Απότομο «φρένο» στο Χρηματιστήριο μετά την τριήμερη άνοδο

Profit taking μετά την τριήμερη άνοδο

Στο «κόκκινο» έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να παίρνουν τη «σκυτάλη» έπειτα από τρεις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις. Σε επίπεδα υπό των 2.600 μονάδων επέστρεψε ο Γενικός Δείκτης, φτάνοντας ακόμη και στην περιοχή των 2.570 μονάδων στα χαμηλά ημέρας.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (15/10), με χαμηλό ημέρας τις 2.571,37 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.600,14 μονάδες. Εντός του Οκτωβρίου το ΧΑ σημειώνει πτώση -5,71%, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +21,76%.Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ η Viohalco και η Cenergy υποχώρησαν σημαντικά στα blue chips. Αντίθετα, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε σημαντικά, αποτρέποντας λόγω της βαρύτητας που έχει στο ταμπλό μία πιθανή μεγαλύτερη πτώση στο ταμπλό.Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές και η αναζωπύρωση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό οδηγούν τους επενδυτές σε πιο επιφυλακτικές κινήσεις. Έπειτα από τρεις σερί ανοδικές συνεδριάσεις,, με τις κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) να γίνονται με μεγαλύτερη ένταση.Η υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα του τεχνολογικού κλάδου στο εξωτερικό επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία, ενώ οι νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ ενισχύουν τη στροφή προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.Ελλείψει σημαντικών εγχώριων επιχειρηματικών ή οικονομικών ειδήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αυτόνομοι καταλύτες, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις που διαμορφώνονται στις αγορές του εξωτερικού. Οι απώλειες στις διεθνείς αγορές αντανακλούν τόσο την αδυναμία των τεχνολογικών μετοχών όσο και την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξη του πληθωρισμού. Η ανησυχία για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων περιορίζει τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, οδηγώντας τους επενδυτές σε πιο συντηρητικές τοποθετήσεις.Η τριήμερη άνοδος που προηγήθηκε δημιούργησε περιθώρια για ρευστοποιήσεις από επενδυτές που επέλεξαν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών τους. Η σημερινή υποχώρηση αποκτά έτσι, με την αγορά να επιχειρεί να αφομοιώσει την προηγούμενη άνοδο μέσα σε ένα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη διάρκεια και την ένταση των πιέσεων στο εξωτερικό, καθώς η πορεία των τεχνολογικών μετοχών και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση των χρηματιστηρίων.Τέλος, ολοκληρώθηκε σήμερα η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance, ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο ΧΑ την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές υπερέβησαν το 1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 42 εκατ. νέες μετοχές, με εύρος τιμής διάθεσης από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή, στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα το ποσό να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς συνεπάγεται εκτιμώμενη μερισματική απόδοση περίπου 7% έως 7,5%, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου.