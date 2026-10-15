Στεγαστικό: 15.000 ακίνητα σε τράπεζες και servicers περιμένουν να βγουν στην αγορά αλλά δεν είναι... αρκετά

Γιατί χρειάζονται πάνω από δύο χρόνια για να βγει ένα ακίνητο στην αγορά - Οι δικαστικές εκκρεμότητες έως και το… 2039 και τα πολεοδομικά-τεχνικά ζητήματα