και υποχρεώθηκε να καταβάλει 1.000 λίρες για τα δικαστικά έξοδα της κατηγορούσας αρχής.

Ορισμένα δημοσιεύματα ανεβάζουν τη συνολική χρηματική επιβάρυνση στις 6.114 λίρες.
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