ExxonMobil: Η γεώτρηση στο Ιόνιο θα γίνει τον Μάρτιο 2027, οι πιθανότητες επιτυχίας και οι επενδύσεις 5-6 δισ. ευρώ

Η ExxonMobil ανεβάζει τον πήχη για το Block 2 στο Ιόνιο, με στόχο ερευνητική γεώτρηση το 2027 - Οι επαφές Μητσοτάκη με Νετανιάχου, η στροφή Ερντογάν και το ενεργειακό αποτύπωμα της Ανατολικής Μεσογείου