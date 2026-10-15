Ντενίζ Ρίτσαρντς για το λίφτινγκ των 200.000 δολαρίων: Μίλησα δημόσια γιατί έπρεπε να είμαι ειλικρινής
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Ντενίζ Ρίτσαρντς Λίφτιγνκ

Ντενίζ Ρίτσαρντς για το λίφτινγκ των 200.000 δολαρίων: Μίλησα δημόσια γιατί έπρεπε να είμαι ειλικρινής

Δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος, παραδέχτηκε η 55χρονη ηθοποιός

Ντενίζ Ρίτσαρντς για το λίφτινγκ των 200.000 δολαρίων: Μίλησα δημόσια γιατί έπρεπε να είμαι ειλικρινής
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Τον λόγο που αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για το λίφτινγκ που έκανε εξήγησε η Ντενίζ Ρίτσαρντς. Την περασμένη χρονιά, η 55χρονη ηθοποιός έκανε γνωστό ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη επέμβαση αξίας 200.000 δολαρίων, περίπου την ίδια περίοδο που χώρισε από τον δεύτερο σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Jenny McCarthy Wahlberg Show», η Ρίτσαρντς διευκρίνισε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την επέμβαση, όταν ο πρώην σύζυγός της αναφέρθηκε σε αυτήν στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της έντονης δικαστικής διαμάχης για το διαζύγιό τους. «Σκέφτηκα, ξέρεις κάτι; Πρέπει απλώς να είμαι ειλικρινής», είπε στην Τζένι ΜακΚάρθι.

Η Ρίτσαρντς εξήγησε ότι δεν ήθελε να δώσει στον Φάιπερς τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσει εκείνος την επέμβασή της και έτσι συνεργάστηκε με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών της, προκειμένου να παρουσιάσει η ίδια την ιστορία της. «Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεών μου κανόνισε να δημοσιευτεί ένα πολύ ωραίο άρθρο για μένα στο Allure», ανέφερε.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που μίλησα ανοιχτά γι' αυτό. Δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος, αλλά κι εγώ θέλω να ξέρω τι κάνει ο καθένας, ποια πεπτίδια χρησιμοποιεί, ποιες θεραπείες δοκιμάζει και όλα τα σχετικά. Και επειδή πιστεύω ότι ο χειρουργός μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ήθελα να μοιραστώ αυτές τις πληροφορίες», πρόσθεσε.

«Αρχικά σκεφτόμουν να κάνω επέμβαση μόνο στον λαιμό μου», είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της στο podcast «Dumb Blonde». «Μετά, όμως, μια φίλη μου, που είναι πολύ γνωστή αλλά δεν έχει μιλήσει δημόσια για τις δικές της επεμβάσεις, μου είπε: "Πρέπει να τα κάνεις όλα"».

Η ηθοποιός είχε περιοριστεί μέχρι τότε σε θεραπείες Botox και ενέσιμα fillers, αλλά τελικά αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πιο εκτεταμένη αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό της. «Η μόνη παρομοίωση που μπορώ να κάνω είναι ότι ανακαινίζεις ένα σπίτι και φτιάχνεις μόνο ένα δωμάτιο. Το δωμάτιο μπορεί να δείχνει υπέροχο, αλλά δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο σπίτι», είχε σημειώσει.

Παράλληλα, είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για τη δουλειά του δρα Ταλέι, χαρακτηρίζοντάς την άψογη. «Έκανε τον λαιμό, το κάτω μέρος του προσώπου, το πάνω μέρος και την ανόρθωση των φρυδιών. Το μόνο σημείο στο οποίο δεν επενέβη ήταν τα κάτω βλέφαρά μου. Έκανε, όμως, τα πάνω βλέφαρα. Ήταν το καλύτερο πράγμα που έκανα για τον εαυτό μου».
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