Στεγαστικό: 15.000 ακίνητα σε τράπεζες και servicers περιμένουν να βγουν στην αγορά αλλά δεν είναι... αρκετά
Στεγαστικό: 15.000 ακίνητα σε τράπεζες και servicers περιμένουν να βγουν στην αγορά αλλά δεν είναι... αρκετά
Γιατί χρειάζονται πάνω από δύο χρόνια για να βγει ένα ακίνητο στην αγορά - Οι δικαστικές εκκρεμότητες έως και το… 2039 και τα πολεοδομικά-τεχνικά ζητήματα
Στα 15.000 περίπου ακίνητα αντιστοιχεί το απόθεμα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους servicers ή στην ιδιοκτησία των τραπεζών, νούμερο το οποίο είναι μεν σημαντικό, ωστόσο είναι υποπολλαπλάσιο των αναγκών της ίδιας της αγοράς και δεν είναι ικανό από μόνο του να λύσει το στεγαστικό. Σημαντικό εμπόδιο στην αύξηση της προσφοράς και την επιστροφή «κλειστών» ακινήτων στην αγορά είναι τόσο οι δικαστικές εκκρεμότητες που μπορεί να φτάνουν ακόμη και μέχρι το… 2039 όσο και τα τεχνικά- πολεοδομικά ζητήματα που αναφέρονται στη συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων από 8,5 έως 9 στα 10 ακίνητα.
Τα στοιχεία αναφέρθηκαν στο χθεσινό συνέδριο ακινήτων της Prodexpo: «Οι διαχειριστές έχουμε αυτή την στιγμή ένα απόθεμα περίπου 8.000 οικονομικών ενοτήτων, εκ των οποίων οι 6.400 είναι οικιστικά ακίνητα», ανέφερε η κ. Αλεξάνδρα Φατσέα, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Intrum Hellas. Περί το 55% του συγκεκριμένου αποθέματος βρίσκεται στην Αττική και τη Μακεδονία. Επιπλέον, άλλα 8.000 οικιστικά ακίνητα βρίσκονται στην ιδιοκτησία των τραπεζών, «επομένως, συνολικά μιλάμε για περίπου 15.000 ακίνητα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ως οικονομική ενότητα υπολογίζεται, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα μαζί με την αποθήκη και τη θέση στάθμευσης που το συνοδεύουν.
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Τα στοιχεία αναφέρθηκαν στο χθεσινό συνέδριο ακινήτων της Prodexpo: «Οι διαχειριστές έχουμε αυτή την στιγμή ένα απόθεμα περίπου 8.000 οικονομικών ενοτήτων, εκ των οποίων οι 6.400 είναι οικιστικά ακίνητα», ανέφερε η κ. Αλεξάνδρα Φατσέα, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Intrum Hellas. Περί το 55% του συγκεκριμένου αποθέματος βρίσκεται στην Αττική και τη Μακεδονία. Επιπλέον, άλλα 8.000 οικιστικά ακίνητα βρίσκονται στην ιδιοκτησία των τραπεζών, «επομένως, συνολικά μιλάμε για περίπου 15.000 ακίνητα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ως οικονομική ενότητα υπολογίζεται, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα μαζί με την αποθήκη και τη θέση στάθμευσης που το συνοδεύουν.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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