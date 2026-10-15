Αντιδράσεις για τη δήλωση Αθερίδη για τη Γάκα: «Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
Αντιδράσεις για τη δήλωση Αθερίδη για τη Γάκα: «Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί»
Μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της, δεν είναι συμπόνια, αλλά αυτοματισμός από κεκτημένη ταχύτητα, που κάνω ως ηθοποιός, δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη για την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου, Ιωάννα Γάκα η οποία κατηγορείται στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει συνδεθεί με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων δήλωσε «το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».
Το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο «Happy Day», αλλά και ο Δημήτρης Παπάζογλου που μίλησε στην ίδια εκπομπή εξέφρασαν τη γνώμη τους για όσα είπε ο ηθοποιός. Όπως εξήγησε προσπάθησε να μπει στη θέση της γιατρού, όχι λόγω συμπόνιας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν αυτοματισμό που κάνει λόγω της δουλειάς του, καθώς επεσήμανε ότι κάνει «προβολή τον εαυτό του σε μία δύσκολη κατάσταση».
Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του ηθοποιού και το κύμα αρνητικών σχολίων που ακολούθησε στα social media, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποστήριξε ότι ο ηθοποιός επιχείρησε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ρόλους του, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χρονική στιγμή που επέλεξε ήταν ατυχής. «Επειδή έτυχε και είδαμε και όλο το απόσπασμα, ο Θοδωρής που δέχτηκε πάρα πολύ αρνητικά σχόλια και ένα κύμα cancel στα social, επί της ουσίας προσπάθησε να πει πώς προσεγγίζει τους ρόλους και τους θεατές. Ήταν λάθος όμως το timing» είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί θεωρεί ότι οι δηλώσεις του ηθοποιού ήταν άστοχες, δεδομένου ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει νωπή.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι το να αναλώνεσαι επί πέντε λεπτά, ενώ είναι τόσο νωπή η μνήμη του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη και ακόμα είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη και ακόμα δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές και να ασχολείσαι με το πώς ήταν η ψυχολογία αυτής της γυναίκας, για το αν θα κάνει μπάνιο ή όχι, γιατί είναι μια κυρία του Κολωνακίου που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αυτή η κυρία του Κολωνακίου θα πρέπει να ζει στη φυλακή. Ξέρεις τι απαντάει ο άλλος; “Δεν με νοιάζει πώς θα ζει στη φυλακή. Μπαίνει στη φυλακή, γιατί άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη να πεθάνει σαν το σκυλί στ' αμπέλι σε ένα δωμάτιο και ενώ ήταν νεκρός έψαχνε μια ώρα να σβήσει τα στοιχεία"».
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν ατυχής, ωστόσο εξέφρασε τη διαφωνία της με την ένταση των αντιδράσεων που ακολούθησαν, επικαλούμενη τη μακρόχρονη παρουσία του ηθοποιού στον χώρο του θεάτρου: «Ατυχές το παράδειγμα, ατυχές το timing, αλλά και το να κάνουμε cancel έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε τόσα χρόνια, τον θαυμάζουμε στο θέατρο, τον αγαπάμε και δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και αυτό δηλαδή… δεν χρειάζεται υπερβολή».
Όταν ο Κώστας Φραγκολιάς επισήμανε ότι ο Θοδωρής Αθερίδης δεν μίλησε ευθέως για συμπόνια προς την κατηγορούμενη, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί η ίδια εξέλαβε τα λεγόμενά του ως προσπάθεια να μπει στη θέση της: «Αναλώνεται επί πέντε λεπτά να πει "αυτή η γυναίκα με τόσα λεφτά και μπήκε στη φυλακή. Και πώς είναι να μπαίνει στη φυλακή μια γυναίκα που βγάζει τόσα λεφτά; Δεν είναι μία ή ένας που μπαινοβγαίνει στη φυλακή και έχει αυτή την εμπειρία". Δηλαδή ήταν σαν αυτό το πράγμα να το βλέπει με μία συμπόνοια».
Τις δηλώσεις του ηθοποιού σχολίασε και ο Δημήτρης Παπάζογλου, τον οποίο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο ίδιος άσκησε κριτική στον Θοδωρή Αθερίδη, αναφερόμενος τόσο στις απόψεις του όσο και στη σκηνοθετική του δουλειά.
«Δεν θα δώσω τώρα βήμα στον κύριο Αθερίδη για να λέει αυτά τα πράγματα. Να κοιτάξει να κάνει καλές σκηνοθεσίες μιας και έχει δικό του θέατρο και γνώμη για όλα τα θέματα» είπε ο χορευτής και χορογράφος
Τι είπε ο Θοδωρής Αθερίδης για την Ιωάννα Γάκα
Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την παρουσία του την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο στις 3». Μιλώντας για την κατηγορούμενη γιατρό και όσα φέρεται να είπε κατά τη μεταφορά της στη φυλακή, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να φανταστεί την εμπειρία της κράτησης για έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει σε διαφορετικές συνθήκες ζωής.
Αρχικά σχολίασε: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».
Δείτε το βίντεο από το 05:39
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί ένιωσε την ανάγκη να μπει στη θέση της: «Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει "ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ". Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω "πώς αντιμετωπίζεται αυτό;". Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».
Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο X, με αρκετούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ο ηθοποιός ανέφερε πως μπήκε στη διαδικασία να ταυτιστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την τοποθέτησή του ντροπιαστική, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν την προσέγγισή του, τονίζοντας ότι η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην υπόθεση και στις ευθύνες που διερευνώνται.
Άλλοι σχολίασαν σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο ότι η αναφορά στις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει η κατηγορούμενη στη φυλακή παραβλέπει τη σοβαρότητα των καταγγελιών σε βάρος της. Παράλληλα, υπήρξαν κάποιοι που αμφισβήτησαν τη στάση του Θοδωρή Αθερίδη ως δημόσιου προσώπου και ανθρώπου του πολιτισμού, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τον τρόπο που τοποθετήθηκε για την υπόθεση.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο «Happy Day», αλλά και ο Δημήτρης Παπάζογλου που μίλησε στην ίδια εκπομπή εξέφρασαν τη γνώμη τους για όσα είπε ο ηθοποιός. Όπως εξήγησε προσπάθησε να μπει στη θέση της γιατρού, όχι λόγω συμπόνιας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν αυτοματισμό που κάνει λόγω της δουλειάς του, καθώς επεσήμανε ότι κάνει «προβολή τον εαυτό του σε μία δύσκολη κατάσταση».
Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του ηθοποιού και το κύμα αρνητικών σχολίων που ακολούθησε στα social media, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποστήριξε ότι ο ηθοποιός επιχείρησε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ρόλους του, σημειώνοντας παράλληλα ότι η χρονική στιγμή που επέλεξε ήταν ατυχής. «Επειδή έτυχε και είδαμε και όλο το απόσπασμα, ο Θοδωρής που δέχτηκε πάρα πολύ αρνητικά σχόλια και ένα κύμα cancel στα social, επί της ουσίας προσπάθησε να πει πώς προσεγγίζει τους ρόλους και τους θεατές. Ήταν λάθος όμως το timing» είπε αρχικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί θεωρεί ότι οι δηλώσεις του ηθοποιού ήταν άστοχες, δεδομένου ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει νωπή.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι το να αναλώνεσαι επί πέντε λεπτά, ενώ είναι τόσο νωπή η μνήμη του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη και ακόμα είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη και ακόμα δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές και να ασχολείσαι με το πώς ήταν η ψυχολογία αυτής της γυναίκας, για το αν θα κάνει μπάνιο ή όχι, γιατί είναι μια κυρία του Κολωνακίου που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αυτή η κυρία του Κολωνακίου θα πρέπει να ζει στη φυλακή. Ξέρεις τι απαντάει ο άλλος; “Δεν με νοιάζει πώς θα ζει στη φυλακή. Μπαίνει στη φυλακή, γιατί άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη να πεθάνει σαν το σκυλί στ' αμπέλι σε ένα δωμάτιο και ενώ ήταν νεκρός έψαχνε μια ώρα να σβήσει τα στοιχεία"».
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν ατυχής, ωστόσο εξέφρασε τη διαφωνία της με την ένταση των αντιδράσεων που ακολούθησαν, επικαλούμενη τη μακρόχρονη παρουσία του ηθοποιού στον χώρο του θεάτρου: «Ατυχές το παράδειγμα, ατυχές το timing, αλλά και το να κάνουμε cancel έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε τόσα χρόνια, τον θαυμάζουμε στο θέατρο, τον αγαπάμε και δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα και αυτό δηλαδή… δεν χρειάζεται υπερβολή».
Όταν ο Κώστας Φραγκολιάς επισήμανε ότι ο Θοδωρής Αθερίδης δεν μίλησε ευθέως για συμπόνια προς την κατηγορούμενη, η παρουσιάστρια εξήγησε γιατί η ίδια εξέλαβε τα λεγόμενά του ως προσπάθεια να μπει στη θέση της: «Αναλώνεται επί πέντε λεπτά να πει "αυτή η γυναίκα με τόσα λεφτά και μπήκε στη φυλακή. Και πώς είναι να μπαίνει στη φυλακή μια γυναίκα που βγάζει τόσα λεφτά; Δεν είναι μία ή ένας που μπαινοβγαίνει στη φυλακή και έχει αυτή την εμπειρία". Δηλαδή ήταν σαν αυτό το πράγμα να το βλέπει με μία συμπόνοια».
Τις δηλώσεις του ηθοποιού σχολίασε και ο Δημήτρης Παπάζογλου, τον οποίο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο ίδιος άσκησε κριτική στον Θοδωρή Αθερίδη, αναφερόμενος τόσο στις απόψεις του όσο και στη σκηνοθετική του δουλειά.
«Δεν θα δώσω τώρα βήμα στον κύριο Αθερίδη για να λέει αυτά τα πράγματα. Να κοιτάξει να κάνει καλές σκηνοθεσίες μιας και έχει δικό του θέατρο και γνώμη για όλα τα θέματα» είπε ο χορευτής και χορογράφος
Τι είπε ο Θοδωρής Αθερίδης για την Ιωάννα Γάκα
Ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την παρουσία του την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο στις 3». Μιλώντας για την κατηγορούμενη γιατρό και όσα φέρεται να είπε κατά τη μεταφορά της στη φυλακή, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να φανταστεί την εμπειρία της κράτησης για έναν άνθρωπο που είχε συνηθίσει σε διαφορετικές συνθήκες ζωής.
Αρχικά σχολίασε: «Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε "να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο", ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν τέτοιο τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε».
Δείτε το βίντεο από το 05:39
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε γιατί ένιωσε την ανάγκη να μπει στη θέση της: «Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον Μενέλαο στην Ελένη που λέει "ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ". Λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση, του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός, πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός; Κάθομαι και σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση κάποιου και λέω "πώς αντιμετωπίζεται αυτό;". Κάνεις προβολή τον εαυτό σου σε μία δύσκολη κατάσταση».
Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο X, με αρκετούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ο ηθοποιός ανέφερε πως μπήκε στη διαδικασία να ταυτιστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την τοποθέτησή του ντροπιαστική, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν την προσέγγισή του, τονίζοντας ότι η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην υπόθεση και στις ευθύνες που διερευνώνται.
Άλλοι σχολίασαν σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο ότι η αναφορά στις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει η κατηγορούμενη στη φυλακή παραβλέπει τη σοβαρότητα των καταγγελιών σε βάρος της. Παράλληλα, υπήρξαν κάποιοι που αμφισβήτησαν τη στάση του Θοδωρή Αθερίδη ως δημόσιου προσώπου και ανθρώπου του πολιτισμού, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τον τρόπο που τοποθετήθηκε για την υπόθεση.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα