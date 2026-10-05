Μηχανικοί: Το πτυχίο που θεωρούνταν «σίγουρο» δεν εξασφαλίζει πλέον εργασία
Μηχανικοί: Το πτυχίο που θεωρούνταν «σίγουρο» δεν εξασφαλίζει πλέον εργασία
Οι προσλήψεις αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών έχουν μειωθεί περισσότερο από κάθε άλλη ειδικότητα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η επιβράδυνση της αγοράς αλλάζουν τα δεδομένα
Για πολλά χρόνια, οι πολυτεχνικές επιστήμες αποτελούσαν συνώνυμο της επαγγελματικής ασφάλειας. Ένα πτυχίο απόφοιτου πολυτεχνείου θεωρούνταν σχεδόν εγγύηση για υψηλές αποδοχές και εύκολη είσοδο στην αγορά εργασίας. Σήμερα, όμως, η εικόνα αυτή φαίνεται να αλλάζει.
Η επιβράδυνση των προσλήψεων στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές των νέων αποφοίτων, ακόμη και εκείνων που διαθέτουν ισχυρό βιογραφικό και σημαντική επαγγελματική εμπειρία πριν από την αποφοίτησή τους. Αποκλειστικά στοιχεία του LinkedIn, τα οποία δημοσίευσε το Forbes, καταδεικνύουν ότι οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών και οι μηχανικοί υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα στις προσλήψεις μεταξύ των δημοφιλών πανεπιστημιακών ειδικοτήτων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η επιβράδυνση των προσλήψεων στον τεχνολογικό κλάδο, σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έχει επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές των νέων αποφοίτων, ακόμη και εκείνων που διαθέτουν ισχυρό βιογραφικό και σημαντική επαγγελματική εμπειρία πριν από την αποφοίτησή τους. Αποκλειστικά στοιχεία του LinkedIn, τα οποία δημοσίευσε το Forbes, καταδεικνύουν ότι οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών και οι μηχανικοί υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα στις προσλήψεις μεταξύ των δημοφιλών πανεπιστημιακών ειδικοτήτων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα