Μηχανικοί: Το πτυχίο που θεωρούνταν «σίγουρο» δεν εξασφαλίζει πλέον εργασία

Οι προσλήψεις αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών έχουν μειωθεί περισσότερο από κάθε άλλη ειδικότητα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η επιβράδυνση της αγοράς αλλάζουν τα δεδομένα