Κορρές: Το μεγάλο διεθνές στοίχημα που έμεινε στη μέση και η νέα αρχή του Γιώργου Κορρέ
Κορρές: Το μεγάλο διεθνές στοίχημα που έμεινε στη μέση και η νέα αρχή του Γιώργου Κορρέ
Σχεδόν εννέα χρόνια μετά την είσοδο Morgan Stanley και Profex, ο ιδρυτής της εταιρείας επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου με σύμμαχο τη Halcyon - Οι μεγάλες διεθνείς συμφωνίες, οι αναδιαρθρώσεις, οι ζημιές και το νέο στοίχημα για κλίμακα και κερδοφορία
Ένας νέος κύκλος ανοίγει για την Κορρές και τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές επιχειρηματικές ιστορίες των τελευταίων τριών δεκαετιών.
Ο Γιώργος Κορρές, σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη συμφωνία που έφερε στο μετοχικό κεφάλαιο τη Morgan Stanley και την κινεζική Profex, επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας που ίδρυσε, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Halcyon Equity Partners υπό την Ελένη Μπαθιανάκη.
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Ο Γιώργος Κορρές, σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη συμφωνία που έφερε στο μετοχικό κεφάλαιο τη Morgan Stanley και την κινεζική Profex, επανέρχεται στον πυρήνα του μετοχικού ελέγχου της εταιρείας που ίδρυσε, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του τη Halcyon Equity Partners υπό την Ελένη Μπαθιανάκη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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