Λατινοπούλου: Δεν συνεργάζομαι ούτε με Μητσοτάκη, ούτε με Σαμαρά - Μου έκανε αγωγή ο Τζαβέντ Ασλάμ, ανυπομονώ να έρθει στη δίκη για να απελαθεί
Λατινοπούλου: Δεν συνεργάζομαι ούτε με Μητσοτάκη, ούτε με Σαμαρά - Μου έκανε αγωγή ο Τζαβέντ Ασλάμ, ανυπομονώ να έρθει στη δίκη για να απελαθεί
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δήλωσε στο Direct ότι θα καταργούσε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την υιοθεσία – Εξέφρασε τη συμπάθειά της για την Γκιλφόιλ - Τι είπε για Κασιδιάρη και Ρομά
«Σε καμία περίπτωση δεν πάω με τον Μητσοτάκη», ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς τον σημερινό πρωθυπουργό στην ηγεσία της. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα, ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές, ενώ αναφέρθηκε στην ακρίβεια, τη φορολογία, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τους Ρομά.
Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε «επιστημονική φαντασία» το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο, είτε με τη συμμετοχή της σε κυβερνητικό σχήμα είτε χωρίς αυτήν. «Δεν θα γίνει ούτε με υπουργεία ούτε χωρίς», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η άρνησή της αφορά συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο τον πρωθυπουργό. Όπως εξήγησε, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έχουν στηρίξει τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα που η ίδια εντάσσει στη λεγόμενη «woke ατζέντα». «Αν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε να είχε φύγει από αυτή τη ΝΔ», σημείωσε.
Απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα κόμματα ή με ενδεχόμενο πολιτικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά, επιμένοντας ότι η Φωνή Λογικής διαθέτει αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις.
«Δεν βλέπω όραμα σε κανέναν πολιτικό», είπε, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι μια χώρα στην οποία οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς, θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και δεν θα αντιμετωπίζονται από το κράτος ως επαίτες.
Αναφερόμενη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η κ. Λατινοπούλου είπε ότι συναντήθηκε μαζί της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συνάντηση είχε θεσμικό χαρακτήρα. «Προφανώς και συναντήθηκα μαζί της, δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε. Θεσμικά την είδα, δεν γίναμε φίλες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι της ήταν συμπαθής. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που αλλάζουν στάση ανάλογα με τις περιστάσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό, σημειώνοντας ότι οι νέοι αδυνατούν πλέον να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι εξαιτίας των υψηλών ενοικίων. Κατά την ίδια, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά μέσω προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου», ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή κινήτρων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ.
Παρουσίασε επίσης την πρότασή της για ενιαίο φορολογικό συντελεστή (flat tax) 15% και αφορολόγητο όριο 15.000 ευρώ για όλους, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά. Η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι οι πολίτες θα πρέπει να διδάσκονται από το Γυμνάσιο τις βασικές αρχές του φορολογικού συστήματος, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα περίπλοκο.
Ερωτηθείσα για τον Ηλία Κασιδιάρη και τη δυνατότητα συμμετοχής του στις εκλογές, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. «Στη δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα και να συμμετέχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αρμόδιος να κρίνει τις προϋποθέσεις είναι ο Άρειος Πάγος. «Έχει κάνει λάθη, αλλά δεν έπρεπε να έχει κοπεί στις προηγούμενες εκλογές», πρόσθεσε.
Κατηγορηματική εμφανίστηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δηλώνοντας ότι, εφόσον είχε τη δυνατότητα, θα καταργούσε τόσο τον γάμο όσο και τη δυνατότητα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. «Θα τον καταργούσα και τον γάμο και την υιοθεσία. Ας υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το σύμφωνο συμβίωσης θα μπορούσε να παραμείνει ως μορφή νομικής αναγνώρισης των σχέσεων. Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία «τραγικό νομοσχέδιο» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είχε παρουσιάσει με σαφήνεια τις συνέπειές της. Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για την τεκνοθεσία και υποστήριξε ότι αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την «εμπορευματοποίηση της μήτρας».
Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε «επιστημονική φαντασία» το ενδεχόμενο συνεργασίας της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο, είτε με τη συμμετοχή της σε κυβερνητικό σχήμα είτε χωρίς αυτήν. «Δεν θα γίνει ούτε με υπουργεία ούτε χωρίς», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η άρνησή της αφορά συνολικά τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο τον πρωθυπουργό. Όπως εξήγησε, τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έχουν στηρίξει τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία, στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα που η ίδια εντάσσει στη λεγόμενη «woke ατζέντα». «Αν ήθελε κάποιος, θα μπορούσε να είχε φύγει από αυτή τη ΝΔ», σημείωσε.
Απέκλεισε επίσης οποιαδήποτε συνεργασία με άλλα κόμματα ή με ενδεχόμενο πολιτικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά, επιμένοντας ότι η Φωνή Λογικής διαθέτει αυτόνομο πολιτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις.
«Δεν βλέπω όραμα σε κανέναν πολιτικό», είπε, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι μια χώρα στην οποία οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς, θα έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και δεν θα αντιμετωπίζονται από το κράτος ως επαίτες.
«Θεσμικά συναντήθηκα με την Γκιλφόιλ, δεν γίναμε φίλες, τη συμπαθώ»
Αναφερόμενη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η κ. Λατινοπούλου είπε ότι συναντήθηκε μαζί της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συνάντηση είχε θεσμικό χαρακτήρα. «Προφανώς και συναντήθηκα μαζί της, δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε. Θεσμικά την είδα, δεν γίναμε φίλες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι της ήταν συμπαθής. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που αλλάζουν στάση ανάλογα με τις περιστάσεις.
«Δύσκολος ο χειμώνας» - Κατάργηση ΕΝΦΙΑ έως 300.000 ευρώ και ενιαίος φόρος 15%Στο πεδίο της οικονομίας, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής εκτίμησε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τα ελληνικά νοικοκυριά, χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες. «Η οικονομία είναι το νούμερο ένα ζήτημα», είπε, επιρρίπτοντας πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για την αύξηση του κόστους ζωής. Υποστήριξε ότι η διατήρηση υψηλών φορολογικών συντελεστών και οι κρατικές παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά επιβαρύνουν τον ιδιωτικό τομέα.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό, σημειώνοντας ότι οι νέοι αδυνατούν πλέον να εγκαταλείψουν το πατρικό τους σπίτι εξαιτίας των υψηλών ενοικίων. Κατά την ίδια, η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην αγορά μέσω προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου», ενώ θα έπρεπε να επικεντρωθεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή κινήτρων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ.
Παρουσίασε επίσης την πρότασή της για ενιαίο φορολογικό συντελεστή (flat tax) 15% και αφορολόγητο όριο 15.000 ευρώ για όλους, διευκρινίζοντας ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά. Η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι οι πολίτες θα πρέπει να διδάσκονται από το Γυμνάσιο τις βασικές αρχές του φορολογικού συστήματος, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα περίπλοκο.
Για τον Κασιδιάρη: «Έχει κάνει λάθη, αλλά δεν έπρεπε να έχει κοπεί από τον Άρειο Πάγο»
Ερωτηθείσα για τον Ηλία Κασιδιάρη και τη δυνατότητα συμμετοχής του στις εκλογές, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις. «Στη δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα και να συμμετέχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αρμόδιος να κρίνει τις προϋποθέσεις είναι ο Άρειος Πάγος. «Έχει κάνει λάθη, αλλά δεν έπρεπε να έχει κοπεί στις προηγούμενες εκλογές», πρόσθεσε.
Η πρόταση για σχολικές στολές: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα»Η κ. Λατινοπούλου επανέφερε την πρότασή της για την καθιέρωση σχολικής στολής, στα πρότυπα εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όπως υποστήριξε, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να περιορίσει τις εμφανείς οικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών και να συμβάλει στην αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού που συνδέονται με την ενδυμασία. «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα για να ντύνονται όπως θέλουν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τήρηση κανόνων αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την ίδια, αρκετοί γονείς επικοινώνησαν μαζί της για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην πρόταση.
«Θα καταργούσα τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την υιοθεσία»
Κατηγορηματική εμφανίστηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δηλώνοντας ότι, εφόσον είχε τη δυνατότητα, θα καταργούσε τόσο τον γάμο όσο και τη δυνατότητα υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. «Θα τον καταργούσα και τον γάμο και την υιοθεσία. Ας υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το σύμφωνο συμβίωσης θα μπορούσε να παραμείνει ως μορφή νομικής αναγνώρισης των σχέσεων. Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία «τραγικό νομοσχέδιο» και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είχε παρουσιάσει με σαφήνεια τις συνέπειές της. Εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στις ρυθμίσεις για την τεκνοθεσία και υποστήριξε ότι αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την «εμπορευματοποίηση της μήτρας».
Τι είπε για τους Ρομά και τα επιδόματαΣχετικά με τους Ρομά, η κ. Λατινοπούλου ζήτησε τον τερματισμό ειδικών επιδοματικών πολιτικών και υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να επιδοτείται μια οικογένεια προκειμένου να εκπληρώνει την υποχρέωση σχολικής φοίτησης των παιδιών της, ενώ διατύπωσε καταγγελίες για περιπτώσεις παραβατικότητας και πιέσεων προς εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διακοπής επιδομάτων σε πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί και της απομάκρυνσης καταπατητών από ακίνητα. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υπερασπίστηκε επίσης τη χρήση του όρου «γύφτοι», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούν και μέλη της ίδιας της κοινότητας των Ρομά. Διευκρίνισε πάντως ότι οι καταγγελίες της δεν αφορούν το σύνολο των Ρομά, αλλά, όπως είπε, όσους παρανομούν.
Για Τζαβέντ Ασλάμ: «Μου έκανε εξώδικο και αγωγή, αλλά δεν έβαλε διεύθυνση»Η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στη δικαστική αντιπαράθεσή της με τον Τζαβέντ Ασλάμ, λέγοντας ότι έχει λάβει εξώδικο και αγωγή από τον ίδιο. Η κ. Λατινοπούλου ισχυρίστηκε ότι στα σχετικά έγγραφα δεν αναγράφεται διεύθυνση κατοικίας του, ενώ εξέφρασε την επιθυμία να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. «Ανυπομονώ να πάω σε δίκη για να εμφανιστεί και να τον συλλάβουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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