«Θα το έκανες στο παιδί σου;»: Καθηγητής στη Βρετανία έβγαζε φωτογραφίες κάτω από τις φούστες ανήλικων μαθητριών και τις ανέβαζε στο Διαδίκτυο

Ο Αμπουσάλι Ραχμάν, πατέρας ο ίδιος ενός παιδιού, είχε φωτογραφίσει τουλάχιστον 15 κορίτσια ηλικίας 13 έως 16 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε επτά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ - Χρησιμοποιούσε ΑΙ για να τις επεξεργάζεται





Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αμπουσάλι Ραχμάν, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, εργαζόταν ως αναπληρωτής καθηγητής Αγγλικών και είχε διδάξει σε συνολικά 25 σχολεία πριν από τη σύλληψή του. Χρησιμοποιούσε ένα κινητό τηλέφωνο που είχε τοποθετήσει στην τσέπη του, αφήνοντας την κάμερα να προεξέχει, προκειμένου να φωτογραφίζει τις μαθήτριες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τις ακολουθούσε καθώς ανέβαιναν σκάλες, ενώ άλλες φορές τραβούσε φωτογραφίες μέσα στις σχολικές αίθουσες.







Δείτε βίντεο από την κατάθεσή του στους αστυνομικούς



Former supply teacher Abusali Rahman cried during his police interview, after being arrested for upskirting pupils at schools across Greater Manchester. He's now been jailed for six years. https://t.co/HqIBnM1ze0 — Hits Radio News | Manchester (@hitsmcrnews) October 15, 2026





Οι διευθύνσεις των σχολείων και οι γονείς των κοριτσιών που αναγνωρίστηκαν έχουν ενημερωθεί, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητα ακόμη τριών μαθητριών που εμφανίζονται στο υλικό.



Muslim teacher Abusali Rahman in the UK secretly took 'upskirting' photos of girl pupils at seven different schools then shared them on X https://t.co/IHoLPugfnG — Pippa B 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🚜 ❤️ 🇺🇸 (@pippaisright) October 15, 2026 Κλείσιμο

Ξέσπασε σε κλάματα όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πώς θα ένιωθε αν θύμα ήταν το παιδί του Μετά τη σύλληψή του, ο Ραχμάν αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει στις ερωτήσεις των αστυνομικών σχετικά με τις φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο, περιοριζόμενος στη φράση «ουδέν σχόλιο».



Ωστόσο, βίντεο από την ανάκρισή του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του, καταγράφει τη στιγμή που η στάση του αλλάζει απότομα. Όταν ο αστυνομικός που τον ανακρίνει τον ρωτά πώς θα αισθανόταν εάν το δικό του παιδί έπεφτε θύμα αντίστοιχης συμπεριφοράς, ο 37χρονος ξεσπά σε κλάματα.



Ο επιθεωρητής Νταν Άπλμπι (Dan Appleby), της Αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ, δήλωσε στη Daily Mail ότι οι πράξεις του Ραχμάν χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερο θράσος, καθώς διαπράττονταν απροκάλυπτα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.



Σε ποινή φυλάκισης έξι ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ένας 37χρονος καθηγητής, ο οποίος έβγαζε κρυφά φωτογραφίες κάτω από τις φούστες ανήλικων μαθητριών ( upskirting ) σε επτά σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ και στη συνέχεια δημοσίευε τις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την Daily Mail , ο δράστης εκμεταλλευόταν τη θέση του ως εκπαιδευτικού για να φωτογραφίζει κορίτσια ηλικίας ακόμη και 13 ετών, χωρίς εκείνα να αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αμπουσάλι Ραχμάν, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού, εργαζόταν ως αναπληρωτής καθηγητής Αγγλικών και είχε διδάξει σε συνολικά 25 σχολεία πριν από τη σύλληψή του. Χρησιμοποιούσε ένα κινητό τηλέφωνο που είχε τοποθετήσει στην τσέπη του, αφήνοντας την κάμερα να προεξέχει, προκειμένου να φωτογραφίζει τις μαθήτριες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τις ακολουθούσε καθώς ανέβαιναν σκάλες, ενώ άλλες φορές τραβούσε φωτογραφίες μέσα στις σχολικές αίθουσες.Στη συνέχεια αναρτούσε το υλικό σε λογαριασμό στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, τον οποίο ακολουθούσαν περίπου 1.000 χρήστες. Η δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2025, όταν μια μητέρα εντόπισε στο συγκεκριμένο προφίλ φωτογραφία φίλης της κόρης της, η οποία φορούσε τη σχολική της στολή. Η γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές και η αστυνομική έρευνα οδήγησε γρήγορα στον εντοπισμό του καθηγητή.Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο Ραχμάν είχε φωτογραφίσει τουλάχιστον 15 κορίτσια ηλικίας 13 έως 16 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε επτά σχολεία των περιοχών Μπέρι, Μπόλτον και Σάλφορντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ. Η παράνομη δραστηριότητά του διήρκεσε περίπου 18 μήνες, με τους ερευνητές να επισημαίνουν ότι ενεργούσε με ιδιαίτερο θράσος, πολλές φορές μπροστά στα μάτια άλλων ανθρώπων.Οι διευθύνσεις των σχολείων και οι γονείς των κοριτσιών που αναγνωρίστηκαν έχουν ενημερωθεί, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητα ακόμη τριών μαθητριών που εμφανίζονται στο υλικό.Μετά τη σύλληψή του, ο Ραχμάν αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει στις ερωτήσεις των αστυνομικών σχετικά με τις φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο κινητό του τηλέφωνο, περιοριζόμενος στη φράση «ουδέν σχόλιο».Ωστόσο, βίντεο από την ανάκρισή του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του, καταγράφει τη στιγμή που η στάση του αλλάζει απότομα. Όταν ο αστυνομικός που τον ανακρίνει τον ρωτά πώς θα αισθανόταν εάν το δικό του παιδί έπεφτε θύμα αντίστοιχης συμπεριφοράς, ο 37χρονος ξεσπά σε κλάματα.Ο επιθεωρητής Νταν Άπλμπι (Dan Appleby), της Αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ, δήλωσε στη Daily Mail ότι οι πράξεις του Ραχμάν χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερο θράσος, καθώς διαπράττονταν απροκάλυπτα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, καμία από τις μαθήτριες που έχουν αναγνωριστεί ως θύματα δεν είχε αντιληφθεί ότι φωτογραφιζόταν. Οι αστυνομικοί άφησαν στους γονείς την απόφαση για το εάν θα ενημερώσουν τα παιδιά τους σχετικά με όσα συνέβησαν.



Η αστυνομικός Λίζα ΜακΓκάφιν (Lisa McGaffin), η οποία συμμετείχε στην έρευνα, ανέφερε ότι ο Ραχμάν άρχισε να εμπλέκεται σε αδικήματα που σχετίζονται με εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σχεδόν αμέσως μόλις ξεκίνησε να εργάζεται ως εκπαιδευτικός.



«Ο συγκεκριμένος άνδρας άρχισε να εμπλέκεται σε υποθέσεις άσεμνων εικόνων παιδιών σχεδόν αμέσως μόλις έγινε καθηγητής», δήλωσε.



«Τα παιδιά αυτά έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης από έναν άνθρωπο που κατείχε θέση εμπιστοσύνης και είμαστε συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν», πρόσθεσε.



Εκατοντάδες εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στις ηλεκτρονικές συσκευές του Η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του 37χρονου αποκάλυψε συνολικά 263 εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.



Από αυτές, 226 κατατάχθηκαν στην κατηγορία C, 25 στην κατηγορία B και 12 στην κατηγορία A, η οποία αφορά το σοβαρότερο επίπεδο περιεχομένου σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία.



Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο Ραχμάν είχε χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει επιπλέον εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου με ανηλίκους, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές για τις νέες δυνατότητες εκμετάλλευσης παιδιών μέσω της τεχνολογίας.



Ο πρώην καθηγητής παραδέχθηκε σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία την ενοχή του για συνολικά 21 αδικήματα σεξουαλικής φύσης σε βάρος ανηλίκων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 12 κατηγορίες για λήψη άσεμνων φωτογραφιών ή ψηφιακά δημιουργημένων εικόνων παιδιών, τέσσερις για δημοσίευση άσεμνου υλικού, τρεις για δημιουργία αντίστοιχων εικόνων, μία για διανομή τους και μία για χρήση συσκευής με σκοπό τη φωτογράφιση κάτω από τα ρούχα άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του, πρακτική γνωστή ως «upskirting».



Το δικαστήριο του Μπόλτον του επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι ετών, καθώς και περιοριστικά μέτρα διάρκειας 20 ετών στο πλαίσιο ειδικής δικαστικής εντολής πρόληψης σεξουαλικών αδικημάτων (Sexual Harm Prevention Order), με στόχο να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων πράξεων.



Παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε τις κατηγορίες, ο Ραχμάν δεν εξήγησε ποτέ στους αστυνομικούς τα κίνητρα της συμπεριφοράς του. Σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, τον Μάιο, η δικηγόρος του, Έμα Κίχο (Emma Kehoe), υποστήριξε ότι ο πελάτης της περνούσε εκείνη την περίοδο κρίση ψυχικής υγείας.



Άρχισε να φωτογραφίζει μαθήτριες λίγους μήνες αφότου έγινε καθηγητής

Ο Ραχμάν γεννήθηκε στη Βρετανία και διαθέτει επίσης υπηκοότητα του Μπανγκλαντές. Αποφοίτησε από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 2023, αποκτώντας πτυχίο που του επέτρεπε να εργαστεί στην εκπαίδευση.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ξεκίνησε να εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής, καλύπτοντας διδακτικές ανάγκες σε διάφορα σχολεία. Μέχρι τη σύλληψή του είχε περάσει από συνολικά 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα.



Ωστόσο, λίγους μήνες μετά την έναρξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας, άρχισε να φωτογραφίζει κρυφά τις μαθήτριες, χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο που είχε τοποθετήσει στην τσέπη του. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούσε κορίτσια στις σκάλες των σχολικών κτιρίων, ενώ σε άλλες τραβούσε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.



Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας έγινε επίσης γνωστό ότι ο Ραχμάν είχε απευθυνθεί στο παρελθόν σε έναν ιμάμη, εκφράζοντας ανησυχία για τις σκέψεις που έκανε. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο θρησκευτικός λειτουργός τον συμβούλευσε να παντρευτεί.



Ο 37χρονος προχώρησε στη συνέχεια σε κανονισμένο γάμο με γυναίκα από το Μπανγκλαντές, η οποία εγκαταστάθηκε στη Βρετανία με βίζα συζύγου. Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί.



Η υπεράσπισή του επικαλέστηκε τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο η έρευνα κατέδειξε ότι η παράνομη δραστηριότητά του εκτεινόταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σε πολλά διαφορετικά σχολεία, περιλαμβάνοντας τόσο τη λήψη όσο και τη διαδικτυακή διανομή των εικόνων.



Ανησυχία για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία σεξουαλικού υλικού με ανηλίκους Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις βρετανικές Αρχές η διαπίστωση ότι ο Ραχμάν χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργάζεται φωτογραφίες και να δημιουργεί επιπλέον εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου με ανηλίκους.



Η Αστυνομία του Μάντσεστερ χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «εξαιρετικά ανησυχητική», επισημαίνοντας ότι τα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση αδικημάτων που σχετίζονται με τη δημιουργία τέτοιου υλικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης.



Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για τη διάδοση δωρεάν εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες μπορούν να μετατρέπουν συνηθισμένες φωτογραφίες ντυμένων ανθρώπων σε ιδιαίτερα ρεαλιστικές ψεύτικες γυμνές εικόνες.



Ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πέρυσι για μια «τεράστια έκρηξη» στη χρήση αυτών των εφαρμογών από ανήλικα αγόρια, ορισμένα ηλικίας μόλις 13 ετών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα επιτρέπουν τη δημιουργία ψευδών εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας φωτογραφίες συμμαθητών τους, αλλά και εκπαιδευτικών, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους.



Σύμφωνα με τις σχετικές προειδοποιήσεις, η χρήση αυτής της τεχνολογίας θεωρείται πλέον τόσο διαδεδομένη ώστε να εκτιμάται ότι έχει φτάσει σχεδόν σε κάθε σχολική τάξη. Μάλιστα, έχουν ήδη καταγραφεί περιπτώσεις εφήβων που καταδικάστηκαν για τη δημιουργία και διανομή τέτοιου υλικού.



Η υπόθεση Ραχμάν αναδεικνύει τόσο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι όταν πρόσωπα σε θέσεις εμπιστοσύνης εκμεταλλεύονται τον ρόλο τους όσο και τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την καταδίκη του 37χρονου και την επιβολή περιοριστικών μέτρων για τα επόμενα 20 χρόνια, οι αστυνομικές Αρχές εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τη δυσκολία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων και αντιμετώπισης της διαδικτυακής διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.