Βρετανία: Απροσδόκητη ανάπτυξη 0,1% τον Αύγουστο – Η επόμενη δοκιμασία του προϋπολογισμού

Τα στοιχεία του Αυγούστου προσφέρουν μια συγκρατημένα θετική ένδειξη για την πορεία της βρετανικής οικονομίας, χωρίς να αναιρούν τις ανησυχίες για την υποτονική δυναμική της ανάπτυξης