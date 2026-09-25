Κρατικός Προϋπολογισμός: Yπέρβαση στα έσοδα από φόρους 1,35 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο

Τα αυξημένα έσοδα από φόρους ΦΠΑ λόγω ανατιμήσεων, αλλά και από άμεσους φόρους λόγω αυξήσεως των εισοδημάτων εισοδήματος, στήριξαν κατά τον μήνα Αύγουστο το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο στο οκτάμηνο διαμορφώθηκε σε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.



Τα καθαρά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 ανήλθαν σε 51,351 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση κατά 2,331 δισ. έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Παρά την υστέρηση κατά 230 εκατ. ευρώ στις εισπράξεις από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης -λόγω πτώσης των πωλήσεων καυσίμων εξαιτίας των υψηλών τιμών- συνολικά στο οκτάμηνο στα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν υπέρβαση κατά 1,353 δισ. ευρώ.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 475 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.611 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 1.964 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 6.534 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.989 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8.499 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.



Εξαιρώντας ποσό ύψους 573 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 618 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 219 εκατ. ευρώ.



Επισημαίνεται ότι, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.



Στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr