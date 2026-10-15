Η στιγμή που πάνοπλοι αστυνομικοί μπαίνουν σε σπίτι πολυμήχανης σπείρας: Οι απάτες με ηχογραφημένα μηνύματα, οι «εισπράκτορες» και η λεία των 350.000 ευρώ



Οι κλοπές κατοικιών



Οι κλοπές καταλυτών



Βρέθηκαν κοσμήματα, χρυσαφικά, μέχρι και πιεσόμετρα

πλήθος «επιχειρησιακών» συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, θρησκευτική εικόνα, ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των πράξεων, Δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας, παιχνιδομηχανή, 26 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 2.915 ευρώ.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών τους, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα έδιναν οδηγίες στα θύματα για υποτιθέμενους ελέγχους στο εσωτερικό των κατοικιών τους.Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της αποτροπής κινδύνου πυρκαγιάς ή βλάβης από υποτιθέμενη ηλεκτρική υπερφόρτωση, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή σε συγκεκριμένο σημείο της κατοικίας.Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, τα μέλη της ομάδας συνεργάζονταν με τους «εισπράκτορες», οι οποίοι μετέβαιναν στον χώρο και αφαιρούσαν τα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση και την προσωρινή απασχόληση των θυμάτων.Μετά την αφαίρεση των αντικειμένων άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τις συνθήκες της πράξης.Στο συγκεκριμένο σενάριο, τα μέλη της ομάδας των τηλεφωνητών προσποιούνταν τους βοηθούς λογιστών, επιδιώκοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους.Στη συνέχεια, ενημέρωναν τα θύματα για την υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είχε προσωρινά ανασταλεί κατόπιν δικών τους ενεργειών.Ως αιτιολογία προέβαλλαν την ύπαρξη αντικειμένου αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, ενώ παράλληλα συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση των θυμάτων.Ακολούθως, επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων προστίμων για την κατοχή αδήλωτων τιμαλφών, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, με το πρόσχημα ότι αυτά έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε σχετικό σύστημα.Κατόπιν συνεννόησης με τα θύματα, ο «εισπράκτορας» μετέβαινε στο συμφωνημένο σημείο και παραλάμβανε τα τιμαλφή.Στο πλαίσιο της δεύτερης εγκληματικής δράσης, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν συστηματικές διαρρήξεις κατοικιών κυρίως στις περιοχές της Ελευσίνας, της Μαγούλας, της Μάνδρας, της Νίκαιας, του Κερατσινίου και του Χαϊδαρίου.Η επιλογή των κατοικιών πραγματοποιούνταν, κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού προηγουμένως εξακριβωνόταν η απουσία των ενοίκων.Για τη μετάβασή τους στους στόχους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αποκτηθεί για την υποστήριξη της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούσαν σε αυτά κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.Κατά την τέλεση των διαρρήξεων οι δράστες λάμβαναν μέτρα κάλυψης των χαρακτηριστικών τους. Παράλληλα, η δράση τους υποστηριζόταν από συνεργούς που αναλάμβαναν την οδήγηση και την επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου, διατηρώντας επικοινωνία με τα άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό των κατοικιών, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενη εμφάνιση ενοίκων ή αστυνομικών δυνάμεων.Για τον μεταξύ τους συντονισμό χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στα στοιχεία τρίτων προσώπων ενώ απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού των κατοικιών.Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη της ομάδας έρχονταν αντιμέτωπα με τους ένοικους, δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν απειλές για να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους και τη διατήρηση των αφαιρεθέντων αντικειμένων.Η τρίτη εγκληματική δράση στόχευε στην αφαίρεση καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.Κατά την τέλεση των κλοπών, οι δράστες προσέγγιζαν τα οχήματα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ενώ άλλο μέλος αναλάμβανε την οδήγηση και την επιτήρηση του χώρου.Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν και ληστεία όπου αφαίρεσαν από άνδρα, με χρήση βίας, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.Μετά από έρευνες στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:Επιπλέον, κατασχέθηκαν επτά αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών σε περιοχές της Αττικής.Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των 350.000 ευρώ.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.