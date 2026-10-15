Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έρχεται ουκρανικό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα, πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού
Έρχεται ουκρανικό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα, πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού
Μετά το 48ωρο σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας το σκηνικό βελτιώνεται τις επόμενες ημέρες - Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί στην Αττική, ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξαν τη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τους σοβαρά προβλήματα και μια ανθρώπινη απώλεια , ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα. Όχι όμως για πολύ!
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Παρασκευή, ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 με 22 στις Κυκλάδες, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τον Βαρδάρη να φτάνει τα 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία τους 19 βαθμούς.
Μάλιστα, τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και στην Πάρνηθα σε μεγάλα υψόμετρα.
Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, από την Παρασκευή, ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται από νωρίς το πρωί λίγες βροχές στην Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, καθώς και καταιγίδες στην Κρήτη. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 με 22 στις Κυκλάδες, το Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.
Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 7 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με τον Βαρδάρη να φτάνει τα 6 μποφόρ στον Θερμαϊκό και τη θερμοκρασία τους 19 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερώνΤην Παρασκευή και το Σάββατο (16–17/10), ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ λίγα χιόνια αναμένονται ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.
Μάλιστα, τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις ακόμη και στην Πάρνηθα σε μεγάλα υψόμετρα.
Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.
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