Βρετανία: Απροσδόκητη ανάπτυξη 0,1% τον Αύγουστο – Η επόμενη δοκιμασία του προϋπολογισμού
Βρετανία: Απροσδόκητη ανάπτυξη 0,1% τον Αύγουστο – Η επόμενη δοκιμασία του προϋπολογισμού
Τα στοιχεία του Αυγούστου προσφέρουν μια συγκρατημένα θετική ένδειξη για την πορεία της βρετανικής οικονομίας, χωρίς να αναιρούν τις ανησυχίες για την υποτονική δυναμική της ανάπτυξης
Η βρετανική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών για συρρίκνωση, καθώς η ενίσχυση της παραγωγής αντιστάθμισε τη στασιμότητα στις υπηρεσίες και την υποχώρηση των κατασκευών.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση του ΑΕΠ κατά 0,1% σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, τα στοιχεία εξακολουθούν να υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σε κάθε περίπτωση.
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS), η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8% τον Αύγουστο, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών δεν παρουσίασε μεταβολή. Αντίθετα, η κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 0,2%.
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για άνοδο 1,7%. Σύμφωνα με την ONS, πρόκειται για τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον Αύγουστο του 2022.
Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε τελευταία στο 5,3364%, μειωμένη κατά 9 μονάδες βάσης.
Η βρετανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στο κόστος ζωής, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός και η άνοδος των ενεργειακών τιμών επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις ενεργειακές αναταράξεις που συνδέονται με τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και τη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενέργειας.
Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει αργότερα μέσα στον μήνα τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, μια κρίσιμη δοκιμασία για τη δημοσιονομική της πολιτική. Θα πρέπει να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίοι αποσκοπούν στον περιορισμό του δημόσιου χρέους, εκπληρώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της για την ελάφρυνση των πιέσεων που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση του ΑΕΠ κατά 0,1% σε μηνιαία βάση. Ωστόσο, τα στοιχεία εξακολουθούν να υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μετά την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σε κάθε περίπτωση.
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS), η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,8% τον Αύγουστο, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών δεν παρουσίασε μεταβολή. Αντίθετα, η κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 0,2%.
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για άνοδο 1,7%. Σύμφωνα με την ONS, πρόκειται για τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον Αύγουστο του 2022.
Αντίδραση σε στερλίνα και ομόλογαΤα στοιχεία επηρέασαν άμεσα τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η στερλίνα ενισχύθηκε κατά 0,4% έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, υποχώρησαν σε όλο το εύρος των λήξεων.
Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε τελευταία στο 5,3364%, μειωμένη κατά 9 μονάδες βάσης.
Η βρετανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στο κόστος ζωής, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός και η άνοδος των ενεργειακών τιμών επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις ενεργειακές αναταράξεις που συνδέονται με τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και τη σύγκρουση με το Ιράν, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει καθαρός εισαγωγέας ενέργειας.
Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει αργότερα μέσα στον μήνα τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, μια κρίσιμη δοκιμασία για τη δημοσιονομική της πολιτική. Θα πρέπει να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίοι αποσκοπούν στον περιορισμό του δημόσιου χρέους, εκπληρώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της για την ελάφρυνση των πιέσεων που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής.
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