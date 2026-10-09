World’s 50 Best Bars 2026: Από την Αθήνα στην κορυφή του κόσμου
World’s 50 Best Bars 2026: Από την Αθήνα στην κορυφή του κόσμου
Το Line, το The Bar in Front of the Bar και το Barro Negro στα 50 καλύτερα μπαρ του πλανήτη
Η Αθήνα εδώ και χρόνια πλέον δεν παρακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες τάσεις του fine drinking, αλλά τις διαμορφώνει. Στη λαμπερή τελετή των “The World’s 50 Best Bars 2026” στο Μιλάνο, η ελληνική πρωτεύουσα σφράγισε την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της στον παγκόσμιο χάρτη του mixology: το Line σκαρφάλωσε στην 5η θέση στον κόσμο, το The Bar in Front of the Bar πραγματοποίησε το μεγαλύτερο άλμα της χρονιάς καθώς εκτινάχθηκε στο No.19, ενώ το Barro Negro μπήκε πανηγυρικά στην ελίτ καταλαμβάνοντας τη 40ή θέση.
Μια νύχτα-σταθμός για την ελληνική φιλοξενία
Tο αθηναϊκό cocktail culture βρίσκεται στην πιο δημιουργική, ώριμη και επιδραστική του φάση. Το μυστικό αυτής της επιτυχίας, εδώ και χρόνια δεν κρύβεται απλώς στην τεχνική αρτιότητα των cocktails, αλλά στη βαθιά διαφορετικότητα στην ταυτότητα και φιλοσοφία που αποπνέει κάθε μπαρ. Από τη sustainable φιλοσοφία του Line, μέχρι το αδιάκοπα εξελισσόμενο concept του The Bar in Front of the Bar και την αυθεντική, παθιασμένη σπουδή του Barro Negro στην αγαύη, τα αθηναϊκά μπαρ επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φιλοξενίας. Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς και επιδραστικούς πυρήνες της παγκόσμιας κουλτούρας του ευ πίνειν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μια νύχτα-σταθμός για την ελληνική φιλοξενία
Tο αθηναϊκό cocktail culture βρίσκεται στην πιο δημιουργική, ώριμη και επιδραστική του φάση. Το μυστικό αυτής της επιτυχίας, εδώ και χρόνια δεν κρύβεται απλώς στην τεχνική αρτιότητα των cocktails, αλλά στη βαθιά διαφορετικότητα στην ταυτότητα και φιλοσοφία που αποπνέει κάθε μπαρ. Από τη sustainable φιλοσοφία του Line, μέχρι το αδιάκοπα εξελισσόμενο concept του The Bar in Front of the Bar και την αυθεντική, παθιασμένη σπουδή του Barro Negro στην αγαύη, τα αθηναϊκά μπαρ επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φιλοξενίας. Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς και επιδραστικούς πυρήνες της παγκόσμιας κουλτούρας του ευ πίνειν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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