Η μεγάλη απογοήτευση για την εξυπηρέτηση στα ακριβά καταστήματα μόδας
Η μεγάλη απογοήτευση για την εξυπηρέτηση στα ακριβά καταστήματα μόδας
Εντυπωσιακές μπουτίκ, προϊόντα χιλιάδων ευρώ και εξυπηρέτηση που συχνά υπολείπεται των προσδοκιών
Μια τσάντα αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ συνοδεύεται από προσδοκίες που αρχίζουν πριν ανοίξει το κουτί της. Ο αγοραστής περιμένει χρόνο, προσοχή, ουσιαστικές απαντήσεις και βοήθεια όταν τη χρειαστεί. Η πολυτέλεια δοκιμάζεται και σε αυτές τις λεπτομέρειες: στην αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθεί, στη γνώση του πωλητή για τα προϊόντα, στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα μετά την αγορά. Εκεί, ακόμη και μια εντυπωσιακή μπουτίκ μπορεί να απογοητεύσει.
Η έκθεση «The State of Fashion: Luxury», που δημοσίευσαν η εταιρεία συμβούλων McKinsey και το επιχειρηματικό μέσο μόδας Business of Fashion τον Ιανουάριο του 2025, καταγράφει αυτή την απόσταση ανάμεσα στην προσδοκία και την πραγματικότητα. Το 36% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η εμπειρία αγορών στα καταστήματα πολυτελείας είχε επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Το 43% δεν έβλεπε αλλαγή, ενώ το 21% διαπίστωνε βελτίωση. Τα ποσοστά αφορούν τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιοποίησε η έκθεση. Οι συντάκτες επισημαίνουν ότι οι πελάτες παραμένουν γενικά ικανοποιημένοι, εντοπίζουν όμως προβλήματα ικανά να επηρεάσουν τη μακροχρόνια σχέση τους με έναν οίκο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η έκθεση «The State of Fashion: Luxury», που δημοσίευσαν η εταιρεία συμβούλων McKinsey και το επιχειρηματικό μέσο μόδας Business of Fashion τον Ιανουάριο του 2025, καταγράφει αυτή την απόσταση ανάμεσα στην προσδοκία και την πραγματικότητα. Το 36% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η εμπειρία αγορών στα καταστήματα πολυτελείας είχε επιδεινωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Το 43% δεν έβλεπε αλλαγή, ενώ το 21% διαπίστωνε βελτίωση. Τα ποσοστά αφορούν τους συμμετέχοντες στην έρευνα που αξιοποίησε η έκθεση. Οι συντάκτες επισημαίνουν ότι οι πελάτες παραμένουν γενικά ικανοποιημένοι, εντοπίζουν όμως προβλήματα ικανά να επηρεάσουν τη μακροχρόνια σχέση τους με έναν οίκο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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